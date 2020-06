Rock

PK Keränen & Valtteri Laurell Savoy-teatterissa.

22-Pistepirkosta tuttu PK Keränen saattoi olla ensimmäinen muusikko, joka soitti kesäkuussa koronarajoitusten jälkeen kahdessa konsertissa. Viime viikolla hän esiintyi soolona G Livelabissa ja lauantaina Valtteri Laurell Pöyhösen kanssa Savoyssa.

Virallisesti Savoyn konsertti ei korvannut Keräsen tammikuussa julkaistun soololevyn Serobi Songsin julkaisujuhlaa Tavastialla, koska se on siirretty ensi vuoden tammikuulle. Mutta käytännössä levyn kaksikko esiintyi yhdessä ensimmäistä kertaa ja soitti lähinnä levyn kappaleita.

Levyllä yllätti rumpukoneen iso osuus, koska 22-Pistepirkko soi melko perinteisesti. Konsertissa ero Keräsen ärjyn sähkökitaroinnin ja Pöyhösen elektron välillä vielä korostui. Niitä oli vähän vaikea sulattaa yhteen.

Varsinkin rumpukoneen matemaattinen ja synteettinen jytke kuulosti irralliselta. Siitä saisi muitakin sävyjä kuin juustoisinta sykettä. Out Tonight -biisissä masiina kuulostikin kätten taputukselta, jonka nieli helpommin luonnottomasta täsmällisyydestä huolimatta.

Mutta ilmeisesti duo halusi jopa korostaa synteettisten ja orgaanisten äänten kontrastia, koska Pöyhönen valikoi luonnollisia kosketinsoundeja harvakseltaan.

Paikoin vuoropuhelu toimi kuitenkin hyvin. Keräsen lapsuuden suosikilta Sladelta lainatun Coz I Luv You -biisin haaveileva tulkinta soi hienommin kuin alkuperäinen – vaikka Keränen epäili aloittaessaan, oliko oppinut soittamaan sitä.

Heti sen perään kuultiin Serobi Songsin kappale Sad Girl kauniisti pelkistettynä versiona, jossa Pöyhönen soitti pianoa ja Keränen vetäisi kitarastaan vain muutaman soinnun. Jos Keräsen herkkyys laulajana ei ollut tiedossa jo 22-Pistepirkosta, niin tulkinta paljasti sen.

22-Pistepirkko soittaa harvoin biisejään samoin kuin levyllä tai edellisellä keikalla. PK Keränen jatkoi samaa luovaa linjaa. Välillä piti höristellä, kuultiinko tosiaan Serobi Songsin biisejä. Mainiota. Miksi kannattaisikaan lähteä kotoa kuuntelemaan levyn toisintoa?

Kitaristina Keränen oli hurjassa vedossa. Say You’re Mine on levyllä hiljainen biisi ja oli Savoyssakin hidas, mutta siihen Keränen latasi yhden uransa jylhimmistä kitaravalleista.

Pöyhönen on ehdottomasti taitava muusikko, mutta välillä tuli miettineeksi, mihin Keränen tarvitsi häntä. Keränen liekehti nyt kuumemmin kuin hyvillä soolokeikoillaan yleensä. Mutta ehkäpä se oli osittain Pöyhösen ansiota, ja Keränen tarvitsee lavalla vuoropuhelua toisen muusikon kanssa.

Mutta onko synteettisyyden ja orgaanisuuden jakomielisyys tarpeen duolle? Ylimääräisissä kuultiin vielä toinenkin kappale Pöyhösen pianosäestyksellä, jazz-tulkinta Hüsker Dun kappaleesta The Girl Who Lives on Heaven Hill. Hyvältä kuulosti, ilman elektroa.