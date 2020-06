Johanna Sinisalo: Vieraat. Karisto. 448 s.

Melko monen vanhemman pahin pelko lienee, että omalle lapselle tapahtuisi jotain pahaa. Että sattuisi jokin onnettomuus; että joku tuntematon vahingoittaisi lasta; että lapsi sairastuisi vakavasti.

Mutta entä jos uhka onkin lapsessa itsessään? Voiko lapsi, viattomuuden vertauskuva, olla paha?

Ajatus on kiehtonut kirjailijoita vuosikymmenien ajan Kärpästen herran poikajoukosta Annika Idströmin Veljeni Sebastianiin, Iain Banksin The Wasp Factorysta Stephen Kingin Se-romaanin Patrickiin, Lionel Shriverin Kevinistä The Omenin Damien Thorniin ja Harry Pottereiden Draco Malfoysta Game of Thronesin Joffreyhin.

Nyt kysymykseen tarttuu Johanna Sinisalo uutukaisessa Vieraat-romaanissaan – ainakin tavallaan. Kysymys pahuudesta kun osoittautuu monimutkaiseksi vyyhdiksi, jossa lopussakaan ei ole aivan selvää, mikä tai kuka tekojen takana oli.

Siirillä ja Essillä on kaksi kaunista lasta, 6-vuotias Sissi ja parivuotias Luukas. MasterChef Suomi -ohjelmasta tunnettu Essi pyörittää trendikästä kahvilaa ja Siiri kirjanpitoyritystä kotoa käsin, jotta voi olla mahdollisimman paljon lasten kanssa.

Periaatteessa kaikki on hyvin. Luukas ei kuitenkaan ole vieläkään oppinut puhumaan, ja pian myös Sissi alkaa oireilla: päiväkodissa hänet löydetään viiltämästä itseään saksilla, ja lääkärintarkastuksessa löytyy vanhempiakin haavoja. Miksi älykäs ja ulospäinsuuntautunut lapsi vahingoittaisi itseään? Vanhemmat epäilevät kaikkea ja kaikkia, itseään ja toisiaan.

Lukija on kuitenkin askeleen edellä, kun tarinaa kerrotaan vuorotellen niin Siirin ja Essin kuin Sissinkin näkökulmasta.

Ja Sissin mietteistä selviää mikä kaiken takana oikein on. Liikaa paljastamatta uskaltaa ehkä kertoa, että suolistobakteereilla on tapahtumissa osuutensa.

Pahuudella, pahantahtoisuudella, sen sijaan oikeastaan ei. Sissi tekee tekoja jotka näyttävät ulospäin pahoilta, mutta hänen motiivinsa ei ole vahingoittaminen vaan uteliaisuus, jopa auttaminen. Lapsi kuitenkin ymmärtää asioita toisin, eivätkä aikuiset oikein kuuntele tai ymmärrä. Tilanne eskaloituu, kunnes paluu entiseen on mahdoton.

Vieraiden idea on kekseliäs, ja Sinisalo saa siitä paljon irti. Psykologisesti taitavasti rakennetussa tarinassa etualalle asettuu kiinnostavasti kommunikaation vaikeus ellei jopa mahdottomuus. Ei vain aikuisten ja lasten välillä vaan myös aikuisten, keskenään parisuhteessa olevien ihmisten kesken.

Välillä etenkin Essin itsekeskeiset jaarittelut kuitenkin käyvät turhan raskaiksi, vähemmälläkin hahmon luonne kävisi selväksi.

Aivan Sinisalon parhaimpien romaanien, Ennen päivänlaskua ei voi -esikoisen ja 2013 ilmestyneen Auringon ytimen, tasolle Vieraat ei yllä, mutta paljon on hyvää.

Teos voitti Kariston kauhuromaanikilpailun keväällä 2019. Kauhu on Sinisalolle uusi aluevaltaus, mutta Vieraiden kauhu piilee kirjailijan aiemmasta tuotannosta tutuissa elementeissä: psykologiassa, ihmissuhteissa ja arkeen hiipivissä vinksahduksissa.

Yhdistelmä on herkullinen ja piinaava, ja ehdottoman tervetullut lisä perinteisemmästä, hirviöiden täyteisestä kuvastosta ammentavaan kauhukirjallisuuden lajiin.