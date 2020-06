Näyttelijä Daniel Radcliffe New Yorkissa keväällä 2019.

Harry Potter -elokuvien nimihahmon esittäjä Daniel Radcliffe on ottanut kantaa kirjailija J.K. Rowlingin Twitter-kommenteista syntyneeseen kohuun.

Harry Potterien luojan Rowlingin, 54, katsotaan loukanneen transsukupuolisia ihmisiä viime päivinä julkaisemillaan twiiteillä.

Rowling kommentoi lauantaina 14 miljoonan seuraajan Twitter-tilillään Devex-sivuston artikkelia, jossa mainittiin ”ihmiset joilla on kuukautiset” (”people who menstruate”). ”Olen varma, että tällaisia ihmisiä kuvastava sana on jo olemassa. Auttakaas joku”, hän kirjoitti, viitaten nainen-sanaan.

Toisessa viestissään hän kirjoitti, kuinka sukupuolten olemassaolon häivyttäminen on hänen mielestään haitallista, ja että ”totuuden puhuminen ei ole vihaamista”.

Kommentit saivat kovaa kritiikkiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen LGBTQ-yhteisöiltä sekä muun muassa suurilta Harry Potter -faniyhteisöiltä.

”J.K. Rowling asettuu jälleen sukupuoli-identiteettejä ja transihmisiä koskevia faktoja tietoisesti vääristelevän ideologian puolelle”, kirjoitti esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä puolustava yhdysvaltalainen GLAAD-järjestö (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) Twitterissä.

Näyttelijä Radcliffe antoi oman lausuntonsa asiaan maanantaina LGBTQ-ihmisten itsemurhia ehkäisevän The Trevor Project -järjestön nettisivuilla.

Radcliffe, 30, esitti velho Harry Potteria Rowlingin kirjoihin perustuvissa Potter-elokuvssa, jotka ilmestyivät vuosina 2001–2011.

”Transsukupuoliset naiset ovat naisia”, Radcliffe tiivistää sanomansa kirjoituksessaan.

”Muun väittäminen pyyhkii pois transihmisten identiteetin ja kunnian sekä on vastaan kaikkia neuvoja, joita ovat esittäneet terveysalan ammattilaiset, joilla on paljon enemmän asiantuntemusta tässä asiassa kuin minulla tai Jo:lla [Rowling].”

Radcliffe kirjoittaa, ettei hänen lausunnossaan ole kyse hänen tai Rowlingin välisestä kiistasta. Vaikka Rowlingin työt ovat ”määrittäneet hänen elämänsä suunnan”, kertoo Radcliffe olevansa ”pakotettu sanomaan asiasta jotakin, sekä The Trevor Projectin pitkäaikaisena tukijana että ihmisenä”.

Radcliffe ohjaa tekstissään lukijoita tutustumaan järjestön julkaisemaan oppaaseen, kuinka olla tukena transsukupuolisille tai ei-binäärisille nuorille. Lisäksi hän sanoo olevansa pahoillaan kaikkien niiden puolesta, jotka tuntevat, että Rowlingin kommentit ovat pilanneet heidän kokemuksensa Potter-tarinoiden parissa.

”Jos löysit tarinoista jotakin, joka kosketti sinua tai auttoi sinua jossakin elämäsi vaiheessa – se on sinun ja lukemasi kirjan välistä ja pyhää. Se tarkoittaa sinulle mitä tarkoittaa, ja toivon etteivät kommentit ole tahrineet sitä liikaa”, Radcliffe kirjoittaa.

Radcliffen ulostulosta uutisoi muun muassa The Guardian.

Nyt syntynyt kohu ei ollut ensimmäinen kerta, kun Rowlingia syytetään transfobiasta twiittiensä vuoksi. Viimeksi niin kävi joulukuussa. Silloin Rowling puolusti Twitterissä tutkija Maya Forstateria, jonka työsopimusta ei uusittu hänen väitettyään, että ihmisen syntymässä todettua sukupuolta ei voi muuttaa.

”Pukeudu miten haluat. Kutsu itseäsi miksi haluat. Makaa kenen halukkaan aikuisen kanssa tahansa. Elä parasta elämääsi rauhassa ja turvassa. Mutta pakota naiset työpaikoiltaan, kun he toteavat sukupuolen olevan tosiasia? #IStandWithMaya”, Rowling kirjoitti tuolloin.