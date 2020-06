Mitä jos lakkaisimme teeskente­lemästä, kysyi kirjailija Jonathan Franzen New Yorker -aikakauslehdessä syyskuussa. Hän tarkoitti tulevaa ilmastoapokalypsia ja perusteetonta optimismia sen suhteen, että se voitaisiin välttää.

Mietin samaa kysymystä harva se viikko.

Tavoite maksimissaan 1,5 asteen keskilämpötilan noususta esiteolliseen aikaan verrattuna on jo käytännössä kuopattu. Sekin olisi ollut paha, mutta mahdollisesti vielä siedettävä asiaintila. 1,5 astetta saavutetaan ehkä jo vuonna 2030. Kuka uskoo, että nettopäästöt olisivat tuolloin nolla?

Aivan.

Marraskuussa arvostettu tiedelehti Nature julkaisi seitsemän ilmastotutkijan kommentin, jonka mukaan ihmiskunta on omalla toiminnallaan vienyt maapallon biosfäärin hyvin lähelle useita kriittisiä käännepisteitä, kuten esimerkiksi arktisen merijään katoamista, Grönlannin mannerjäätikön sulamista ja Amazonin sademetsän tuhoutumista, jotka voivat vaikuttaa toisiinsa kaatuvien dominoiden lailla ja aiheuttaa globaalin käännepisteen, josta ei ole enää paluuta. Tällainen globaali käännepiste olisi eksistentiaalinen uhka sivilisaatiolle, siis mahdollinen maailmanloppu.

Huhtikuussa sama lehti julkaisi tutkimuksen, jonka ennusteiden mukaan suuria kaistaleita elonkirjosta tulee tuhoutumaan aalloissa jo 2030-luvulla, jos päästöjä ei saada nopealle lasku-uralle. Aaltoina tapahtuvat ekosysteemien romahdukset aiheuttavat eläinpopulaatioiden nopeita joukkokuolemia, jotka ovat katastrofaalisia niin luonnolle kuin siitä riippuvaisille ihmisille. Aivan kuin elonkirjo ei jo valmiiksi olisi kuolemanvaarassa ihmisen takia – ja sitä kautta myös itse ihmiskunta.

”Asiat voivat näyttää pitkään kelvollisilta ennen kuin yhtäkkiä ne eivät ole. Siinä vaiheessa on mahdotonta tehdä mitään, koska kielekkeeltä on jo pudottu”, sanoi Alex L. Pigot, yksi tutkimuksen tekijöistä, New York Timesille.

Kevään poikkeustilakokemus antoi todennäköisestä tulevaisuudesta esimakua. Ihmiset kadottivat oman elämänsä narratiivin, kun arki särkyi ja lomat ulkomaille peruuntuivat. Tulevaisuuden horisontti katosi hetkeksi sumuun. Jäljelle jäi lokitaso, päivittäisten tartuntalukujen kyttääminen.

Mitä jos lakkaisimme teeskentelemästä? Niin kauan kuin jatkamme maan alta kaivetun energialahjan polttamista suoraan ilmakehään, kasvatamme todennäköisyyttä koko moderniksi yhteiskunnaksi kutsumamme korttitalon romahdukselle. Päivä päivältä käännepisteet lähestyvät, kunnes joskus 10–15 vuoden päästä saamme lukea, että kas, valtamerten kalat ovat kuolleet. Taidanpa panna tupakaksi.

Kääntöpisteiden saavuttamisen jälkeen ihmisten kollektiivinen usko tulevaisuuden ihmiskuntaan alkaisi viimeistään horjua. Jos tuo usko loppuu, olemme todennäköisesti viimeistään menettäneet pelin.

New Yorkin yliopiston filosofian professori Samuel Scheffler esittää kirjassaan Death and the Afterlife (2013) ajatuskokeen: mitä jos eläisin tavanomaisen elämänmitan mutta tietäisin, että 30 päivää kuolemani jälkeen maapallo tuhoutuisi valtavan asteroidin törmäyksessä? Kuinka tieto maailman varmasta tuhosta muuttaisi asenteitani loppuelämäni aikana?

Joidenkin reaktio olisi varmaankin välinpitämättömyys. Ei koske minua, enhän minä elä enää silloin.

Scheffler arvioi, että suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan reagoisi näin. Todennäköisempi reaktio olisi syvä kauhu erityisesti oman perheen ja ystävien kohtalosta. Tuon kauhun vaikutus on niin suuri, että on vaikea nähdä tilanteen muita ulottuvuuksia. Niitä kuitenkin on.

Mitkä aiemmin tärkeinä pitämäni projektit ja suunnitelmat näyttäisivät yhä yhtä tavoittelemisen arvoisilta? Kiinnostaisiko minua pysytellä osana yhteiskunnan rattaistoa, jos tietäisin kaikkien instituutioiden ja elämäntapojen tuhoutuvan pian kuolemani jälkeen?

Scheffler käyttää yhtenä edustavana esimerkkinä maailmanlaajuista projektia löytää aina toimivat hoidot syöpään. Se on projekti, jonka onnistumisen uskotaan olevan kaukana tulevaisuudessa. Kaikkein paras nykytutkimus on vain pieni osa palapeliä, joka valmistuu joskus jos koskaan. Projekti ei siis ajatuskokeen tapauksessa todennäköisesti valmistuisi lainkaan, ja vaikka se valmistuisi, sen tuottamat edut valuisivat hukkaan, koska tulevia sukupolvia ei olisi.

On kuitenkin valtava määrä erilaisia projekteja ja aktiviteetteja, jotka joko ulottuvat kauas tulevaisuuteen tai joiden arvo syntyy siitä, että eduista voivat nauttia monet tulevat sukupolvet.

Ihmiset osallistuvat moniin vuosikymmenien projekteihin, vaikka he tietävät kuolevansa itse. Ihmiset ovat jopa intohimoisia hankkeista, joiden päättymiseen he eivät usko omana elinaikanaan tai joiden eduista he eivät itse pääse nauttimaan. Mutta jos tietäisimme, että projektit jäävät kesken pian kuolemamme jälkeen, tilanne todennäköisesti muuttuisi.

Mitä tapahtuisi halulle hankkia ja kasvattaa lapsia? Onko sille jo tapahtunut jotain, koska tulevaisuus vaikuttaa niin synkältä? Mitä enemmän itse luen ilmastonmuutoksesta ja elonkirjon tuhosta, sitä pienempi on haluni hankkia lapsia.

Schefflerin mielestä jopa niin yksinkertaiset nautinnot kuin musiikin kuuntelu, juominen, syöminen ja seksi eivät mahdollisesti enää tuntuisi yhtä miellyttäviltä, jos tietäisimme, että tulevia sukupolvia ei olisi.

Ajatuskokeen jäljiltä on vaikeaa välttää päätelmää, että tulevilla sukupolvilla on meille jossain oleellisessa suhteessa enemmän merkitystä kuin oman olemassaolomme jatkumisella. Täysin tuntemattomilla tulevaisuuden ihmisillä on meille osin suurempi merkitys kuin läheisillämme. Vailla luottoa sukupolvien ketjun jatkumiseen oman elämämme ja arvostamiemme asioiden merkitys kuihtuisi.

Kuten filosofi ja yhteiskuntateoreetikko Hannah Arendt muotoili asian Vita activassa (1958): ”Jos tietäisimme maailmanlopun toteutuvan kuollessamme tai pian sen jälkeen, menettäisi maailma todellisuutensa, kuten tapahtui varhaiskristityille niin kauan kuin he uskoivat eskatologisten odotustensa välittömään täyttymiseen.”

Jos Schefflerin otaksuma tulevien sukupolvien merkityksestä on edes jotakuinkin sinnepäin, pitäisi ilmastonmuutoksen huolettaa meitä vielä kertaluokkaa nykyistä enemmän. Yksilölliset sitoumuksemme, huolemme, arvomme ja yhtään suuremmat päätöksemme tapahtuvat kaikki kudelmassa, jonka taustalla on kyseenalaistamaton usko ihmiskunnan jatkuvuuteen ja yhteisten hankkeiden menestykseen. Tarvitsemme tuota uskoa elääksemme merkityksellistä elämää.

Usko on niin luja, ettei sitä tule edes ajatelleeksi juuri koskaan. Se antaa meille mielenrauhan, vaikka tiedämme itse kuolevamme.

Tulevaisuus panee tuon uskon koetukselle. Mitä jos lakkaisimme teeskentelemästä?