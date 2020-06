Suomalaisten museoiden kokoelmissa on myös kansainvälisiä taideaarteita. Kevään mittaan HS-kriitikot Sini Mononen, Harri Mäcklin ja Timo Valjakka ovat esitelleet näistä muutamia Kuvan takana -sarjassa. Mukaan ovat tähän mennessä valikoituneet teokset esimerkiksi modernilta veistotaiteen suuruudelta Henry Moorelta, vahvoja ekspressionistia teoksia maalanneelta itseoppineelta Francis Baconilta, kiinnostavalta kuubalaissyntyiseltä edelläkävijältä Ana Mendietalta sekä New Yorkin koulukuntaa edustavalta maalarilta Mark Rothkolta.

Pääsiäisenä alkanut sarja jatkuu. Alla tähän mennessä ilmestyneet osat tuoreimmasta vanhimpaan.

Ellen Thesleff maalasi veneeseen nousevan viikatemiehen vaikeassa elämäntilanteessa: Taiteilija oli kohdannut kuolemaa lähipiirissään

Ellen Thesleff: Elonkorjaajia veneessä II, 1924.

Ellen Thesleff: Elonkorjaajia veneessä II, 1924. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

Ellen Thesleff (1869–1954) maalasi 1920-luvulla venematka-aiheita, joita hän saattoi kutsua myös barcaroleiksi eli venelauluiksi. Yksi niistä on Mäntän Serlachius-museo Göstasta löytyvä Elonkorjaajia veneessä II (1924).

Barcarole on keinuva ja tempoltaan rauhallinen sävelmä, jota pidetään Venetsian gondolieerien lauluna. Siinä kuuluu veden elementti; virta merkitsee taiteen historiassa kuolemaa. Elonkorjaajia veneessä II -maalauksessa kuolemaan viittaa niin ikään viikate.

Musiikkia puolestaan merkitsee yhden matkalaisen mukanaan kantama haitari.

Sylissään soitinta pitävä hahmo on ainoa, jonka kasvot näkyvät osittain katsojalle.

Muut matkantekijät ovat kääntäneet selkänsä kesästä kukkivalle maalle. Yksi hahmoista seisoo gondolieerin tavoin ohjaten venettä kohti virtaa.

Thesleffin elämäkerturi Hanna-Reetta Schreckin mukaan Elonkorjaajia veneessä II sijoittuu taiteilijalle vaikeaan kauteen. 1920-luku oli luopumisen aikaa, jolloin Thesleff joutui kohtaamaan lähipiirissään kuolemaa.

Maalauksen voi ajatella kuvaavan Ruoveden Murolen maisemia, jossa Thesleffillä oli kesä­ateljeekoti. Se oli vastapaino Italiassa vietetyille talville. Thesleff kutsui ateljeekotiaan Casa Biancaksi, valkoiseksi taloksi.

Schreckin tavoin myös taidehistorioitsija Leena Ahtola-Moorhouse on kirjoittanut maalauksesta äänellisenä ja musiikillisena. Kirjassa Kymmenen polkua kokoelmaan (Parvs 2018) Ahtola-Moorhouse kiinnittää huomiota hahmojen ympärillä oleviin väreisiin.

Iltahämärässä olevien matkalaisten läheisyydessä tuntuu liikkuvan lähes abstrakteja eleitä, jotka voivat näyttäytyä musiikillisen elämyksen kaltaisena – henkiolentoina tai kesäisenä ilmavirtana.

Ellen Thesleffin teoksia on Suomessa erityisesti Ateneumin, Helsingin taidemuseo Hamin ja Kuopion taidemuseon kokoelmissa.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle Elonkorjaajia veneessä II on suhteellisen tuore hankinta. Sen hankintavuosi on 2016.

Sini Mononen

Hienovaraisesti poliittinen maalaus katsoo länteen Venäjän keisarikunnan läntisimmällä kohdalla Ahvenanmaalla

Victor Westerholm: Eckerön postilaituri, 1885, öljy kankaalle. Hämeenlinnan taidemuseo.

Victor Westerholm: Eckerön postilaituri, 1885, öljy kankaalle. Hämeenlinnan taidemuseo.

Turussa syntynyt Victor Westerholm (1860–1919) opiskeli 1800-luvun lopulla sekä Düsseldorfissa että Pariisissa ja sulatti ilmaisuunsa aineksia sekä romantiikan juhlallisesta maisemakäsityksestä että ranskalaisesta ulkoilmamaalauksesta. Vaikka valo helähtää usein kauniisti hänen teoksissaan, impressionistia hänestä ei koskaan tullut. Romantiikan ja realismin ihanteet olivat juurtuneet liian syvälle.

1880-luvun puolivälissä Westerholm ihastui Ahvenanmaan luontoon, hankki sieltä ateljeen ja kutsui myös turkulaisia kollegoja luokseen työskentelemään. Nämä puolestaan toivat mukanaan oppilaitaan Turun piirustuskoulusta. Westerholmin ympärille kasvoi taiteilijayhteisö, joka sai nimensä tulijoille majoitusta tarjonneen Önningebyn kylän mukaan.

Taiteilijoita yhdisti kiinnostus ulkoilmamaalaukseen, mihin saariston luonto tarjosi oivalliset olosuhteet. Westerholm itse katsoi Ahvenanmaata kansallisromantikon silmin ja näki siinä eräänlaisen eteläisen Karjalan. Samaan aikaan kun Eero Järnefelt maalasi Kolin jylhiä näkymiä, Westerholm tallensi Ahvenanmaan saaristoa Knutbodan kallioilta.

Ensimmäisenä Ahvenanmaan kesänään 1885 Westerholm maalasi myös saaren länsilaidalla sijaitsevan Eckerön postilaiturin. Maalauksessa joukko ihmisiä seisoskelee laiturilla ja odottaa kaukana horisontissa näkyvää höyrylaivaa. Päivä on tyyni, mutta harmaa ja sateinen.

Arkipäiväinen kohtaus saa lisämerkityksen, kun muistaa, että sateen kastelema laituri oli tuohon aikaan Venäjän keisarikunnan läntisin kohta ja keskeinen etappi Pietarin ja Tukholman välisellä postireitillä. Paikan symbolinen merkitys näkyi myös Carl Ludwig Engelin ja Charles Bassin suunnittelemassa Eckerön posti- ja tullitalossa (1828), jonka paikkaan suhteutettuina valtavien mittasuhteiden oli tarkoitus kuvata keisarikunnan mahtia.

Westerholm on kuitenkin kääntänyt selkänsä rakennukselle ja suunnannut maalauksensa perspektiivilinjat kohti länttä ja meren takana odottavaa Eurooppaa. Kun teoksen sijoittaa ajan yhteiskunnalliseen kehykseen, on ilmeistä, että näennäisen jokapäiväiseen näkymään sisältyy hienovarainen ja samalla selvä poliittinen viesti.

Timo Valjakka

Didrichsenit ostivat Suomen ainoan Rothkon 1960-luvulla muutamalla tuhannella dollarilla – nyt teoksista maksetaan kymmeniä miljoonia

Myös Mark Rothkon Grey, White, Purple (1960) on Didrichsenin aarteita.

Mark Rothko: Grey, White, Purple, 1960, öljy kankaalle. Didrichsenin taidemuseon kokoelmat.

1960-luvun taite oli merkittävä vedenjakaja Mark Rothkon (1903–1970) elämässä. Venäjänjuutalaisen emigranttiperheen lapsi oli elänyt köyhyydessä ja etsinyt ääntään taiteilijana vuosikymmeniä, mutta viimein hän oli noussut suurimmaksi elossa olevaksi amerikkalaiseksi taidemaalariksi.

Uran huippu oli myös alamäen alku. Vuonna 1958 Rothkolta oli tilattu liki 60 neliömetrin verran maalauksia Seagram-yhtiön uuden pilvenpiirtäjän hienostoravintolaan, mutta hän oli viime hetkellä kieltäytynyt luovuttamasta teoksiaan pintaliitopaikan sisustukseksi.

Niinpä hänen uransa merkittävin teossarja Seagram Murals (1958–1959) päätyi useaksi vuodeksi varastoon. Lisäksi taidemaailman kiinnostus oli siirtymässä pois abstraktista ekspressionismista kohti pop-taidetta, joka edusti kaikkea sitä, mitä Rothko Yhdysvalloissa vihasi.

Tästä alkoi Rothkon luisuminen kohti alkoholismia, avioeroa ja lopulta itsemurhaa vuonna 1970.

Näissä olosuhteissa syntyi myös tiettävästi Suomen ainoa Rothkon maalaus Grey, White, Purple (1960), jonka Gunnar ja Marie-Louise Didrichsen hankkivat kokoelmiinsa vuonna 1966.

Teos edustaa Rothkon tavaramerkiksi muodostuneita värikenttämaalauksia, joissa harsomaiset värisumut väreilevät katsojan silmissä, sykkivät ja liukenevat toisiinsa. Niiden värit tuntuvat irtoavan kankaan pinnasta ja synnyttävän vaikutelman tilasta, joka valaisee maalauksen sisältäpäin.

Värimaailmaltaan Grey, White, Purple havainnollistaa siirtymää varhaisempien teosten kirkkaista väreistä kohti synkempää väriskaalaa, joka kulminoituu Rothkon viimeisten vuosien yönmustiin teoksiin.

Didrichsenin maalaus on Rothkoksi sangen pieni, 61 kertaa 47 senttiä. Usein maalaukset ovat niin suuria, että sopivalta katsomisetäisyydeltä (joka oli Rothkon mukaan noin 46 senttiä) värisumuun tuntuu konkreettisesti uppoavan.

Rothkon tavoitteena oli johdattaa katsoja nykyelämän pinnallisuuksista jonkin perustavamman äärelle. Itse hän kuvasi töitään näin:

”Minua kiinnostaa vain inhimillisten perustunteiden – tragiikan, hurmion, tuhon ym. – esille tuominen, ja se, että niin monet ihmiset murtuvat ja itkevät joutuessaan vastakkain minun kuvieni kanssa osoittaa, että minä kommunikoin noilla inhimillisillä perustunteilla.”

Didrichsenit maksoivat maalauksesta 6 500 dollaria eli nykyrahassa vajaat 50 000 euroa. Toisesta vuonna 1960 maalatusta Rothkon teoksesta maksettiin viime vuonna Sothebyn huutokaupassa 50 miljoonaa dollaria eli noin 45 miljoonaa euroa.

Harri Mäcklin

Mäntästä löytyy barokkimaalarin harvinainen helmi: Juan de Zurbaránin Hedelmäkori ja kardoni on taiteilijan tuotannon avainteos

Juan de Zurbaránin Hedelmäkori ja kardoni (1643) kuuluu Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin.

Juan de Zurbarán: Hedelmäkori ja kardoni, 1643. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Serlachius-museo Gösta, Mänttä.

Mäntän Serlachius-museo Göstasta löytyy kansainvälisestikin tarkasteltuna harvinainen barokkihelmi. Espanjalaisena asetelmamaalarina tunnetulle Juan de Zurbaránille (1620–1649) on attribuoitu eri arvioiden mukaan vain kolmesta reiluun kymmeneen teosta. Näistä yksi, Hedelmäkori ja kardoni (1643), sijaitsee Mäntässä.

Maalausta katsellessa hedelmien tuoksun voi melkein tuntea. Maalauskankaan ylle levittäytyy ristin muotoon jäsentynyt asetelma. Kristillisessä kuvastossa ehtoollisviiniä symboloivat rypäleet vyöryvät alustanaan toimivan maljan reunojen ylitse.

Niiden kyljessä on räjähtänyt granaattiomena; tumma hedelmäliha on kontrastissa etualalla olevan, aikanaan suositun raaka-aineen kardonin eli artisokan kanssa. Kaiken yllä on dramaattinen, Caravaggion mieleen tuova pimeys: aika on kulkenut, se on kypsä.

Zurbaránin tuotannon yllä on maalarin isän varjo. Francisco de Zurbarán (1598–1664) dominoi elinaikanaan Sevillan taidemaailmaa. Kaupunki oli kolo­nialistisen Espanjan kansain­välinen solmukohta, josta Zurbarán vanhemman teokset levisivät maailmalle. On mahdollista, että osa näistä on todellisuudessa Zurbaránin pojan maalaamia.

Zurbarán nuorempi tunnetaan yksinomaan asetelmistaan. Hän maalasi italialais­vaikutteiset teoksensa lyhyessä ajassa, vain reilun kymmenen vuoden aikana. Juan de Zurbarán kuoli 29-vuotiaana Sevillassa riehuneeseen ruttoon.

Taidehistorioitsijat ovat hahmotelleet Zurbaránin mahdollista tuotantoa. Taiteilijan signeeraama Hedelmäkori ja kardoni sijoittuu sen keskivaiheille. Sitä ennen Zurbaránin asetelmat ovat pelkistetympiä ja sen jälkeen ne kasvavat koossa ja monimutkaistuvat. Kun halutaan varmistua jonkin maalauksen kuulumisesta Zurbaránin tuotantoon, Hedelmäkori ja kardoni on oiva vertauskohta.

Mänttään Hedelmäkori ja kardoni päätyi vuonna 1938, jolloin vanhasta eurooppalaisesta taiteesta kiinnostunut Gösta Serlachius osti sen Tukholmasta.

Serlachius ei tosin tiennyt ostavansa Zurbaránia: maalaus oli attribuoitu tuolloin Giovanni Battista Ruoppolon (1629–1693) maalaukseksi. Serlachius-museoiden kokoelmapäällikkö Tarja Talvitie ei paljasta hankintahintaa, mutta kertoo sen olleen aikalaisittain varsin kohtuullinen.

Zurbaránin omaksumat italialaisvaikutteet ja nopea kehittyminen hämmensivät pitkään tutkijoita: taiteilijan signeerauksesta huolimatta Hedelmäkori ja kardoni attribuoitiin vasta vuonna 1985 Zurbaránille. Ruoppolon lisäksi sitä on pidetty ainakin Luca Forten (n. 1615–1670) ja Michelangelo di Campidoglion (1625–1669) teoksena.

Sini Mononen

Didrichsenin taidemuseon pihalla seisoo Henry Mooren ainutlaatuinen veistos, joka olisi jäänyt ostamatta ilman ystävyyttä

Henry Mooren uljas Jousimies-veistos päivystää Didrichsenin ulkopuolella.

Henry Moore: Kolmisuuntainen teos nro 2: Jousimies, 1965, marmori. Didrichsenin taidemuseo, Helsinki.

Näyttelyt vaihtuvat Didrichsenin taidemuseossa pari kertaa vuodessa, mutta yksi asia ei muutu. Henry Mooren veistos Kolmisuuntainen teos nro 2: Jousimies (1965) on aina juuri siinä paikassa, mihin taiteilijan apulaiset asettivat sen hänen ohjeidensa mukaisesti marraskuussa 1967.

Didrichsenin kokoelmissa on muitakin Henry Mooren (1898–1986) merkkiteoksia, kuten Atomiteos (1964–65) museota ympäröivässä puistossa, mutta valkoiseen marmoriin veistetty Jousimies on pelkästään materiaalinsa vuoksi ainutlaatuinen. Mooren teokset ovat yleensä pronssia ja niistä on olemassa useita valoksia.

Jousimiehen tarina juontaa arkkitehti Viljo Revelliin (1910–64), joka halusi Moorelta teoksen suunnittelemansa Toronton kaupungintalon (1965) edessä olevalle aukiolle. Marraskuussa 1964 Revell katsoi Mooren ateljeessa luonnoksia, joista yksi valikoitui edelleen työstettäväksi. Revell kuitenkin kuoli yllättäen vierailua seuranneena päivänä. Hän ei koskaan nähnyt pääteostaan valmiina.

Veistos oli jäädä haaveeksi, sillä se oli paikallisten poliitikkojen mielestä liian abstrakti ja liian kallis. Toronton asukkaat olivat toista mieltä ja järjestivät kansalaiskeräyksen. Kun Moore lisäksi alensi palkkiotaan, teos saatiin toteutettua.

Jälkeenpäin on helppo nähdä, miten hyvin sen jäntevän orgaaninen muotokieli tukee Revellin uljasta modernismia ja ikään kuin antaa sille kauas aikojen alkuun ulottuvat juuret.

Marmoriveistoksen tarina on samantapainen. Kaupungintalon rinnalla Revell suunnitteli vuonna 1958 valmistuneen Villa Didrichsenin laajennuksen, jota hän ei myöskään nähnyt valmiina. Museon perustaja Gunnar Didrichsen oli tietoinen Mooren ja Revellin ystävyydestä. Toronton veistoksen innoittamana hän otti yhteyttä Mooreen, joka suostui myymään Jousimiehen pienempikokoisen version Suomeen.

Lokakuussa 1967, juuri kun hinnasta oli sovittu, Suomen markka devalvoitiin 31 prosenttia ja kauppa oli peruuntua. Moore halusi kuitenkin kunnioittaa arkkitehtiystävänsä muistoa ja tuli jälleen siinä määrin vastaan, että harvinaislaatuinen teos saatiin Suomeen.

Timo Valjakka

Sara Hildénin taidemuseon aarre kuvaa maailmankuulun taiteilijan riutuvaa rakastajaa, jonka tämä maalasi alasti seinään kuin perhosen

Francis Baconin Kaksoistutkielma George Dyerin muotokuvaa varten (1968) on Sara Hildénin museon kokoelman eniten lainaan kysytty teos. Ensi vuonna se matkustaa Lontooseen.

Francis Bacon: Kaksoistutkielma George Dyerin muotokuvaa varten, 1968, öljy kankaalle. Sara Hil­dénin taidemuseon kokoelmat.

Mikä tahansa Francis Baconin teos on taidemuseolle hyvä asia, mutta erinomainen Baconin teos on suoranainen aarre. Sara Hildénin taidemuseo voi ylpeillä tällaisella aarteella.

Irlannissa syntynyt Bacon (1909–1992) on yksi 1900-luvun merkittävimmistä taidemaalareista, jonka nuoruutta leimasivat ensimmäisen maailmansodan kauhut ja kotimaan poliittinen epävakaus. Maalauksissaan hän muutti kuviksi käsityksensä elämän raakuudesta ja ihmisen osan lohduttomuudesta.

Bacon kuvaa usein kidutettuja ja ruhjoutuneita ihmishahmoja vangittuina häkkeihin ja klaus­tro­fobisiin huoneisiin. Vääristyneet kasvot rinnastuvat taustan tasaisiin, kammottavan tyhjiin väripintoihin. Latautunutta tunnelmaa leimaa väkivallan läsnäolo, eikä ulospääsyä ole.

Kaikki nämä tunnusmerkit löytyvät myös Hildénin kokoelmaan kuuluvasta maalauksesta Kaksoistutkielma George Dyerin muotokuvaa varten.

Teos esittää kaksi puolta Baconin rakastajasta, pikkurikollisena itsensä elättäneestä George Dyerista, josta Bacon löysi odottamattoman muusan. Teos on yksi lukuisista Dyerin muotokuvista, joita Bacon maalasi 1960-luvulla ja vielä senkin jälkeen, kun pahasti alkoholisoitunut Dyer teki itsemurhan vuonna 1971.

Kaksoistutkielma kuvaa Dyerin toisaalta siistiin pukuun ­puettuna, toisaalta alasti naulattuna seinään kuin perhonen. Masennuksesta ja syvästä epävarmuudesta kärsinyt Dyer näyttäytyy surullisena hahmona, joka sai Baconin kautta janoamansa sosiaalisen statuksen samalla kun hänen rikkinäisyytensä tuli muotokuvissa kaiken maailman nähtäville.

Lattialle sijoitettu tuhkakuppi toimii ketjupolttajana tunnetun Dyerin tunnuksena. Sammuneet tupakat voi nähdä elämän katoavaisuuden symbolina kuin kynttilät hollantilaisissa asetelmamaalauksissa.

Sara Hildén hankki maalauksen Lontoon Marlborough Gallerysta lokakuussa 1968. Alun perin tarkoituksena oli ostaa Baconin varhaisempi maalaus Van Gogh Going to Work (1957), mutta se oli jo myyty. Tätä voi pitää onnenpotkuna, sillä tilalle tarjottu Kaksoistutkielma on huomattavasti edustavampi näyte Baconin tuotannosta.

Nykyisin maalaus on museonjohtaja Päivi Loimaalan mukaan Hildénin kokoelmien eniten matkustanut teos. Ensi vuonna se matkaa takaisin Lontooseen Royal Academyssa järjestettävään Bacon -näyttelyyn.

Harri Mäcklin

Taidemaailman edelläkävijä piirsi vartalonsa kuvia hiekasta ja kukista – Ana Mendieta kuoli vain 36-vuotiaana epäselvissä oloissa

Ana Mendieta oli 1970-luvun taiteen tähtiä. Meksikon Silueta -työt (1973–1977) ovat Hamin kokoelmassa.

Ana Mendieta: Meksikon Silueta -työt, 1973–1977. Helsingin taidemuseo Hamin kokoelmat.

Ana Mendieta on painanut vartalonsa rantahiekkaan ja kovertanut sen ääriviivoja myöten esiin. Sisältä punaiseksi värjätyn painauman muoto on vielä selvästi nähtävissä. On kuin hahmo olisi jättänyt jälkeensä verijäljen hetkeä ennen kuin vesi nousee ja pyyhkii muodostelman kokonaan pois.

Kuubalaissyntyinen, 12-vuotiaana ilman vanhempiaan Yhdysvaltoihin emigroitunut Ana Mendieta (1948–1985) oli 1970-luvulla kansainvälisen taidemaailman kirkas ja omaääninen tähti. Mendieta nousi esiin jo opiskeluaikoina performanssia, kehotaidetta, mytologiaa ja omaelämänkerrallisia aineksia käsittelevällä Silueta-sarjalla.

Silueta-sarja sai alkunsa 70-luvun alussa osana opintoja tehdyllä Meksikon matkalla. Tuolloin Mendieta alkoi tavoitella suhdetta kadotettuun kotimaahan. Meksikon lisäksi taiteilija toteutti siluetteja opiskelukaupungissaan Iowassa.

Mendieta piirsi kehonsa kuvaa käyttäen erilaisia menetelmiä. Mudasta, oksista, hiekasta, heinikosta, kukista ja tulesta muodostuvat siluetit olivat toisinaan vain juuri ja juuri nähtävissä.

Ne toivat alastoman naisen kehon julkiseen tilaan ilman, että se varsinaisesti joutui katseen kohteeksi. Samalla ne merkitsivät intiimillä tavalla taiteilijan suhdetta paikkaan, kuin reviiriä, kotimaata tai juuria. Aavemaisia siluettien valokuvia katsoessa tuntuu kuin paikasta jo poistunut hahmo olisi niiden kautta edelleen läsnä.

Mendieta oli monella tapaa edelläkävijä. Silueta-sarja syntyi feministisen taiteen nousuaikana. 70-luvulla naistaiteilijat alkoivat etsiä keinoja monialaiseen työskentelyyn, ja Mendieta laajensi nousussa olevan taidemuodon, kehotaiteen, ilmaisua valokuvan ohella filmiin.

Mendietan teemat eli sek­suaalisuus, identiteetti, juurettomuus ja ihmisen suhde maahan sekä oikeus kotiin ovat tänä päivänä kansainvälisen taidemaailmaan suuria aiheita.

36-vuotias Mendieta menehtyi vuonna 1985 pudottuaan epäselvissä olosuhteissa 34. kerroksessa sijaitsevan kotinsa ikkunasta. Mendietan taiteilijapuoliso Carl Andre sai syytteen, mutta hänet vapautettiin myöhemmin.

Helsingin taidemuseon kokoelmissa löytyy kaksitoista Silueta-sarjan teosta sekä kolme valokuvaa sarjasta Elämän antamisesta. Valokuvat hankittiin keväällä 1996 Meilahdessa järjestetystä laajasta Mendieta-retrospektiivistä, jossa nähtiin valokuvien lisäksi muun muassa piirustuksia ja filmejä.

Museorakennuksen pihalla toteutettiin myös postuumisti kaksi taiteilijan kehoperformanssia, jotka suoritti Mendietan sisar Raquel Mendieta.

Sini Mononen

Maisema hehkui lähes varjotonta valoa: Väinö Kamppuri vastasi suuren yleisön ihannetta suomalaisesta taiteilijasta

Väinö Kamppuri sovelsi öljymaalauksessaan Petsamon rinteiltä (1937) ranskalaisen Paul Cézannen teoksista ammentamaansa oppia.

Väinö Kamppuri: Petsamon rinteiltä, 1937, öljy kankaalle. Kansallisgalleria, Ester ja Jalo Sihtolan Taidesäätiön lahjoituskokoelma.

Viipurilaissyntyinen Väinö Kamppuri (1891–1972) oli 1930-luvulla Suomen tunnetuimpia taiteilijoita. Sen lisäksi, että hän oli pätevä maalari, hän vastasi suuren yleisön ja kriitikkojen ihannetta suomalaisesta taiteilijasta. Kriitikko Ludwig Wennervirran mukaan hän oli ”hiljainen, vaatimaton, mutta sitkeä mies”.

Kamppuri opiskeli Hugo Simbergin johdolla Taideyhdistyksen piirustuskoulussa 1912–14. Hän matkusti Euroopassa 1920-luvulla ja poimi vaikutteita muun muassa Espanjan ja Hollannin klassikoilta. Suurimmaksi mestariksi valikoitui kuitenkin Paul Cézanne, jonka maalausten luja rakenne kiehtoi häntä.

Kamppuri maalasi talvet Helsingissä ja kesät Hattulassa Hämeenlinnan lähellä. Hänet tunnetaan parhaiten rauhallisista järvimaisemistaan, joissa heinäkuinen helle tuntuu pysäyttäneen koko maailman.

1930-luvulla Kamppuri tutustui insinööri Jalo Sihtolaan (1882–1969). Imatralainen tehtaanjohtaja oli ajan merkittävin taiteen keräilijä ja mesenaatti, joka hankki taiteilijoille materiaaleja ja sai vastikkeeksi heidän teoksiaan.

Hämäläismaisemia olisi varmaan enemmänkin, ellei Sihtola olisi kutsunut Kamppuria toverikseen autoretkelle Petsamoon kesällä 1937. Suomen Tarton rauhassa saamaan kapeaan kaistaleeseen kuului vuoden ympäri avoinna oleva satama, mikä saattoi kiinnostaa paperitehtailijaa.

Kamppuri puolestaan ihastui maisemaan, joka salli hänen soveltaa kaikkea Cézannelta oppimaansa. Häntä innostivat Jäämeren karut rannat ja tunturien jylhyys. Kesällä vuorokauden ympäri paistava aurinko sai hänet maalaamaan myös öisin. Hän jäi Petsamoon pariksi kuukaudeksi ja palasi sinne seuraavana kesänä.

Sihtolan kokoelmaan alun perin kuulunut Petsamon rinteiltä (1937) on yksi Kamppurin monista Liinahamarin kaupungin ympäristössä maalaamista teoksista.

Yhteistä niille ovat oranssinhehkuiset värit sekä voimakas, lähes varjoton valo, jotka vievät ajatukset helposti etelään, jopa Marokkoon tai Arizonaan. Suomen taiteessa Kamppurin ”arktiset impressiot” muodostavat ainutlaatuisen ja vähän tunnetun kokonaisuuden.

Timo Valjakka

Barokkimestarin kouraisevassa teoksessa Jeesus on lihaa ja henkeä – Uusi sarja esittelee kiinnostavia teoksia suomalaisista kokoelmista

Jusebe de Riberan Ecce Homo (1644), Sinebrychoffin museo.

Jusepe de Ribera: Ecce Homo (1644), öljy kankaalle. Kansallisgallerian kokoelmat.

Jeesuksen kärsimystarina on länsimaisen taiteen tärkeimpiä aiheita. Taiteen klassisessa hierarkiassa historiamaalaus sijoitettiin korkeimmaksi maalaustaiteen lajiksi ja Jeesuksen elämää käsittelevät teokset vielä senkin huipulle.

Aihe näkyy myös Kansallisgallerian kokoelmissa. Sieltä voi löytää esimerkiksi Jeesuksen kärsimystä kuvaavaa grafiikkaa Albrecht Düreriltä, Lucas Cranach vanhemmalta, Rembrandtilta ja Anton van Dyckiltä. Suomalaisista aihetta ovat tulkinneet muiden muassa Robert Wilhelm Ekman, Albert Edelfelt ja Tuulikki Pietilä.

Yksi teos erottuu kuitenkin joukosta. Espanjalaisen barokkimestari Jusepe de Riberan (1591–1652) kouraiseva ja koskettava Ecce Homo (1644) vie hetkeen, jossa sotilaat ovat ruoskineet Jeesuksen ja pukeneet tälle ivalliset kuninkaan vaatteet: orjantappurakruunun, punaisen viitan ja ruokovaltikan. Johanneksen evankeliumi (19:5) kertoo, miten Pontius Pilatus tuo Jeesuksen vihaisen väkijoukon eteen huutaen: ”Katso: ihminen!”

Kuva-aihe on hyvin suosittu kristillisessä maalaustaiteessa. Riberan versiossa katsoja rinnastuu väkijoukkoon, joka pian tuomitsee Jeesuksen ristille.

Jeesuksen kelmeä iho hohtaa vasten syviä varjoja ja verenpunaista viittaa. Orjantappurakruunu on uponnut syvälle ihoon, mutta tuskan sijaan Jeesuksen monitulkintaisilta kasvoilta voi lukea pelkoa, haikeutta ja lempeyttä.

Suurimman osan elämästään Italiassa toiminut Ribera on yksi tunnetuimpia Caravaggion (1571–1610) seuraajia, jotka omaksuivat mestariltaan naturalistisen maalaustyylin ja dramaattisen valohämyn. Brutaalit aiheet näyttävät kiehtoneen Riberaa, joka loi maineensa etenkin marttyyrikuolemien kuvaajana. Henkevyyden ja raa’an lihallisuuden jännite kannattelee myös Ecce Homo -maalausta.

Huomattava osa Riberan teoksista kulkeutui hänen synnyinmaahansa Espanjaan, jossa hänellä oli suuri vaikutus nuorempien taiteilijoiden, kuten Diego Velázquezin, taiteeseen.

Ecce Homo päätyi Kansallisgallerian kokoelmiin vuonna 1919 vastaperustetun Ateneumin ystävät ry:n ensimmäisenä lahjoituksena.

Suomesta löytyy myös toinen Riberan maalaus.

Varhaisempi Mies, viinipullo ja tamburiini (1631) kuuluu Serlachiuksen taidekokoelman aarteisiin.

Harri Mäcklin