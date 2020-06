Korealaisen popin eli K-popin fanit ovat näyttäneet taas voimansa mustien oikeuksia ajavan ja rasismia vastustavan Black lives matter -liikkeen tukemisessa.

Viikonloppuna K-popin suuryhtye BTS ilmoitti lahjoittavansa miljoona dollaria eli noin 885 000 euroa Black lives matter -liikkeelle. Yhtyeen maailmanlaajuinen fanikollektiivi One in an Army käynnisti pian oman lahjoituskeräyksensä, ja maanantaiaamuun mennessä sen summa oli ylittänyt myös miljoona dollaria.

Maanantaina iltapäivällä fanien Black lives matter -keräyksen tuotto oli jo 1,5 miljoonaa dollaria eli yli 1,3 miljoonaa euroa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

K-popilla on valtaisa fanikunta ympäri maailmaa. Yhtyeiden fanit ovat hyvin aktiivisia sosiaalisessa mediassa.

Kun mustien oikeuksia puolustavat mielenosoitukset puhkesivat Yhdysvalloissa George Floydin jouduttua poliisin tappamaksi, myös K-popin kuuntelijat yhdistivät voimansa.

Viime viikolla uutisoitiin, kuinka miljoonat K-pop-fanit ryhtyivät trollaamaan Black lives matter -liikkeen äärioikeistolaisia vastustajia. K-pop-yhteisön jäsenet postasivat Instagramiin ja muihin sosiaalisen median kanaviin kuvia ja videoita K-pop-artisteista sekä rasismin vastaisia viestejä.

Julkaisujen yhteyteen lisättiin äärioikeiston käyttämiä aihetunnisteita, kuten #WhiteOutWednesday, #WhiteLivesMatter ja #BlueLivesMatter. Tarkoituksena oli näin häivyttää äärioikeiston tekemät julkaisut näkyvistä.

Jo tätä ennen K-popin fanit olivat näyttäneet voimansa sosiaalisessa mediassa vastustaessaan Dallasin poliisilaitosta, joka oli pyytänyt yleisöä lähettämään videomateriaalia ”laittomasta toiminnasta mielenosoituksissa”.

K-pop-fanit alkoivat pommittaa poliisin videoiden keräämiseen käyttämää sovellusta omilla videoillaan. Sovellus suljettiin päivää myöhemmin vedoten ”teknisiin vaikeuksiin”.

Seitsenhenkinen BTS on kansainvälisesti menestynein K-pop-yhtye, ja kaiken kaikkiaan yksi tämän hetken suosituimmista yhtyeistä. ”Vastustamme rasismia, tuomitsemme väkivallan”, yhtye twiittasi viime viikolla.

One in an Army -faniryhmä ilmoitti auttavansa omalla lahjoituskeräyksellään muun muassa vangittujen mielenosoittajien takuiden maksamista ja tukevansa mustien johtamia vaikuttamisjärjestöjä.

AFP:n mukaan faniryhmän organisoijat ovat kotoisin suurimmaksi osaksi Euroopasta ja Yhdysvalloista.