”Tähtää korkealle, mutta älä odota mitään.”

Siinä Suomen kansallisbaletin tšekkiläisen tähtitanssijan Michal Krčmářin terveiset balettimaailman huipulle mieliville.

”Olen itse tavoitellut kerta toisensa jälkeen korkeuksia, mutten ole koskaan antanut omien odotusteni nousta korkealle.”

Ohjenuora kuulostaa luvalla sanottuna hieman pessimistiseltä.

Siitä ei ole kyse, Krčmář selventää.

”Niin asennoituminen on auttanut uralla eteenpäin ja tavallaan myös suojannut minua, varsinkin nuorempana.”

Baletti tunnetaan herkkänä mutta kovana taiteenlajina.

Liian suuret odotukset kasaavat tanssijalle paineita, joita pettymyksen hetkellä voi olla vaikea käsitellä.

Pahimmillaan se saattaa tukahduttaa nuoren tanssijan innon. Silloin alkaa keskittyä vääriin asioihin, kuten kilpailuun, Krčmář sanoo.

”Kilpailun sijaan haluaisin nähdä tanssijoiden keskuudessa enemmän intohimoa ja toisaalta myötätuntoa muita kohtaan. Eikä vain nuorilla, vaan myös vanhemmilla tanssijoilla.”

Krčmár tietää mistä puhuu. Kolmekymppinen Krčmář on tanssinut jo vuosia kansainvälisesti korkealla tasolla.

Ura alkoi solistitanssijana Böömin baletissa sekä Prahan valtionoopperan baletissa. Vierailuja ja esiintymisiä on kertynyt ympäri maailmaa.

Suomeen hän päätyi ensimmäistä kertaa vuonna 2010 vierailijaksi Kansallisbalettiin. Ensivisiitti on jäänyt pysyvästi mieleen.

”Tulin Helsinkiin marraskuun lopussa. Oli paljon lunta, kaksikymmentä astetta pakkasta, ja minä olin pukeutunut kevättakkiin ja lenkkareihin. Menin suoraan Forumiin vaateostoksille.”

Seuraavana kesänä Krčmář tuli uudestaan Suomeen. Hänet kiinnitettiin Kansallisbalettiin suoraan solistitanssijaksi.

”Silloin ehdin paremmin tutustua Suomeen. Puhtaus, kaiken toimivuus ja se, miten hyvin ihmiset puhuivat englantia löivät minut ällikällä.”

Saman vuoden aikana Krčmář eteni ensitanssijaksi, ja vuonna 2015 hänelle myönnettiin Kansallisbaletin ylin arvonimi, tähtitanssija.

Vuosiin on mahtunut lukuisia päärooleja muiden muassa Don Quijotessa, Joutsenlammessa, Kaunottaressa ja hirviössä, Oneginissa, Pienessä merenneidossa, Prinsessa Ruususessa, Pähkinänsärkijässä, Romeossa ja Juliassa sekä Tuhkimossa.

Jo nyt Krčmář on saavuttanut enemmän kuin moni koko uransa aikana. Hän uskoo, että oman asenteen ohella vahva urheilutausta on auttanut huipun saavuttamisessa. Mutta onko kropallaan työtään tekevällä tanssijalla suunnitelmia jo tanssiuran jälkeiselle ajalle?

”Kun sen aika joskus koittaa, luulen, että haluan tehdä jotain ihan muuta kuin balettiin liittyvää.”

”Tanssin ensimmäisen pääroolini vuonna 2007. Siitä on nyt kolmetoista vuotta. Jos kaikki menee hyvin, minulla voi hyvin olla vielä toiset kolmetoista vuotta edessäni huipputanssijana”, Michal Krčmář sanoo.

Mutta mitä vain voi tapahtua, sen Krčmář on huomannut monet kerrat.

Lapsena Krčmář ei haaveillut balettitanssijan urasta. Monien muiden tšekkinuorten tavoin hän harrasti jääkiekkoa ja jalkapalloa ja haaveili pelaavansa joskus ammatikseen.

Baletti oli kuitenkin huomattavasti halvempaa kuin jääkiekon pelaaminen.

”Äitini suostutteli minut ensimmäiselle balettitunnille seitsemänvuotiaana. Aluksi salasin balettiharrastukseni kavereiltani, enkä kertonut, jos olin ollut harjoituksissa.”

Nuorukaisen poikkeukselliset kyvyt pantiin merkille ja häntä kannustettiin eteenpäin.

”Meni kuitenkin pitkään, ennen kuin aloin nauttia tanssimisesta ja todella ymmärtää sitä.”

”Baletti vaatii kurinalaisuutta, erityisesti nuorena. Tavallaan siinä myös menettää lapsuutensa, kun joka koulupäivän jälkeen on vielä 4–5 tunnin harjoitukset. Kun muut pelasivat koulun jälkeen jalkapalloa, minä makasin lattialla ja opettaja venytti jalkojani.”

Baletti on antanut niin valtavasti, että sen parissa vietetty lapsuus ei missään nimessä kaduta. Tanssiminen on tuonut uran lisäksi perheen. Krčmářin vaimo on niin ikään Kansallisbaletissa tanssiva Stefania Cardaci-Krčmář. Parille syntyi viime vuonna tytär.

”Kun korona lopetti kauden kesken, olen ollut enemmän kotona ja ehtinyt touhuta hänen kanssaan enemmän kaikenlaista. Se on ollut mahtavaa.”

Aikaa on jäänyt enemmän myös muulle, kuten konsolipeleille. Tähtitanssijan suosikkeja ovat muiden muassa Grand Theft Auto ja The Witcher.

”Pelaaminen on mitä paras rentoutumiskeino.”

