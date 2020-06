Festivaalit

Yleisö tunnelmoi dj-porukka Club Old Fartsin esiintymistä Tuomiston tilalla kesällä 2017. Club Old Farts soittaa joka vuosi toistuvasti Teuvo Lomanin kappaletta Kari.

Yksi Suomen festivaalikesän omalaatuisimmista tapahtumista, Muuramessa järjestettävä Naamat-festivaali tiedottaa olevansa pulassa.

Festivaalin Facebookissa julkaiseman vetoomuksen mukaan 20 vuotta jatkuneen tapahtuman jatko on ”vakavasti uhattuna”.

Tämän kesän tapahtuma jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi, ja se on aiheuttanut festivaalille taloudellisen notkahduksen, järjestäjät kertovat.

”Naamoja ei enää tule, jos sitä ei kyetä nyt yhdessä pelastamaan”, vetoomuksessa kirjoitetaan.

Naamat-festivaalia on järjestetty vuodesta 2000 lähtien Keski-Suomessa muuramelaisen maatilan pihapiirissä. Kyseessä on hyvin pieni festivaali, sen yleisökapasiteetti on vain tuhat ihmistä. Pienuudesta huolimatta vaihtoehtoinen tapahtuma nauttii Suomessa nykyään kulttimainetta.

Festivaalilla esiintyy vuosittain useita suomalaisia ykkösrivin artisteja, mutta myös paljon tuntemattomia nimiä. Huumori on olennainen osa tapahtumaa.

HS tutustui tapahtuman tarjontaan ja tunnelmaan kolme vuotta sitten, jolloin siellä esiintyivät muun muassa Pariisin kevät, Oranssi Pazuzu ja Piia Viitanen. Huumori on kuulunut Naamojen henkeen alusta lähtien. Tietyt asiat toistetaan vuodesta toiseen – kuten se, että dj-porukka Club Old Farts soittaa Teuvo Lomanin kappaletta Kari yhä uudelleen. Lue tapahtumasta lisää tästä artikkelista.

Naamojen järjestäjät vetoavat nyt tapahtuman ympärille vuosien aikana syntyneeseen tiiviiseen yhteisöön tapahtuma. Loppuviikosta festivaali julkaisee mesenaattikampanjan, jonka tarkoituksena on paikata taloutta ja mahdollistaa tapahtuman jatkuminen.

Tapahtuma myy erilaisia tukipaketteja, jotka ovat Naamojen hengen mukaisia: luvassa on muun muassa oma nimikoitu Bajamaja sekä festivaalijohtajan tarjoamia yksityiskeikkoja.

Dj-joukko Club Fartsin show kuuluu Naamat-festivaalin vakio-ohjelmanumeroihin –paitsi vuonna 2020, jolloin tapahtumaa ei järjestetä. Kuva kesältä 2017.

Naamat ei ole ainoa suomalainen festivaali, joka on vaikeuksissa kesän 2020 peruuntumisten vuoksi. Vaikea tilanne koskee koko tapahtuma-alaa.

Peruuntumiset koskettavat valtavaa määrää esiintyviä taiteilijoita ja muita festivaaleihin liittyvissä tehtävissä toimivia ihmisiä. Perumisilla on valtavia rinnakkaisvaikutuksia myös matkailulle ja kuntien taloudelle.

HS:n haastatteleman Finland Festivalsin toiminnanjohtajan Kai Amberlan mukaan jopa konkurssit ovat mahdollisia. ”Esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlien järjestäjät ovat ilmoittaneet, että mikään muu kuin valtion suora tuki ei voi sitä pelastaa”, Amberla kertoi HS:lle huhtikuussa.

Ylen mukaan kokoontumisrajoitusten aiheuttamat nettotappiot livetapahtumille olivat Suomen musiikkitapahtumien verkosto LiveFinin laskelmien mukaan pelkästään maalis–toukokuussa 33 miljoonaa euroa. Kesän päättyessä alan liikevaihtoon on syntynyt sen mukaan 220 miljoonan euron lovi.