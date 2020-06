Koronapandemian aikaan toimittajilta on Suomessa evätty pääsy sairaaloihin. Tähän on monta hyvää syytä: hoitohenkilökunnalla pitää olla työrauha ja sairastuneilla yksityisyyden suoja, sillä ylimääräinen vierailija voisi saada tartunnan ja alkaa levittää virusta.

Järkevän käytännön kääntöpuoli on, että covid-19:n uhrit ovat pitkälti jääneet tilastonumeroiksi, vaikka menehtyneiden omaisia ja tartunnasta selvinneitä onkin haastateltu. Niinkin on voinut käydä, että joltakin on mennyt ohi sairaanhoitajien ja lääkäreiden huikea voimanponnistus.

Siispä tuntuu perustellulta, että ainakin yksi toimit­taja maailmassa on päässyt katsomaan koronaviruksen vastaista taistelua sairaalan sisätiloista käsin. Hän on Sasha Achilli, ­joka on kuvannut amerikkalaiselle Frontline-sarjalle tv-dokumentin Italian koronasota.

Dokumentin keskushenkilö, ensiapupoliklinikan lääkäri Francesca Mangiatordi tavataan ensimmäistä kertaa maaliskuun 17. päivä, epidemian pahimmassa kiihtymisvaiheessa.

12-tuntisen työpäivän juuri tehnyt Mangiatordi lausuu: ”Ihmisarvoa ei ole enää. Olemme menettäneet ihmisyyden tajun.”

Pessimismi juontuu ennen kaikkea valinnoista, joita Mangiatordi joutuu tekemään päivittäin.

30-vuotias perheenäiti Cristel ja 18-vuotias nuorimies Mattia yritetään pelastaa, iäkkäiden kohdalla luovutetaan heti kättelyssä, kun hengityskoneita ei riitä.

Pulaa ei ole vain tehohoitopaikoista, vaan mistä tahansa sairaalasängyistä. Mangiatordi soittelee ensiavusta eri puolille, mutta turhaan.

Keuhkojen tietokonetomo­grafiakuvat toisensa jälkeen täyttyvät valkoisesta väristä, joka tarkoittaa keuhkokuumetta. Lääkäri toisensa jälkeen sairastuu.

Etenkin kun Suomessa on puhuttu paljon hengityssuojaimista ja luettu pikkutarkkoja kuvauksia oikeaoppisesta suojautumisesta, dokumentissa ei voi olla hätkähtämättä Mangiatordin huolimatonta tapaa käsitellä maskiaan.

Hän esimerkiksi riisuu suojaimen paljain käsin ja välittömästi sen jälkeen hieroo kaksin käsin kasvojaan. Suorastaan hirtehiseltä tuntuu tupakoidessa suun alla roikkuva hengityssuojain.

Loppupuolella ote on ammattimaisempi.

Maskikritiikkiä oikeudenmukaisempaa on kuitenkin lopettaa tähän: Mangiatordin työ psyykkisesti ja fyysisesti raskaissa olosuhteissa on sanalla sanoen sankarillista. Hän osoittaa ihailtavaa kykyä tsempata töissä ja rentoutua perheensä luona vapaa-ajalla.

Pahimmilta hetkiltä katsoja säästetään, mikä epäilemättä jättää Italian sairaalatyöstä ­todellisuutta kevyemmän kuvan.

Maan koronakuolemien määrä ylitti tällä viikolla 34 000 rajan.

Ulkolinja: Italian koronasota TV1 klo 23.15 ja Yle Areena.