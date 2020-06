Floridalainen poliisi tutki Cops-sarjan (suomeksi Lain nimessä) vuoden 2013 jaksossa varkaustapausta, jossa varas oli vienyt turistilta kultaketjun. Sarja on päätetty nyt lopettaa.

Vanhat tv-sarjat ja elokuvat ovat päätyneet suurennuslasin alle aiempaakin tarkemmin viime päivinä.

Syynä on Yhdysvaltojen Minneapolisista alkunsa saaneet laajat rasismin- ja poliisiväkivallanvastaiset mielenosoitukset, jotka käynnistyivät, kun poliisi surmasi tummaihoisen George Floydin pidätystilanteessa.

Sittemmin mielenosoitukset ovat levinneet ympäri maailmaa Black Lives Matter -liikkeen myötä ja esimerkiksi Englannin Bristolissa mielenosoittajat kaatoivat sunnuntaina orjakauppias Edward Colstonin patsaan jokeen.

Tapahtumiin liittyen yhdysvaltalainen Paramount Network on kertonut nyt luopuvansa yli 30 vuotta jatkuneesta tosi-tv-sarjasta Cops (Lain nimessä), jossa seurataan poliisien työtehtäviä. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaisviestimet, esimerkiksi L. A. Times.

Kaapelitelevisioyhtiö lopetti ohjelman esittämisen tilapäisesti pian George Floydin kuoleman jälkeen ja poliisiväkivaltaa vastustaneiden mielenosoitusten roihahdettua, mutta nyt päätöksestä on tullut lopullinen

Sarjaa on kritisoitu jo ensimmäisestä kaudesta lähtien muun muassa siitä, miten sarja on kehystänyt Yhdysvalloissa käydyn huumeidenvastaisen sodan rasistisella sävyllä. Kritisoijien mukaan sarja esittää poliisit toimintasankareina ja afroamerikkalaiset yhteisöt kyseenalaisessa valossa.

Vuonna 1989 alkaneen poliisisarjan 33. tuotantokauden oli määrä alkaa maanantaina, mutta uudet jaksot on jätetty esittämättä. Suomessa sarjaa on esittänyt MTV3-kanava.

BBC:n sketsisarja Pikku-Britannia ilmestyi vuosina 2003–2005. Sarja oli koomikoiden Matt Lucasin (vas.) ja David Williamsin luomus.

Cops-sarjan hyllyttämispäätös ei ole jäänyt viime päivinä ainoaksi.

”Ajat ovat muuttuneet”, kommentoi Britannian yleisradioyhtiö BBC päätöstään poistaa tuottamansa komediasarja Pikku-Britannia BBC iPlayer suoratoistopalvelustaan, Netflixistä ja BritBoxista.

Asiasta kertoo muun muassa The Guardian -lehti.

Tarkemmin syyksi BBC kertoo sarjan rasistiset blackface-kohtaukset, joissa näyttelijä David Walliams on maalannut kasvonsa ja esittää tummaihoista hahmoa Desiree DeVere. Samoin sarjan tekijöiden toinen Lennetään-sarja poistetaan Netflixistä.

Aiemmin sarjaa on kritisoitu myös sketseistä, joissa esitetään stereotypioita transvestiiteistä, homoseksuaaleista ja etnisistä vähemmistöistä. The Guardian -lehdelle sarjan toinen päänäyttelijä, Matt Lucas, on todennut, ettei enää tekisi sellaisia sketsejä kuin vuosina 2003–2006 tehdyssä sarjassa.

”Teimme silloin julmempaa huumoria kuin, mitä tekisin nyt”, Lucas sanoo.

Tuulen viemää on yksi ikonisimmista amerikkalaisista elokuvista, mutta kritiikki sen ympärillä on kiihtynyt vuosi vuodelta.

Uusi suoratoistopalvelu HBO Max ilmoitti hyllyttävänsä tilapäisesti Tuulen viemää -elokuvan. Yhtiö kertoo sanoutuvansa irti elokuvan sisältämästä rasistisesta kuvastosta. Hyllytyksestä uutisoi muun muassa elokuva-alan julkaisu Deadline.

Vuonna 1939 ensi-iltansa saanut elokuva palkittiin seuraavana vuonna kahdeksalla Oscarilla.

Yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä elokuvista kuvaa Yhdysvaltain sisällissodan aikaisten Etelävaltioiden elämää. Viime vuosina elokuvaa kritisoitu muun muassa orjuuden romantisoinnista.

Lopullisesti HBO ei aio klassikkoelokuvaa poistaa palvelustaan, vaan sen on tarkoitus palata, kun elokuvan historiallisesta kontekstista on käyty keskustelua.