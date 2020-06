Festivaalit

Hallitus purkaa aiempaa linjausta yli 500 hengen yleisötapahtumien kiellosta. Yli 500 henkilön yleisötilaisuudet voidaan sallia heinäkuun alusta lähtien tietyin erityisjärjestelyin.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) kertoi asiasta hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina iltapäivällä.

Uuden linjauksen mukaan yleisötilaisuuksia voidaan järjestää ulkotiloissa riittäviä etäisyyksiä noudattaen sellaisissa paikoissa, joissa on useita eri katsomolohkoja tai muuten rajattavissa olevia alueita.

Finland Festivals ry:n toiminnanjohtaja Kai Amberlan mukaan hallituksen viime hetken linjaus ei juuri tuo helpotusta ainakaan isojen kulttuuritapahtumien järjestäjille.

Finland Festivals on kulttuuri- ja taidetapahtumien kattojärjestö, joka edustaa muun muassa Savonlinnan oopperajuhlia, Pori Jazzia, Helsingin juhlaviikkoja, Kotkan meripäiviä ja Tampereen teatterikesää.

”’Tietyin ehdoin’ on tässä vahva lause. Linjaus koskee nyt käytännössä todennäköisesti vain ulkotiloissa järjestettäviä urheilutapahtumia.”

Esimerkiksi Olympiastadionilla on mahdollista tehdä vaadittavia erikoisjärjestelyjä, jakaa katsomo selkeisiin lohkoihin ja järjestää saapuminen ja poistuminen niin, että ihmiset eivät tapaa toisiaan.

”Vaikea nähdä, miten näitä järjestelyjä voisi saada toimimaan perinteisillä kulttuurifestivaaleilla.”

Kulttuuriväelle linjaus tulee liian viime tipassa kesän tapahtumia ajatellen. Amberlan mukaan festivaalin järjestäminen kestää pahimmassa tapauksessa vuoden ja vähintään kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen.

”Ammattimaista festivaalia ei voi polkaista käyntiin parissa viikossa”, Amberla sanoo.

Myös matkustuskieltojen suhteen on vielä epäselvyyttä, mikä vaikeuttaa suunnittelua entisestään.

Lisäksi tapahtuman järjestäminen olisi nyt taloudellinen riski: vaikka jokin festivaali saataisiin pystyyn, on mahdollista, että ihmiset eivät vielä uskalla tulla joukkotapahtumiin.

”Toisaalta tapahtumatuottajat ovat kekseliäitä, että onhan mahdollista, että joitain kulttuuritapahtumia pystytään kaikesta huolimatta järjestämään. Pienemässä mittakaavassa niitä on jo järjestettykin.”

”Urheilun kannalta tämä on tietysti suunnaton helpotus, ja olen onnellinen urheilujengin puolesta.”

Amberlan mukaan nyt annettu linjaus ei kerro siitä, mikä tilanne on ensi kesänä. Ensi kesän tapahtumia suunnitellaan nyt kuitenkin niistä lähtökohdista, että pandemiaa ei enää ole, mutta uuteen normaaliin mukaudutaan.

Hiljattain perustetun tapahtuma-alojen edunvalvontajärjestön Tapahtumateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Timonen on samoilla linjoilla Amberlan kanssa.

”Hallituksen päätös on hyvä etenkin urheilutapahtumien kannalta, mutta useimmille kesätapahtumille se tulee liian myöhään. Niitä ei voida polkaista uudelleen käyntiin tyhjästä.”

Timonen toivoo, että hallitus tekisi pikaisesti päätöksiä myös sisätapahtumien osalta, mielellään jo ennen elokuuta, jotta syksylle voitaisiin alkaa suunnitella tapahtumatoimintaa uusin toimintaedellytyksin.

Tieto isojen tapahtumien perumisesta kesä–heinäkuulta annettiin huhtikuun loppupuolella. Tuolloin monet isot festivaalit ilmoittivat heti peruvansa tämän kesän festivaalit ja alkavansa suunnittelemaan ensi kesää.

Näin teki myös Pori Jazz. Festivaalin toimitusjohtaja Miika Ranteen mukaan se, että hallitus päätti nyt yllättäen sallia isot tapahtumat, ei vaikuta jo aiemmin tehtyyn perumispäätökseen.

”Pori Jazzin kannalta tämä linjaus tuli liian lyhyessä ajassa. Festivaalin järjestämiseen menee puolestatoista vuodesta vuoteen. Keskitymme nyt ensi kesän Pori Jazzin järjestämiseen.”

Ranne ei ole harmistunut siitä, että hallitus peruu yllättäen annettuja rajoituksia.

”Tämä on vaikea tilanne kaikille, ja on hyvin ymmärrettävää, että rajoituksia päivitetään tilanteen muuttuessa. Viranomaiset ovat tehneet päätöksiä niillä tiedoilla, joita heillä on ollut saatavilla”, Ranne sanoo.

”Isossa kuvassa tämä rajoitusten purku on vain positiivinen uutinen. Hienoa on, että tautitilanne on muuttunut parempaan suuntaan, vaikka tämän kesän Pori Jazziin se ei vaikutakaan.”