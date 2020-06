HS Kirjasto

Arvostettu suomen kielen professori August Ahlqvist arvosteli kovin sanoin Aleksis Kiven romaanin Seitsemän veljestä pituutensa tähden kahteen osaan jaetussa kritiikissään Finlands Allmänna Tidningissä 20. ja 21. toukokuuta 1870.

Siis pyöreät 150 vuotta sitten.

Kiven kirjan julkaisi silloin Suomalaisen kirjallisuuden seura. Sama taho on asialla myös nyt Sakari Katajamäken toimittaman teoksen Seitsemän veljestä ja opas sen lukemiseen julkaisijana.

Ahlqvistin – ja siten myös Kiven! – kannalta opas kirjallisuuden kestosuosikin ja ohittamattoman klassikon ymmärtämiseen toki tulee kovin myöhään.

”Eipä ollut onnekas se hetki, jolloin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura päätti julkaista tämän teoksen, sillä siten on Seura syystä toimittanut itselleen moitetta, herra Kivi itselleen säälittelyä ja naurua ja suomalainen kirjallisuus itselleen sekä moitetta, säälittelyä että naurua”, Ahlqvist aloittaa tyrmäyksensä. ”Tämä kirjallisuus on näihin asti säästynyt huonoista kirjoista; nyt on Suom. Kirjallisuuden Seura hankkinut sille tällaisen huonon kirjan.”

Keväällä ilmestyneeseen uutuuteen ”sisältyvä lukijan opas auttaa tutustumaan klassikkoteokseen uusin silmin”, kuten kustantaja tiedottaa.

”Mukana on johdannon lisäksi laaja henkilöhakemisto ja kiinnostavia juonitiivistyksiä sekä selityksiä sellaisista Kiven käyttämistä sanoista ja ilmauksista, joita ei nykysuomessa enää tapaa.”