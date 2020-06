Sitten jotain aivan muuta. Pentti Järvisen dokumentti Onks Pate vielä pystyssä? (1980) vie suomalaisten kesätapahtumien kovaan ytimeen, Lappeenrannan vuoden 1980 Humppafestivaalien Humppamaratonille.

Mikäli koko kuusikymmentätuntinen koitos olisi taltioitu narulle, käsissämme olisi 2010-luvulla trendiksi nousseen slow-tv:n varhainen merkkiteos. Nyt luvassa on vain parhaat palat, tiukaksi draamaksi leikattuna.

Kyse on ankarasta pudotus­pelistä: humppaorkesteri soittaa, parit tanssivat ja heikoimmat jättävät leikin kesken. Välillä pidetään juoma-, hieronta- ja rasvaustaukoja. Hiki virtaa, katse lasittuu, askel kangistuu, mutta periksi ei anneta.

Jos kilpailijat panevat parastaan, on myös yleisö liekeissä: ’joo, just jetsulleen’ ja ’ai hittolaine, tää on kivaa hommaa’ -huudot kannustavat tanssiparit epäinhimillisiin suorituksiin.

Tuntien humppaamisen jälkeen voittajapari on selvillä. Esa ja Raili Tammi Lahdesta. Onnea!

