Kalliossa sijaitsevan Pub Porthanin sisätila on kesäkuisena iltapäivänä lähes tyhjä. Koronarajoitusten höllentäminen on mahdollistanut pubin avaamisen, mutta lämmin sää on saanut ihmiset suuntaamaan ensisijaisesti terasseille.

Hyvä niin, koska pimeässä ravintolassa saa otettua rauhassa kuvat räppäri Aaro Teikarista, 31, joka tunnetaan nykyisin artistinimellä Ex Tuuttiz.

Teikari on ehdottanut Porthania tapaamispaikaksi, ja pubin omistaja tuntee kameran edessä istuvan muusikon selvästi entuudestaan.

”Et varmaan tarvitse lusikkaa”, hän kysyy tuodessaan Teikarille kupin kahvia ja lautasellisen keksejä.

Teikari kertoo istuneensa yhdessä vaiheessa Porthanissa lähes päivittäin, mutta viime vuosina pubissa istuskelu on jäänyt vähemmälle.

Tänä keväänä Teikarilta julkaistiin ensimmäinen levy lähes neljään vuoteen. Levyn julkaisuaikataulu päätettiin jo viime vuoden lopulla, jolloin kukaan ei vielä tiennyt mitään koronapandemiasta.

”Julkaisuväli edelliseen levyyn venähti taas todella pitkäksi, ja olin ladannut tähän levyyn älyttömän määrän odotuksia. Kun juuri julkaisun aikaan koko maailma lakoaa tämän taudin tiellä, saa vähän yrittää tehdä voltteja ja kuperkeikkoja, että pysyy positiivisena.”

Osa muusikoista on siirtänyt koronaviruksen vuoksi levyn julkaisua myöhempään ajankohtaan. Erityisesti näin ovat tehneet indie-artistit, joille keikat ovat tärkeä osa levyn markkinointia ja esille nostamista.

Vaikka Teikari on nykyisin Suomen isoimman levy-yhtiön Universal Musicin artisti, hän on silti suosioltaan samaa kokoluokkaa monien indie-artistien kanssa. Levynjulkaisun siirtämistä ei silti harkittu.

Teikari sanoo, että hänen tilanteensa on myös siinä mielessä onnekas, että levynjulkaisukiertue oli alun perinkin suunniteltu syksylle. Nyt peruuntuivat vain kesän festarikeikat. Toivo syksyn keikoista elää edelleen.

Aikaisemmin Teikari on tunnettu parhaiten artistinimellä Tuuttimörkö, jolla hän ehti esiintyä noin kymmenen vuotta.

Uusi artistinimi on Ex Tuuttiz, jota on ehditty hämmästellä. Teikari itse sanoo nähneensä kommentin, jossa on epäilty, että nimenvaihdos on levy-yhtiön erikoinen markkinointikikka.

”Joku oli vastannut siihen, että eiköhän tämä ole ihan artistin oma aivoitus.”

Ironisuudestaan tunnettu Teikari sanoo pohtineensa, että hänellä pitäisi olla valmiina tarina siitä, miten hän on päätynyt uuteen nimeen, mutta sellaista ei oikeastaan ole. Hän vain sai ajatuksen uudesta hahmosta, joka olisi kuin aikaisemmin tunnetun Tuuttimörön aave. Etukäteen hän ei miettinyt erityisesti sitä, voiko uusi nimi vaikuttaa fanien mielestä tyhmältä, vaan idea tuli impulsiivisesti.

Teikari julkaisi Tuuttimörkönä kaksi edellistä levyään, joista vuonna 2016 julkaistu Kromihammas nousi julkaisuviikollaan albumilistan kärkisijalle.

Helmikuussa ilmoitetun nimenvaihdoksen jälkeen julkaistu Kaikki keil on välii digaa Ex Tuuttizt ei toistaiseksi ole saavuttanut vastaavaa listasuosiota kuin Tuuttimörön aikainen materiaali. Julkaisuviikollaan levy päätyi albumilistan sijalle 15 ja tippui sieltä yhden viikon jälkeen kokonaan.

Voisi ajatella, että Teikarin olisikin kannattanut jatkaa musiikin tekemistä Tuuttimörön nimellä. Kappaleiden letkeä tyyli sekä hahmon Kalifornia-henkinen fiilistely yhdistettynä Teikarin humoristiseen ja taidokkaaseen riimittelyyn näytti uppoavan suomalaiseen räppiyleisöön.

Teikarin alkuperäinen tarkoitus oli tehdä uusi Tuuttimörkö-levy, mutta siitä ei vain tullut mitään.

”Olin täysin lukossa, ja kaipasin sellaista riuhtaisua”, hän sanoo.

Viime vuodet eivät ole olleet Teikarille helppoja. Teikari sanoo olleensa ahdistunut ja voineensa henkisesti huonosti.

”Olen kokenut tämän ajan tosi ahdistavaksi, mikä on paradoksaalista, koska kaikilla mittareilla meillä menee paremmin kuin koskaan. Tuntuu siltä, että nykyaika on konfliktintäyteistä, ja suomalaiset vihaavat toisiaan. En tiedä, osunko tunteessani oikeaan, mutta yleinen tunnelma on ahdistanut paljon.”

Teikarista tuntui siltä, että ahdistuksen keskellä on mahdotonta muuntautua positiivista tunnelmaa henkiväksi Tuuttimöröksi.

Niinpä hän alkoi purkaa pahaa oloaan erilaiseen levyyn kuin mitä oli alun perin suunnitellut. Aluksi näytti siltä, että levystä olisi tulossa tunnelmaltaan hyvin synkkä, mutta lopulta Kaikki keil on välii digaa Ex Tuuttizt kääntyi humoristiseksi.

Aihepiirit ovat vain erilaisia kuin Tuuttimörön aiemmilla levyillä. Nyt ei esitetä Yhdysvaltain länsirannikon tyyliä mukailevaa laiskuria, vaan pohdiskellaan nykyaikaan sopivaa yksilönä olemisen mahdottomuutta.

Teikari sanoo, että levyn toistaiseksi vaisuksi jääneestä listasuosiosta olisi helppo syyttää koronaviruksen aiheuttamaan keikkakatoa.

”Mutta varmasti muillakin asioilla on vaikutusta. Tämä on eri tyyppistä musiikkia kuin Tuuttimörön aikainen materiaali, ja ihmisillä kestää varmasti myös tottua nimenvaihdokseen.”

HS:n arvostelussa uusi levy sai kehuja. Oskari Onninen antoi levylle neljä tähteä ja sanoi sitä tekijänsä parhaaksi levyksi.

Teikari itse sanoo olevansa tyytyväinen levyn vastaanottoon. Listasijoituksia hän ei halua liikaa miettiä, vaikka myöntää, ettei voi olla kiinnittämättä niihinkin huomiota.

”Olen aiemminkin sanonut, että minun ei tarvitse olla mikään Suomen isoin artisti. Toivon vain jatkuvuutta, että voin tehdä musiikkia työkseni. Yritän olla välittämättä tilastoista ja luvuista liikaa.”

Eikä ole mahdotonta, että jossain vaiheessa Ex Tuuttiz on Ex Ex Tuuttiz, eli jälleen jotain muuta. Sitä ennen Ex Tuuttiz keskittyy siihen, että nykymenosta tykkäävät kaikki ne, joilla on väliä.