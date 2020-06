Maaseutu on näyttelyn aiheena yllättävä, etenkin kun kyseessä on Guggenheimin taidemuseo. Frank Lloyd Wrightin suunnittelema rakennus on viime vuosisadan taiteelle omistettu pyhättö New Yorkissa, mutta nyt päänäyttelyn teemasta kertoo mu­seon eteen parkkeerattu traktori.

Helmikuussa auennut suuri näyttely Countryside, the Future ehti olla auki kolme viikkoa ennen kuin koronaviruspandemia sulki New Yorkin museot.

Aihe on lähtöisin alankomaalaisen arkkitehdin Rem Koolhaasin (s. 1944) massiivisesta projektista, jossa tutkijat eri mantereilla kartoittivat maaseudun tulevaisuuden näkymiä.

Rem Koolhaas (vas.), kuraattori Troy Conrad Therrien Guggenheimilta ja Amon johtaja Samir Bantal.

Kyseessä ei ole taide- eikä arkkitehtuurinäyttely, vaan eräänlainen antropologinen katsaus robotiikan, teko­älyn, geenimanipuloinnin ja digitalisaation vaikutuksiin maaseudun kehityksessä.

Maapallon pinta-alasta vain kaksi prosenttia on varsinaisia kaupunkeja ja loput maaseutua.

Miksi maaseutu on tulevaisuuden tutkimuksessa jäänyt unohduksiin, Koolhaas ihmettelee. Panostamme kaupunkisuunnitteluun, toimivaan kaupunkiin ja ’smart city’ ajatteluun, mutta entä tulevaisuuden maaseutu?

Venäjän maaseudulla monimuotoisuutta viljelyssä käytettiin ratkaisuna kuivuuteen jo 1900-luvun alussa, värivalokuva vuodelta 1909.

Näyttelyn yhteydessä julkaistussa kirjassa Countryside, The Report (Taschen 2020) Koolhaas kertoo, että kiinnostus heräsi maaseudulla tapahtuvan radikaalin muutoksen takia. Siitä raportoidaan hyvin vähän.

Rem Koolhaas on yksi maailman johtavista arkkitehdeista, ja uransa alkupuolella hänkin oli inspiroitunut suurkaupunkien tungoksesta.

Koolhaasin kirjallinen tuotanto on sementoinut hänen maineensa radikaalina ajattelijana. Kirjajärkäle S,M,L,XL on yksi nykyarkkitehtuurin kulttiteoksista. Koolhaas esittelee 1 345-sivuisessa teoksessa Oma-arkkitehtitoimistonsa projekteja ja arkkitehtien työskentelyyn vaikuttavia kysymyksiä eräänlaisena post­modernina tajunnanvirtana.

Intensiivisen sisällön joukosta löytyy tarkkoja huomioita maailman tilasta ja tulevaisuudesta. Globalisaation vaikutuksia analysoivassa osuudessa vuodelta 1993 Koolhaas nostaa esille näkymän maailmanlaajuisten epidemioiden lisääntymisestä. Kun Koolhaasille vuonna 2000 myönnettiin Pritzker-palkinto merkittävistä saavutuksista, häntä kuvattiin teoreetikkona ’profeetalliseksi’.

Raamatun myyttinen luomiskertomus paratiisista rinnastetaan näyttelyssä ydinreaktorin energiaan. Eevan hahmo Peter Paul Rubensin ja Jan Brueghel vanhemman maalauksesta Syntiinlankeemus (n. 1615).

Intohimo suurta mittakaavaa kohtaan on ollut pitkään yksi Koolhaasin teorian tunnusmerkeistä. Aasian räjähdysmäinen kaupunkikehitys oli otollinen työmaa Oman projekteille.

Vaikka täyskäännös kohti tulevaisuutta maaseudulla on yllättävä, oli se myös ehkä ennakoitavissa. Eikä vaan siksi että Koolhaas pyrkii provosoimaan ja rikkomaan totuttuja asetelmia, vaan koska kaupunkien kehityksessä oli tosiaan tultu jonkinlaisen tien päähän. Saasteiden ja tungoksen aiheuttamat ongelmat ovat olleet jo hyvin vakavia etenkin Kiinassa.

Nyt maailmanlaajuisen epidemian jälkeisenä aikana ’tungoksen estetiikka’, vaikuttaa kaukaiselta ihanteelta. Sen sijaan maaseudun uusi potentiaali vaikuttaa entistä kiinnostavammalta.

Antiikin seinämaalausten rehevä luonnon maisema on rinnastettu nykypäivän satelliittiteknologiaan, jonka avulla maanviljelyä tarkkaillaan avaruudesta käsin senttimetrien tarkkuudella.

Koolhaasin johdolla maaseutua tarkastellaan futurististen linssien läpi ja toimintaa muokkaa globaali talous. Koolhaas uskoo, että teknologian avulla löydetään ratkaisuja, joilla ilmastonmuutoksen suuntaan voidaan vaikuttaa.

Vapaan markkinatalouden seuraukset, kuten kiinalaisten rahoittamat maaseudun kehityshankkeet Afrikassa, voidaan nähdä mahdollisuutena. Afrikassa intensiivisen kaupungistumisen vastapainona on jo syntynyt liike takaisin maaseudulle digitalisaation ja valtiollisten rahoitustukien ansioista.

Vaikka tutkimusryhmien kohteissa vaikuttavat hyvinkin erilaiset poliittiset tilanteet, on pohjalla perimmäinen kysymys ihmisestä osana globaalia muutosta.

Guggenheimin näyttely tuo myös esille historiallisia kehityskaaria maaseudun merkityksestä. Kun demokraattisen ideolo­gian keskuksena on pidetty kaupunkia, on maaseudun ihanne sen sijaan usein liitetty nationalistisiin pyrkimyksiin. Näistä esimerkkinä Koolhaas mainitsee Hitlerin, Stalinin ja Maon poliittiset ideologiat.

Poliittisten johtajien visiot maatalouden kehitykseen ovat moninaisia. Näyttelyssä tuodaan esille Stalinin vaikutus Neuvostoliiton ongelmissa. Toisaalta käsitellään myös nykypäivän globaalin markkinatalouden merkitystä Afrikassa, missä Kiinan tuella on kehitetty infrastruktuuria maaseudulla.

Toisaalta kotimaansa Alankomaiden tehostetussa viljelyskulttuurissa Koolhaas tunnistaa Réné Descartes’n (1596–1650) valistusajan filosofian vaikutuksen: liian pitkälle viety rationalismi on uhkana luonnon monimuotoisuudelle.

Näyttelyssä esitetyt ratkaisut ilmastonmuutokseen perustuvat sekä teknologiaan että uusien ajatusmallien löytymiseen. Näistä yhtenä esimerkkinä Waningenin yliopiston ekofeministinen tutkimusryhmä ehdottaa pikseliviljelyä diversiteetin säilymisen tueksi.

Hankkeessa tuetaan yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Viljelytyön robotiikkaa pyritään kehittämään uudenlaisesta humanistisesta näkökulmasta.

Koolhaasin toimistoon kuuluu myös ajatushautomo Amo, joka on vastannut näyttelyn sisällöstä yhdessä kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Amon tutkimusta tukee Koolhaasin arkkitehdin uraa edeltänyt kokemus journalistina ja käsikirjoittajana.

Guggenheimin hankkeessa on yllättäviä käänteitä. Niistä välittyy Koolhaasin ironinen dramatiikan taju, kun tutkitaan maapallon kehitykseen vaikuttaneita poliittisia käänteitä. Yhtenä erikoislaatuisena esimerkkinä tuodaan esille Libyasta Muammar Gaddafin aikana löytynyt maanalainen vesivirta, jonka avulla valtava aavikko olisi voitu kastella ja muuttaa puutarhaksi.

Vesivirta katosi kuitenkin pommituksissa Naton ilmaiskuissa vuonna 2011, kun sotilasliitto puuttui maan sisällissotaan. Esimerkki osoittaa, miten poliittisten ja taloudellisten motiivien vaikutukset muokkaavat planeettaa yllättävin tavoin.

Maapallon pandemian jälkeisessä tilanteessa näyttelyn tematiikka koskettaa ajoituksellaan ja kuvastaa Koolhaasin intuitiivisia reaktioita muutokseen.

Kuva Qatarin maaseudulta on yhdistetty The Grangers-organisaatioon. Maanviljelijät perustivat Grangersin Yhdysvalloissa 1860-luvulla taistellakseen viljankuljetusmonopoleja vastaan. Taustan valokuvassa näkyy suojapukuisia työntekijöitä Qatarin suurimmalta Baladna-farmilta. Qatariin lennätettiin tuhansia lehmiä vuonna 2017, kun tuonnista riippuvainen maa joutui saarroksiin naapurimaiden lopetettua elintarviketuonnin.

Kun lähiruoan merkitystä ja mahdollisuuksia ruoditaan näyttelyssä, esimerkkinä ei ole mikään idyllinen näkymä paikallisesta kollektiivista, vaan Qatarin radikaali kehityskaari ruoan tuotannossa vuoden 2017 Persianlahden poliittisen kriisin jälkeen.

Silloin naapurimaat keskeyttivät elintarvikkeiden viennin ja Qatar jäi taloudelliseen saartoon. Tapaus havainnollistaa futuristista mallia maidon tuotannosta maassa, jossa ei koskaan ollut kasvanut lehmiä.

Monet’n impressionistisen maalaisidyllin vastakohtana valtavat heinäpaalit Qatarin omavaraista maataloutta varten. Moderni teknologia vahtii Australiasta lennätettyä heinää palovaaralta.

Nykymaailman monimuotoisuus, missä ei ole yhtä totuutta, on aina ohjannut Rem Koolhaasin ajattelua ja arkkitehtuuria. Vaikka automatisoidun työvoiman kansoittamat hallit kauniin maaseudun keskellä näyttäytyvät synkeinä tulevaisuuden vi­sioina, niin Koolhaas näkee niissäkin jotain salaperäisen hienoa.

Kirjoittaja on arkkitehtuuriin erikoistunut vapaa toimittaja. Lähteenä jutussa on käytetty mm. teosta Countryside, A Report (Taschen 2020).

Nevadan kauniisti kumpuilevan maaseudun keskeltä löytyy teknologiajättien, kuten Googlen, Teslan ja Amazonin valtavia teollisuushalleja. Koolhaasia kiehtoo datakeskusten äänetön ja kasvoton olemus idyllisessä maisemassa.