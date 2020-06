Antiikki

Maijastina Kahlos: Roomalaiset ja barbaarit. Otava. 245 s.

Harva termi on niin sitkeä ja sopeutuvainen kuin ”barbaari”. Sana esiintyy kaikissa eurooppalaisissa kielissä, mikä on oikeastaan hämmentävää, kun ajattelee sen alkuperää. Barbaros oli alkujaan ihminen, joka sanoi ”bar-bar” eli puhui epäselvää kieltä, joka ei ollut kreikkaa.

Tosin antiikin kreikka­laisten itsensä hellimä teoria on myös kyseen­alaistettu: on mahdollista, että sana on lainaa antiikin persiasta, jossa barabara oli veron­maksaja. Näin kreikkalaiset olisivat kuvanneet barbaariksi Persian valtakunnan alamaisia ennen kuin termi sai yleisemmän merkityksen.

Joka tapauksessa myös roomalaiset omaksuivat sanan latinan kieleen ja omaan kulttuuriinsa, koska kreikkalaiset olivat suuren ihailun kohde.

Koska kreikkalainen saattoi pitää tavoiltaan karkeampaa ja ikävän käytännöllistä roomalaista barbaarina, termin merkitys oli piirrettävä laajenevan Rooman imperiumin mukaan. Barbaari oli hän, joka väijyi roomalaisten piirtämien rajojen ulkosyrjällä, hän, joka ei (vielä) ollut roomalainen.

Roomalaisten suhde aiheeseen oli käytännöllisempi kuin modernien kansallisvaltioiden kasvattien: omaksuessaan latinan kielen, roomalaiset tavat ja lain barbaari muuttui roomalaiseksi. Toki syntyperän ja sukutaustan vuoksi roomalaistakin vastaan saattoi vaikka käynnistää poliittisen lokakampanjan.

Dosentti Maijastina Kahlos on erikoistunut kirjoittamaan Rooman valtakunnasta ja roomalaisista ajankohtaisten ilmiöiden valossa. Edellisen teoksen Rooman valtakunnan tuho inspiraationa olivat vuoden 2015 pakolaiskriisin innoittamat yksinkertaistukset Rooman valtakunnan tuhosta ja maahanmuutosta.

Uusi Roomalaiset ja barbaarit sisältää edeltäjänsä lailla rautaisannoksen sekavia valtakamppailuita ja erityisesti myöhäisantiikin historiaa, mutta sen ytimessä on imperiumin tuhoakin ajattomampi kysymys: kuka edustaa tuttua, kuka taas vierasta?

Ajatus ”barbaareista” on ollut tämän rajanvedon väline, joka on elänyt kulloisienkin valtasuhteiden mukaan. Vaikka meille barbaari ei enää ole arkinen käyttösana kuin korkeintaan huumorimielessä, sanan jälkikaiku ei suinkaan ole kadonnut.

Kahlos avaa teoksen kuvauksella Ridley Scottin Gladiaattori-elokuvan taistelukohtauksesta:

”Barbaarit syöksyvät eteenpäin hurjana ja sekasortoisena joukkona. He juoksevat suoraan vihollista päin suojaamattomina ja raivokkaasti huutaen. Heillä ei ole ratsuväkeä eikä erityisiä varusteita. Barbaarit ovat pitkähiuksisia, parrakkaita ja turkisvaatteisiin sonnustautuneita.”

Vastassaan barbaareilla on kurinalainen, järjestäytynyt ja hyvin varustettu armeija – kuin sivilisaatio itse.

Kahloksen havainto on, että antiikin historiankirjoittajien, kuten roomalaisen Tacituksen (55–120) ja kreikkalaisen Cassius Dion (n. 155 – n. 235) kuvaukset barbaareista elävät nykykulttuurissa lähes sellaisenaan. Tähän on hyvä syy: vaikka lukuisien barbaareina pidettyjen kansojen geenit ovat nykyeurooppalaisien perimässä sekoittuneet, kirjallinen perintömme on kreikkalaista ja roomalaista.

Niinpä Julius Caesarin Gallian sodassaan (n. 50 eaa.) muotoilemat käsitykset ovat keskuudessamme, vaikka hän saattoi edistää todellisuuden kuvauksen sijaan vain omaa asiaansa. Kahlos kirjoittaa:

Maijastina Kahlos

”Hänen oli strategisesti edullista esittää roomalaiselle yleisölle selkeä jako gallialaisiin ja germaaneihin ja näiden jako­linjana Rein: gallialaiset olivat roomalaisten hallittavissa ja sivistettävissä, kun taas germaanit olivat niin villejä, ettei heitä kannattanut kukistaa.”

Tacitus puolestaan loi Germania-teoksessa ihailevan kuvan germaaneista jaloina ja siveinä luonnonlapsina, joiden vastakohdaksi asettui irstas ja korruptoitunut kaupunkilainen, roomalainen. Saksalaista nationalismia ja kansallissosialismia lähes kaksituhatta vuotta kirjoittamisensa jälkeen innoittanut Germania on nimetty jopa maailman vaarallisimmaksi kirjaksi.

Sen sijaan ei ole kirjallisia lähteitä, joissa antiikin hunnit, gootit, gallialaiset tai germaanit kuvaisivat omia tapojaan tai kulttuuriaan. Vuonna 439 Karthagon kaupungin vallanneet ja vuonna 455 Roomaa hävittäneet ja ryöstäneet vandaalit sentään jättivät jälkeensä joitakin dokumentteja, joissa puhuivat esimerkiksi ”Karthagon vuodesta”.

Vaikka vandaalit valloittivat roomalaisia kaupunkeja ja muodostivat niihin uuden sotilaallisen yläluokan, kaupungit ja niiden kulttuuri säilyivät heillekin ylittämättöminä sivilisaation ja vallan symboleina.

Vandaalit ilmeisesti hallitsivat mainettaan paremmin, mutta jälkimaailman kuvaa heistä on värittänyt uskonkiista. Vandaalit olivat kyllä kristittyjä, mutta uskonnon sittemmin kadonneessa areiolaisessa muodossa.

Meille heistä ovat kertoneet kuitenkin lähinnä nikealaiset kristityt, joiden piispoja vandaalit välillä ajoivat maanpakoon. Niinpä nykyisin vandaalit elävät erityisesti Ranskan vallankumouksen ­aikaista taideaarteiden hävittämistä kuvaamaan syntyneen ”vandalismi”-termissä.

Jos et kirjoita, jälkimaineesi voi olla huomattavan kurja. Etenkin jos edustat katoavaa kulttuuria.

Roomalaiset ja barbaarit on hyvä yleisesitys, mutta kronikoinnin sijaan huomasin paikoin kaipaavani aihelähtöisempää lähestymistä – kuten Jaakko Tahkokallion Pimeä aika: kymmenen myyttiä keskiajasta -teoksessa, joka on viimeaikaisten populaarihistorioiden helmi.

Rooman valtakunnan jakaantuminen Itä- ja Länsi-Roomaan, useiden keisarien keskinäinen vallanjako ja myriadien liepeillä elävien kansojen vaiheet ovat selkeästikin esitettynä liikaa sulateltavaksi. Vuosisata toisensa perään vyöryy lukijan silmille armotta kuin hunnit.

Tästä kaikesta voi oppia ainakin sen, että selkeää jakoa roomalaisiin ja barbaareihin ei lopulta ollut – oli vain loputtomasti vaihtuvia liittolaissuhteita, suojelurahoja ja petoksia. Game of Thronesin luoja George R.R. Martin on varmasti perehtynyt myöhäisantiikkiin huolella.