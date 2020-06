Räsynukke ★★★★★

The Night of the Hunter, USA 1955

Teema klo 21.09

Ruotsalainen ohjaaja Jan ­Troell valitsi Räsynuken autiosaaren elokuvakseen Sodan­kylän elokuvajuhlilla 2013. Se on yksi elokuvahistorian jännimmistä kummajaisista.

Räsynukke oli varhaisimpia amerikkalaisia sarjamurhaaja­elokuvia, se edelsi Hitchcockin Psykoa viidellä vuodella. Se perustui Davis Grubbin romaaniin, jonka esikuva oli Harry Powers. Hänet hirtettiin kahden lesken ja kolmen lapsen murhasta vuonna 1932.

Mutkikas johdanto kerrotaan tehokkaasti alle vartissa. Sen jälkeen murhaajasaarnaaja Powers (Robert Mitchum) pääsee leskirouva Harperin (Shelley Winters) ja tämän lasten Pearlin (Sally Jane Bruce) ja Johnin (Billy Chapin) kimppuun saadakseen 10 000 taalan ryöstösaaliin.

Elokuvan sävyt on etään­nytetty kauas tositapahtumista. Goottilainen tunnelma muis­tuttaa Grimmin veljesten ­satuja, mutta aikuisiakin karmivaksi muokattuna. Se huokuu etelävaltioiden maalaisdekadenssia ja suuren lama-ajan kurjuutta.

Räsynuken ohjasi englantilainen näyttelijä Charles Laughton, joka tykästyi kirjaan ja kehitteli tulkintaa yhdessä Grubbin kanssa. Mitchum ehdotti kuvauksia oikeilla paikoilla Länsi-Virginiassa, mutta pieni budjetti ei riittänyt siihen.

Laughton halusi nostaa hattua mykkäelokuville ja katsoi malliksi muun muassa D. W. Griffithin Kansakunnan synnyn ja Suvaitsemattomuuden. Stu­diokuvien lavastusta ja tummia varjoja tyyliteltiin saksalaisten ekspressionististen elokuvien malliin.

Jo käsikirjoituksella oli hankaluuksia Haysin koodin eli Hollywoodin sensuurisäännöstön kanssa. On ihme, että Räsynukke saatiin tehtyä.

Murhaajasaarnaaja Harry Powell (Robert Mitchum) kiusaa leskirouvan lapsia John Harperia (Billy Chapin) ja Pearl Harperia (Sally Jane Bruce).

Uskonto näyttäytyy enimmäkseen ahdistavana hurmahenkisyytenä ja petoksen välineenä. Seksistä puhutaan niin suoraan kuin mahdollista käyttämättä itse sanaa. Jopa naisten seksuaalisuudesta vihjaillaan!

Kaiken lisäksi Räsynukessa uhataan sumeilematta lasten henkeä ja suurimman osan ­aikaa tapahtumia katsotaan ­Pearlin ja Johnin näkökulmasta. Hurjimmillaan se ahdistaa jopa nykyajan mittapuilla. 1950-luvulla elokuvat sopivat yleensä lapsille, joten Räsynukke varmasti hätkäytti.

Ensi-illan aikoihin Räsynukkea hylkivät niin yleisö kuin kriitikot. Vanhoilliset piirit moittivat, että se halvensi uskontoa ja avioliittoa. Laughton ei päässyt enää ohjaamaan elokuvia.

Aikojen mittaan arvostus on kasvanut, ensin kulttileffaksi ja sitten klassikoksi. Mitchumin hyytävää roolisuoritusta pidetään nykyään yhtenä hänen parhaistaan. Lopun jouluimellys tuntuu ehkä liian siirappiselta, mutta se ei himmennä hurjaa kokonaisuutta.