J. Karjalainen on yksi Suomen suosituimmista laulajista ja lauluntekijöistä.

Helsingin kaupunki on huomioinut kulttuurikentän toimijoita Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta.

Taiteellisista ansioista ja merkittävästä Helsingin kulttuurielämän hyväksi tehdystä työstä myönnettävä Helsingin kulttuuripalkinto jaettiin jo 58. kerran. Vuoden 2020 kulttuuripalkinto annettiin laulaja ja lauluntekijä J. Karjalaiselle.

Palkinnon perusteena on Karjalaisen lähes 40 vuotta kestänyt sooloartistin ja lauluntekijän ura sekä Karjalaisen suosiosta kertova 850 000 kappaleen levymyynti.

Kulttuuripalkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Viime vuonna palkinnon sai valokuvaaja Meeri Koutaniemi.

Helsingin vuoden 2020 taiteilijoina palkittiin kolme taiteilijaa ajankohtaisesta ja merkittävästä taiteellisesta työskentelystä. Palkinnon saivat teatteriohjaaja, yleisötyöntekijä, teatteriopettaja Jaana Taskinen, näyttelijä, ohjaaja, pedagogi ja tutkija Jussi Lehtonen sekä pukusuunnittelija Kirsi Manninen.

Kunkin palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Palkintoperusteluiden mukaan Jaana Taskisen työ on luonut pohjan yleisötyön laadulle ja syvälliselle käytölle helsinkiläisille esitystaiteen toimijoille.

Jussi Lehtonen on kehittänyt osallistavia näytelmämenetelmiä yhdessä erilaisten vähemmistöryhmien kanssa hoitolaitoksissa, hoivakodeissa, vankiloissa ja pakolaisten vastaanotoissa. Hänen ansionaan pidetään myös ihmisten väliseen tasa-arvoisuuteen pyrkimistä.

Kirsi Manninen on tuottanut pukuja yli sataan tuotantoon televisiossa ja esittävien taiteiden aloilla. Palkinnon myöntäjien mukaan Manninen on myös tuottanut merkittävää tietoa pukusuunnittelusta. Hän on erikoistunut digitaalisten luonnostelmien kehittämiseen ja opettanut sitä tuleville pukusuunnittelijasukupolville.

Vuoden kulttuuripalkinnon ja taiteilijapalkintojen saajista päätti Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto.