Nuoreksi aikuiseksi kasvanut Ellie (vas.) on The Last of Us II:n päähenkilö.

The Last of Us Part II. Kehittäjä: Naughty Dog. Julkaisija: Sony Interactive Entertainment. Saatavissa: Playstation 4. ★★★★★

Aluksi oli vaikea uskoa, että tässä se todellakin on. The Last of Us osa 2, vihdoin valmiina ja pelattavana.

Ensimmäinen osa ilmestyi Playstation 3:lle kesällä 2013. Sonyn yksinoikeudella julkaisema toimintaseikkailu nousi maailman kehutuimpien, palkituimpien ja parhaiten myyneiden pelien joukkoon. Jatko-osaa on odotettu siitä lähtien. Pelin ilmoitettu julkaisu siirtyi vielä tänä vuonna kahteen kertaan.

Tällaisissa tapauksissa odotukset nousevat helposti turhan korkeiksi. Mutta The Last of Us Part II ei ole pettymys. Se on mestariteos, joka nousee ainakin omissa kirjoissani ensimmäisen osan tasolle, osin ylikin.

The Last of Us Part II on ensimmäisen osan tapaan äärimmäisen hiottu ja pelattavuudeltaan erinomainen, tasapainoinen kokonaisuus. Myös tarina toimii, parhaimmillaan hätkähdyttävän hienosti.

Ykkösosasta ei olisi tullut sellaista ilmiötä kuin tuli, ellei sen käsikirjoitus olisi ollut niin erinomainen ja vahvoja tunteita herättävä.

Niitä herättää toden teolla myös jatko-osa. Se pakottaa pelaajan sellaisten moraalisten ongelmien eteen, että pelatessa tulee usein huono olo.

The Last of Usien tarina sijoittuu lähitulevaisuuden Yhdysvaltoihin, jossa vaarallinen tauti on romahduttanut yhteiskunnan. Sieni-infektio tekee uhreistaan ihmislihaa himoavia järjettömiä olioita. Tauti leviää tartutettujen puremien ja itiöiden kautta eikä parannuskeinoa ole.

Varoitus: seuraava osio paljastaa ensimmäisen The Last of Usin juonen loppua myöten.

Vuoden 2013 ensimmäisen osan toinen päähenkilö on Joel, joka menettää aluksi tyttärensä taudin lähdettyä leviämään. Parikymmentä vuotta myöhemmin koko maa on tuhoutunut ja selviytyneet ihmiset elivät omissa pienissä yhteisöissään tai kaupunkien raunioissa, tiukkaan valvotuilla karanteenialueilla. Tulikärpäsiksi kutsuttu kapinallisryhmä taistelee sotilasvaltaa vastaan.

Joelista on tullut vuosien aikana kovapintainen tappaja, joka elättää itseään salakuljettajana. Sitten hän saa tehtäväkseen saattaa 13-vuotiaan tytön Ellien Tulikärpästen piilopaikkaan. Joelille selviää myös, että Ellie on immuuni taudille. Tulikärpäsiin kuuluvat lääkärit ja tiedemiehet uskovat, että Ellien avulla tautiin voidaan löytää parannuskeino. Matkan aikana Joel kiintyy Ellieen.

Lopussa, Tulikärpästen sairaalaan rakennetussa tukikohdassa, Joelille valkenee karmea totuus: Ellie ei selviäisi leikkauksesta, jolla vasta-aine tautiin hankittaisiin. Pelaajan ohjauksessa Joel tappaa tiensä läpi vartijoiden ja lääkärien ja pelastaa Ellien hengen – ja tuhoaa samalla mahdollisuuden miljoonien ihmisten selviämiseen taudilta.

Ellie herää nukutuksesta vasta Joelin kuljettaessa häntä pois sairaalasta, ja on tietämätön tapahtuneesta Joel valehtelee hänelle, että vasta-ainetta ei onnistuttu saamaan hänen immuniteetistaan huolimatta.

The Last of Us Part II:n juonikuvaus alkaa tästä. Teksti ei sisällä merkittäviä juonipaljastuksia.

Ellien ääninäyttelijänä toimii ykkösosan tavoin Ashley Johnson.

The Last of Us Part II sijoittuu muutaman vuoden päähän ykkösosan tapahtumista. Joel ja Ellie asuvat Jacksonissa, vesivoimalan ympärille rakentuneessa yhteisössä.

Jacksonista on kasvanut pieni idyllinen kaupunki ja Elliestä nuori nainen. Ellien ja Joelin väleistä on tullut etäiset ja Ellie viettää enemmän aikaa samanikäisten ystäviensä Dinan ja Jessen kanssa. Dinan ja Ellien välillä kipinöi muukin kuin ystävyys. Sitten rauha rikkoutuu tylysti.

Ellie joutuu nyt lähtemään vaarojen täyttämälle matkalle läpi mantereen. Vastassa ovat paitsi tartutetut, myös vihamieliset ihmiset. Maahan on noussut uusia, organisoituja ryhmittymiä, jotka kasvattavat rivejään eivätkä epäröi käyttää väkivaltaa vihollisiaan vastaan.

Tarina ja sen kulku on niin olennainen osa The Last of Us Part II:ta, että kuvailu saa jäädä tähän. Peli ei etene juoneltaan aivan kronologisesti ja tapa, jolla asiat hiljalleen aukeavat, on kuin ensiluokkaisesta tv-sarjasta.

Se on ollut joka tapauksessa ollut jo kauan tiedossa, että päähenkilö on nyt Ellie. Häntä ohjattiin muutamissa kohdissa jo ykkösosassa, mutta The Last of Us Part II on Ellien tarina. Joel on edelleen mukana sivuhahmona. Ellie ei ole ainoa pelattava hahmo, mutta jääköön sekin vielä kertomatta, kuka tai keitä muut ovat.

Pelin teemasta pääohjaaja- ja käsikirjoittaja Neil Druckmann vihjasi jo vuosia sitten, että jos ykkösosa keskittyi rakkauteen (kaikesta väkivallasta ja tappamisesta huolimatta), uuden osan keskiössä on viha.

Pitää paikkansa. Oikeastaan hienointa pelissä on, kuinka se käsittelee vihan ja väkivallan seurauksia.

Toimintapeleissähän on tyypillistä, että vihollisia tapetaan aina satoja. Jos viholliset ovat realistisesti kuvattuja ihmisiä, siinä on häiritsevä puolensa. Vaikka tällaisessa pelissä kuinka oltaisiin ”hyvien puolella”, mikä muukaan pelaajan ohjastama hahmo lopulta on kuin massamurhaaja?

Pelit ovat tietysti vain pelejä, mutta joskus toivoisi, että tällainen niissä tiedostettaisiin. The Last of Us Part II:ssa niin tehdään – tavalla, etten ehkä vastaavaa ole AAA-julkaisussa nähnyt.

Tappaminen on pelissä hauskaa, tietysti, kun The Last of Us Part II:n pelattavuus toimii niin hurjan hyvin.

Tuottaa suurta tyydytystä lasauttaa vihollista jousipyssyllä päähän piilosta tai hoidella useampi kerralla yhdellä Molotovin cocktaililla juuri oikealla hetkellä. Tai iskeä verinen armonisku ison korston päähän tappelun jälkeen. Pelissä näytetään, kuinka ihmisvihollisryhmien jäsenet tekevät pelissä julmia asioita, ja varmaan ansaitsevat kaikki kohtalonsa.

Ja sitten peli muistuttaa vähän väliä ja eri tavoin, kuinka kaikki pelaajan tappamat ovat olleet myös ihmisiä: perheineen, ihmissuhteineen, haaveineen, pelkoineen.

Samoin mustavalkoasetelmia hämärretään jatkuvasti, jopa tylyllä tavalla.

Pienissä indiepeleissä vakavat teemat, moraalikysymykset sekä vastaavat ovat arkipäivää. Mutta The Last of Us Part II osoittaa taas, kuinka myös suurten julkaisijoiden pelit saattavat olla huomattavasti rohkeampia kuin vastaavat jättibudjetin elokuvat.

Videopelimaailmassa The Last of Us Part II rikkoo osaltaan rajoja seksuaalivähemmistöjen ja naishahmojen kuvauksessa. Se saattaa olla ensimmäinen AAA-luokan peli, jossa päähenkilö on avoimesti homoseksuaali. Ilman, että kyseessä olisi esimerkiksi roolipeli, jossa hahmot saa luoda itse haluamakseen. Pelin pääosissa ovat muutenkin naiset, eikä hahmoja ole seksualisoitu peleissä perinteiseen male gaze -muottiin.

Pelimekaniikka ei ole The Last of Us Part II:ssa juuri muuttunut ykkösosasta.

Vaikka The Last of Us Part II:ta katsoisi puhtaasti pelinä, tarinan ja teemat kokonaan sivuuttaen, se olisi silti aivan ensiluokkainen.

Eroja ykkösosaan ei ole kovin paljon, ja pelimekaniikka on ennallaan. Toiminnan ohessa tutkitaan paikkoja, keräillään esineitä, päivitetään aseita ja hahmon kykyjä. Ympäristöstä löytyvät hylätyt kirjeet ja muut viestit syventävät maailmaa.

Uutta ovat lähinnä kiipeilyosiot, jotka tuovat hieman mieleen Naughty Dogin toisen hittisarjan Unchartedin, ollen tosin paljon realistisempia.

Grafiikka on päivitetty nykystandardeihin, ja vanhasta Playstation 4:stä on varmaankin otettu irti kaikki, mihin sen rauta enää kykenee. Latausajatkin ovat hämmästyttävän lyhyitä. The Last of Us Part II on myös kestoltaan ilahduttavan pitkä, vaikkei ole avoimen maailman peli.

Mukana on myös toimintapeleissä kuluneita elementtejä, tarkka-ampujan väistelyineen, kulkuneuvon kyydissä ammuskeluineen sun muineen. Eikä tarinassakaan onnistuta aina välttämään kliseitä. Silti heikkoudet tuntuvat kokonaisuudessa niin pieniltä, ettei täysille pisteille jää vaihtoehtoja.

The Last of Us Part II on elämys: uskomattoman hieno peli, joka tuntuu pahalta – ja hyvä niin.

The Last of Us Part II ilmestyy Playstation 4:lle 19. kesäkuuta.