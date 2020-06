Yhdysvaltalainen Merriam-Webster-sanakirja muuttaa nykyisin sen käytössä olevaa rasismin määritelmää. Muutoksen taustalla on Kennedy Mitchumin ehdotus, jossa toivottiin, että määritelmä kuvastaisi paremmin etnisten vähemmistöjen (”people of color”) sortoa. Mitchum on itse nuori, mustaihoinen nainen.

”Kerroin heille, että heidän täytyy sisällyttää määritelmään se, että kyseessä on tietyn ryhmän kohtaama systemaattinen sorto”, Mitchum sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Kyse ei ole vain siitä, ettei joku satu pitämään jostakin toisesta.”

Merriam-Websterin toimitusjohtaja Peter Sokolowski vahvisti AFP:lle, että rasismi-sanan määritelmää muutetaan Mitchumin ehdotuksen mukaisesti.

Tällä hetkellä Merriam-Webster-sanakirja tarjoaa rasismille kolme määritelmää, joista yksi on lähellä Mitchumin ehdotusta. Sokolowskin mukaan määritelmästä tehdään seuraavaan painokseen vielä selkeämpi.

Mitchumin ehdotusta lähimpänä olevan määritelmän mukaan rasismi on oppi tai poliittinen ohjelma, joka perustuu oletukseen rasismista ja on tarkoitettu toteuttamaan opin mukaisia periaatteita.

Lisäksi rasismilla voidaan sanakirjan määritelmän mukaan tarkoittaa poliittista tai sosiaalista järjestelmää, joka perustuu rasismille.

”Tällainen jatkuva tarkistaminen on osa työtä, jolla pidämme sanakirjan ajan tasalla. Tarkoituksena on kuvailla kieltä niin kuin sitä oikeasti käytetään”, Sokolowski sanoi.

Merriam-Websteristä kerrottiin Mitchumille, että myös muiden rasismia lähellä olevien sanojen merkitystä tullaan päivittämään, mutta hänelle ei eritelty, mitkä sanat ovat kyseessä.

Merriam-Webster on julkaissut sanakirjojaan vuodesta 1847.