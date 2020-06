Morgan – toivoton tapaus ★★★

Britannia 1966

Yle Teema klo 21.00 ja Yle Areena. (K7)

Moottoripyörällä pakoon kiitävä Morgan on pukeutunut gorillapukuun, joka on tulessa ja savuaa. Vuonna 1966 valmistunut brittielokuva Morgan – toivoton tapaus on muutenkin täynnä kummallisia hetkiä. Usein ne liittyvät juuri gorilloihin.

Nimihahmo (David Warner) on työväenluokkaisen kommunistiäidin (Irene Handl) kasvattama taiteilija. Hänen yläluokkainen vaimonsa Leonie (Vanessa Redgrave) yrittää viimeistellä kaksikon avioeroa, mutta Morgan ei aio päästää irti.

Lähestymiskiellosta huolimatta hän murtautuu toistuvasti Leonien hulppeaan kotiin ja uhkailee tämän galleristi-poikaystävää (Robert Stephens).

Mustavalkoinen taidekomedia pohjaa David Mercerin BBC:lle kirjoittamaan tv-näytelmään. Sen on ohjannut Karel Reisz, joka oli yksi brittiläisen uuden aallon keskeisiä nimiä.

Morgan-elokuvallaan Reisz hyppäsi kitchen sink -realismista surrealismiin. Luokkaerot saavat rinnalleen Morganin fantasiat King Kongista, Tarzanista ja viidakon eläimistä. Sirpaleinen sisäinen maailma pursuaa kameran kautta ulos.

Elokuvan pääosia näyttelevät Vanessa Redgrave ja David Warner.

Morgan – toivoton tapaus ei ole kestänyt kaikessa suhteessa aikaa. Hervoton avioerofarssi näyttäytyy nykysilmin välillä raskaana stalkkeritarinana. Yhteiskuntaluokkien välille jumittunut Morgan haluaa yhtäältä suudella ja toisaalta räjäyttää omistavan luokan kuo­liaaksi.

Hulluuden kuvauksena elokuvassa on hetkittäin svengaavaa vetovoimaa. David Warner annostelee nimiroolissa samantyyppistä väkivaltaista karismaa, joka seuraavan vuosikymmenen alussa räjähti silmille Kellopeliappelsiinin päähahmossa.