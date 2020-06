Metalliyhtye Stam1nan Antti Hyyrynen vastaa puhelimeen kävelyllä kotikaupungissaan Lappeenrannassa.

”Hei odota hetki, mie otan paidan pois.”

Kaikesta päätellen sää hellii. Haastattelu ja pieni kävely toimivat sopivasti luovaa työtä rytmittävänä paussina. Juuri nyt työn alla ei kuitenkaan ole uutta musiikkia, vaan pesunkestävä taide-elokuva.

”Olen leikkaamassa Karjalainen kaparee -lyhytelokuvaa. Se on hamletmainen kysymyksen­asettelu lappeenrantalais-karjalaiseen identiteettiin: vety vai atomi.”

Leffan takana on Karjalainen Kaparee -kollektiivi, johon kuuluu Hyyrysen lisäksi sekalaista kulttuurisakkia, kuten muusikko Jouni Hynynen ja näyttelijä Mari Perankoski.

”Käsikirjoitus on luotu yhdessä. Minä olen toiminut ohjaajana, säveltänyt musiikin ja nyt vielä leikkaan.”

Ollaan siis aika lähellä sitä, mistä Hyyrynen on lapsesta asti haaveillut. Vaikka hänet tunnetaan maan arvostetuimpiin kuuluvan metalliyhtyeen laulaja-kitaristina, oman elokuvan tekeminen on ollut mielessä pitkään.

”Olen viidestä veljeksestä nuorin, joten olen altistunut pienestä pitäen kaikenlaisella populaarikulttuurille ja elokuville. Meillä oli lapsena kotona kaitafilmikamera. Sen kanssa tehtiin omia lyhytelokuvia. Joku intohimo syvempään elokuvailmaisuun on ollut lukioikäisestä asti.”

Vuodesta 2005 Hyyrynen on ollut myös perustajajäsenenä osuuskunta Medialouhoksessa, joka tekee av-tuotantoja mainoksista dokumentteihin sekä tietysti musiikkivideoihin. Niitä Hyyrynen on tehnyt oman yhtyeensä lisäksi muun muassa Viikatteelle, Kotiteollisuudelle ja veljensä Jussin bändille YUP:lle.

”Kuva- ja äänikieli on hirveän kiinnostavaa. Musiikkivideohan on nykyään muotona aika aliarvostettu, mutta se on kuitenkin lyhytelokuva itsessään. Musiikkia on mielenkiintoista lähteä kuvittamaan, vain mielikuvitus on rajana.”

Elokuvantekijäksi Hyyrynen ei kuitenkaan halua julistautua, niin kuin ei muusikoksikaan, vaikka leipä on tullut pöytään jo vuosia raskasta rockia soittamalla.

”Enemmän koen olevani jonkinlainen kulttuurin sekatyömies. Ja porukassa on ollut aina mukava tehdä asioita.”

Ilmeisesti, sillä Stam1na on ollut kasassa jo vuodesta 1996.

Osansa bändin tarinassa on Etelä-Karjalan Lemillä, jossa se perustettiin ja jossa Hyyrynen ja kumppanit viettivät nuoruutensa. Pieni maalaiskunta oli turvallinen paikka varttua. Ja mikä tärkeintä, soittoharrastusta tuettiin, Hyyrynen kiittelee.

”Jos ajatellaan 90-luvun Lemiä, niin nuorten harrastusmahdollisuudet olivat aika rajalliset. Oikeastaan se oli mopolla ajelua, jos sellainen sytytti, mutta minä en ole koskaan ollut kiinnostunut moottoreista. Sitten oli paljon treenikämppätiloja, jossa sai rauhassa leikkiä ja kokeilla.”

Omia ja bändin tekemisiä on ohjannut leppoisa lemiläisyys, slogan, jonka kunta painatti aikoinaan T-paitoihin ja hikinauhoihin.

”Se on sellaista positiivista vanuttamista ja hidastelua.”

Stam1nan tapauksessa leikki on vienyt pitkälle, myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuonna 2018 yhtye kiersi kotimaan lisäksi muissa Pohjoismaissa, Britanniassa, Keski-Euroopassa ja Japanissa. Se ei ole suomeksi laulavan äärimetalliyhtyeen tapauksessa mitenkään itsestään selvää.

”Vaikka ne ovat olleet lämppärirundeja, on siellä näkynyt paljon Stam1na-faneja. Esimerkiksi saksankielisessä Euroopassa on kaupunkeja, joissa voisimme esiintyä myös headlinerina. Ja Japanissakin porukka lauloi mukana ja tuli lentokentälle ja hotellille vastaan”, Hyyrynen kertoo.

Leppoisaan lemiläisyyteen kuuluu sekin, ettei suunnitelmia tehdä turhan pitkälle. Viimeistään pandemian sotkema keikkakalenteri osoitti, että mitä vain voi tapahtua.

Mutta elämä jatkuu. Nyt takana on Kulttuuritalolla tehty striimauskeikka, ja Stam1na valmistelee uutta levyä.

Hyyrysen lähitulevaisuuteen kuuluu myös uuden kirjoitus­projektin käynnistelyä. Esikoisromaani Viimeinen Atlantis ilmestyi helmikuussa.

”Minulla on alkuideointi ja käsikirjoitusaiheiden keräily käynnissä. Todennäköisesti tulen täydentämään jotain, joka on alkanut jo 30 vuotta sitten”, hän sanoo arvoituksellisesti.

”Ja sitten mie ajattelin opetella tekemään oikein herkullisia pitsoja.”

Siitä tuleekin mieleen eräs lemiläinen lapsuusmuisto.

”Pienenä oli luksusta, kun joskus haettiin Lappeenrannan Noutopitsasta Havaiji-perhepitsa. Ja sitten isoveljet ja niiden kaverit hyökkäsivät pitsan kimppuun ja minä jäin pienimpänä ilman. Olen päättänyt, että aikuisiällä syön niin paljon pitsaa kuin mahdollista.”

Empiirisen kokemuksen mukaan parhaat pitsat tekee Lappeenranna Avot Sie. Hyyrysen suosikki on ravintolan Marketta-pitsa.

”Harkitsen nytkin sen hakemista, olen tässä parinsadan metrin päässä.”