Joku kuvaili Ottessa Moshfegin Vuosi Horroksessa -romaania (Aula & Co, 2020), että se on kuin Girls mutta aineissa. Aika nappiin osui.

Tarina rikkaasta ja kauniista New Yorkissa asuvasta naisesta on näennäisen älytön. Hän yrittää päästä eroon sisäisestä tyhjyydestään viettämällä vuodesta mahdollisimman suuren osan unessa. Muulloin hän tuijottaa vanhoja elokuvia. Terapeutti on valmis määräämään monenlaisia lääkecocktaileja, jotka eivät aina tuota toivottua lopputulosta. Tiedottomassa tilassa päähenkilö nimittäin myös shoppailee ja juhlii.

Mistä tyhjyys sitten kumpuaa? Kirjaa lukee kuin jännitysromaania: onko tuskan taustalla huono äitisuhde, tyly poikaystävä vai paljastuuko jotain vielä karumpaa? Kirja herättää häiritseviä ajatuksia sukupolvestani, johon kuuluvista joka toinen napsii vähintään melatoniinia nukkumisvaikeuksiin.

Ei mitään autofiktiota

Emilie Pine kirjoittaa esseekokoelmassaan Tästä on vaikea puhua (Atena, 2020) henkilökohtaisia pohdintoja naisen elämästä: lapsettomuudesta, vartalon rajoista, ihokarvoistakin. Teosta mainostetaan nyt suosituksi autofiktioksi, mutta HS:n haastattelussa kirjailija itse sanoo, että siitä on fiktio kaukana.

Yleismaailmallisiin kokemuksiin on helppo samaistua, mutta kun kuvaan astuu vanhoillinen Irlanti, tulee teksteihin uutta kierrettä. Esimerkiksi keskeytyneestä keskenmenosta ei voida kertoa huolestuneille vanhemmille aborttilainsäädännön takia. Kirjan aloittava kuvaus alkoholisoituneen vanhan isän hoidosta kreikkalaisessa, resurssipulasta kärsivässä sairaalassa pysäyttää.

Laman varjo on pitkä

Suvi Vaarlan Westend (WSOY, 2019) on tarina suomalaisesta lamasta, keskiluokkaisesta perheestä ja etenkin sen tyttärestä. Vaarla kirjoittaa toteavasti mutta synkästi laman vaikutuksista nuoren naisen elämään, ja moni havainto esimerkiksi pelosta yrittäjyyttä kohtaan tuntuu kipeän tutulta. Kuvaus talouden alamäestä on taas ikävän ajankohtainen, mutta saa toivomaan, että lamasta on myös opittu jotain, että niin moni epäonnistuminen ei enää johda epätoivoisiin tekoihin.

