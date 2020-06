Runot

Kaarina Valoaalto: Banana Split. Poesia. 102 s.

Kohtaamiset Kaarina Valoaallon (s. 1948) runouden kanssa ovat aina hykerryttäviä. Ihan niin kuin tapaisi aamuäreän ihmisen, joka on toista mieltä vähän kaikesta ja on juuri tämän ominaisen ja aidon piirteensä vuoksi mitä sympaattisin.

Kaarina Valoaalto (Kaarina Aalto) on lyriikan pitkän tien kulkijoita. Hän oli yksi kolmesta voittajasta Otavan runokilpailussa vuonna 1980. Palkintona ilmestyi silloin Valoaallon esikoinen Ei muuta kuin hiukset päässä. Sittemmin kirjoja – niin runoja kuin proosaa – on kertynyt kassillinen.

Sen kummemmin keekoilematta kirjoittava toivakkalainen maaseutuaktiivi on vuosien mittaan jäänyt vaille hypetystä. Valoaallon ronski ja kaihtelematon tyyli on ehkä karkottanut säikyimmät tiehensä.

Vieroksunta ei ole kirjailijaa ainakaan näkyvästi häirinnyt. Hän on ottanut sen teemoihinsa ja nimennyt itsensä ironisesti peräkamarirunoilijaksi.

”Kaikesta luetusta kudon hullunkurisen käyrätorvifilosofiani, jonka törähdykset ovat valmiiksi salonkikelvottomia”, kirjoittaa Valoaalto Banana Splitissä, joka päättää runojen kymmenen vuotta kestäneen julkaisuhiljaisuuden.

Salonkikelvottomia? No, konnotaatiot ovat mitä ovat, mutta ainakin minä kiertäisin kaukaa salonkikelpoisen runouden.

Banana Split on sitä mitä kaimansa jäätelöannoskin, ei gourmet-keittiöstä vaan turski pläjäys. Satasivuisen kirjan täyttävät proosarunot, lyhyet kuvarunot, aforistiset säkeet ja minikertomukset.

Valoaalto on vahvasti ankkuroitunut jokapäiväiseen. Runot ovat notkeita puhuvat ne sitten säästä tai tyhjäntoimittamisesta, kapitalismista tai runoilijasta itsestään. ”Viisisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivälle kaksisuuntainen on pelkkää linnunlaulua.”

Banana Splitin osa Nimeen vihreän viivan on jonkilainen kvantitaviinen Suomen ennätys. Valoaalto on niputtanut sektioon yli kuusikymmentä lyhyttä runoa. Toisin sanoen kokoelmallisen. Ratkaisu on järkevä, sillä yksittäisinä runot eivät kantaisi.

Pidän Valoaallon tavasta sirotella aforistisia säkeitä runoihinsa. ”Maailma loppuu kuin savulohi illallisella” ja ”Älkää hautoko murheitanne ennenaikaisesti: ilot ovat surujen keskenmenoja” tuovat mieleen toisen painavan pudottelijan, Kari Hotakaisen.

Banana Split on parhaimmillaan muotokuvissa, jotka ovat ”tekijän visioita, intuitiivisiä klippejä” ihmisistä, joilta kirjoittaja on ”saanut virtaa”.

Gabriela Mistralin, Charles Bukowskin ja Fernando Pessoan luonnehdinnat ovat osuvia. Omaan luokkaansa nousee laaja ja vihlova henkilökuva Alzheimerin tautiin sairastuneesta ja runoutensa sitä tietä hukanneesta Sirkka Turkasta.

Vaikka Kaarina Valoaallon runo reflektoi maailmaa kielen tasolla joskus liiankin sovinnaisesti, on se kelvollinen vastaus kysymykseen, mitä runous voi olla.