New Orderin kisabiisi World in Motion julkaistiin toukokuussa 1990. Kuva on musiikkivideosta, vasemmalla laulaja Bernard Sumner.

Tänään sen piti tapahtua. Avauspotku olisi vihelletty iltaseitsemältä. Siitä olisivat alkaneet Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ensimmäiset EM-kisat.

Jotkut onnekkaat olisivat päässeet paikan päälle Kööpenhaminaan.

Minä olisin mennyt yhteen Kallion hälyisistä kuppiloista – tai kenties Kansalaistorille, jossa ratkaisevaa karsintaotteluakin seurasin. Halaillut jalkapalloon fanaattisesti suhtautuvia ystäviäni ja huutanut ääneni käheäksi.

Mutta mikä tärkeintä: ennen ottelua olisin laittanut soimaan Englannin maajoukkueen vuoden 1990 MM-kisabiisin, synapop-yhtye New Orderin kappaleen World in Motion.

Se olisi ollut futiskesälle ainoa ­oikea alku.

Älkää käsittäkö väärin. En suinkaan fanita Englantia. Minun valintojani ovat Ranska ja Hollanti (syyt tähän ovat epäselviä, mutta niillä on jotain tekemistä taaperoiässä saatujen vaikutteiden ja ”elegantin pelityylin” kanssa). Ja Suomi, tietenkin, nyt kun ihmeen oli määrä tapahtua.

Mutta World in Motionin fiilistely ei katso kansallisuutta. Se on ihana, tanssittava ja täysin kahjo kappale, joka on turboahdettu täyteen jalkapalloa. On BBC:n lähetyksestä napattua selostajan puhetta ja C-osan kömpelö räppi, jonka esittää keskikenttäpelaaja John Barnes. Taustalaulajina (tai -huutajina) esiintyy Englannin maajoukkue.

Osalle New Orderin faneista kappale oli liikaa. Ibiza-henkinen tuotanto ja jalkapalloviittaukset sopivat huonosti bändin aiempaan, tummanpuhuvaan imagoon postpunk-yhtye Joy Divisionin perinteen jatkajana.

Monen mielestä World in Mo­tion on edelleen yhtyeen huonoin kappale. Samalla se on bändin ainoa Britannian singlelistan ykkönen.

Englannin joukkueelle ei käynyt yhtä hyvin: maa jäi MM-kisojen neljänneksi.

Nyt kun kisoja ei pidetä, World in Motion tuntuu entistä tärkeämmältä.

Laitan kappaleen soimaan, suljen silmäni, ja katso: neljän täydellisen minuutin ajan pystyn eläytymään siihen hermostuneeseen euforiaan, joka alkukesää aina arvokisojen aikaan värittää.