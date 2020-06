Grammy-palkitun The Pointer Sisters -yhtyeen alkuperäisjäsen Bonnie Pointer on kuollut 69-vuotiaana. Kuoleman on vahvistanut laulajan sisko Anita Pointer.

Yhdysvaltalaisten siskosten muodostama The Pointer Sisters -yhtye tunnetaan muun muassa kappaleista Jump (For My Love) ja I’m so Excited.

Yhtye nousi kuuluisuuteen 1970-luvulla, jolloin se voitti ensimmäisen Grammy-palkintonsa kappaleellaan Fairytale.

Bonnie Pointer jätti yhtyeen vuonna 1977 ja jatkoi menestyksekkäästi soolouraansa levy-yhtiö Motownilla.

Yhtyeen suosio jatkui vielä 1980-luvulla perustajajäsenen Bonnie Pointerin lähdön jälkeen. Vuonna 1994 The Pointer Sisters sai oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle.