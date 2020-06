Persaukiset alkaa kuin kohtauksella Trainspottingista. Kertojahahmo Vinnie luettelee ja tyrmää muun muassa ulkomaanmatkat, punaviini-illalliset ja kvinoan, kun kaveriporukka kaasuttaa poliiseja pakoon. Ero keskiluokkaiseen elämään tehdään heti selväksi.

Kuvitteelliseen lancashirelaiseen Hawleyn kaupunkiin sijoittuva brittisarja kuvaa kuutta kaverusta, jotka kasvattavat kannabista, varastavat autoja ja tarpeen tullen myös shetlannin­poneja. Vinniellä (mainio Joseph Gilgun) on kaksisuuntainen mielialahäiriö, joka pysyy kurissa joskus paremmin ja joskus huonommin.

Mielenterveyden häiriöistä, päihteistä ja rötöstelystä huolimatta hahmoja ei maalata kokonaan marginaaliin. Vinnien paras kaveri Dylan (Damien Molony) pyörittää arkea tyttö­ystävänsä Erinin (Michelle Keegan) ja tämän lapsen kanssa. Kaverukset ovat myös tiivis osa yhteisöä. Kun yksi naapuruston rakastetuista hahmoista kuolee, he yrittävät haalia hautajais­rahat.

Tarinan takana ovat Daniel Brocklehurst ja Vinnietä näyttelevä Gilgun, jonka oma elämä on innoittanut päähahmoa sekä osaa juonikuvioista. Brocklehurst on puolestaan ollut kirjoittamassa muun muassa Tehdasta ja brittisarjaa Hävytöntä, johon Persaukiset vertautuu.

Niin Hävytöntä kuin Persaukisetkin kirjoittaa työväenluokkaiselle hahmogallerialle veijari­tarinoita, joissa sana ”näköalattomuus” pätee paremmin keskiluokkaan. Persaukiset-draamakomedian kuusi kaverusta ei jumiudu yhteiskunnan odotuksiin vaan venyttää käyttäytymissääntöjä ja lakejakin elääkseen omaehtoista elämää.

Luokkia käsitellään kuitenkin myös jäykkinä kategorioina, jotka määrittävät ihmisen paikkaa. Näin tehdään etenkin yliopistossa opiskelevan ja pois muuttamisesta haaveilevan Erinin kautta, mutta myös Vinnien psykiatrin (Dominic West) kohdalla.

Yhteisöön ja kaverisuhteisiinkin liittyy vähemmän auvoisa puoli. Ne toimivat ennen kaikkea perheen korvikkeena. Vinnien isä on alkoholisoitunut murtovaras ja äiti kauan sitten häipynyt mielenterveyspotilas.

Kuuden jakson mittainen Persaukiset oli Sky One -kanavan isoin hitti vuosiin. Britanniassa siitä on parhaillaan käynnissä toinen kausi, ja kolmaskin on tekeillä.

Sarjan viehätys liittyy yhtä lailla sen realismiin kuin sen liioiteltuihin juonikuvioihin, joissa päädytään rämpimään viemäreissä ja räjäyttämään kassakaappeja.

Sen varsinainen vetonaula on kuitenkin veikeä hahmogalleria ja etenkin Vinnie. Hänen kauttaan Persaukiset kanavoi niin empatiaa ja järkkymätöntä kaveruutta kuin haihtuvan nuoruuden melankoliaa ja ahdistusta.

