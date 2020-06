Suomalainen musiikkituottaja ja sanoittaja Kaisu Liuhala on kuollut. Hän kuoli 2. kesäkuuta sairauden uuvuttamana Pirkanmaan hoitokodissa Tampereella. Hän oli syntynyt Eurassa 17. huhtikuuta 1949.

Hänen kuolemastaan kertoi ensimmäisenä Yle.

Liuhala sanoitti 1970–1980-luvuilla useita kappaleita muun muassa Paula Koivuniemelle, Katri Helenalle, Maaritille ja Nisa Sorayalle. Hän käytti oman nimensä ohella myös nimimerkkiä Bugaluu.

Vuonna 1983 Suomea edusti Euroviisuissa Liuhalan sanoittama, Kari Kuusamon säveltämä ja Ami Aspelundin esittämä Fantasiaa.

Kaisu Liuhalan ikonisin sanoitus lienee Paula Koivuniemelle tehty, vuonna 1982 julkaistu Aikuinen nainen. Kyseessä on käännöskappale Loretta Goggin laulamasta sekä Gaetano Savion säveltämästä ja Amerigo Paolo Cassellan kappaleesta Maledetta primavera (”Kirottu kevät”).

Musiikin tutkija Olli Heikkinen kertoo Ylen Iskelmä-Suomi-ohjelmassa, että Aikuinen nainen ei ollut perinteisessä mielessä käännöskappale. Alkuperäisen tekstin ajatus oli hylätty kokonaan, ja käännösteksti on aivan omanlaisensa.

Liuhalan sanoitukset ovat tehneet Aikuisesta naisesta legendaarisen kappaleen Suomessa. Tätä mieltä on Paula Koivuniemen pitkäaikainen tuottaja ja Aikuinen nainen -kappaleen sovittanut Esa Nieminen.

”Kun sain Kaisun tekstin luettavaksi, hihkuin riemusta. Ajattelin, että nyt on jotain uutta ja erilaista näkö­kulmaa. Itsevarman naisen asenne parisuhteeseen hallitsee koko biisiä”, Nieminen kertoo HS:lle puhelimitse.

”Teksti tuli Kaisulta muodollisesti niin valmiina, että en muistikuvieni mukaan muuttanut siitä sanaakaan eikä muuttanut Paulakaan.”

Nieminen ja Liuhala aloittivat yhteistyön 1970-luvun lopussa ja tekivät yhdessä kappaleita seuraavat kolme, neljä vuotta. Vexi Salmen, Juha Vainion ja Raul Reimanin kanssa Finnlevyllä työskennellyt Nieminen kaipasi miesvaltaiselle iskelmätuotannon alalle naistekstittäjiä.

Liuhalan ammattitaito teki Esa Niemiseen ison vaikutuksen. Liuhala panosti sanoituksiin valtavasti, teki niitä huolella ja hartaasti. Hän piti huolen, että vaatimattomimmissakin kappaleissa oli iso ajatus takana.

Myös riimitekniikka ja sanojen laulettavuus oli Liuhalalla suvereenisti hallussa. Vuonna 1990 Liuhala siirtyi kuitenkin tuottajaksi Tampere-taloon ja jätti sanoitusten teon vähemmälle. Hän jäi eläkkeelle Tampere-talosta vuonna 2014.

Aikuisesta naisesta ei tullut hittiä yhdessä yössä, vaan se nousi kulttimaineeseen vasta paljon myöhemmin. Aluksi Paula Koivuniemi jopa vastusti kappaleen levyttämistä, Nieminen paljastaa.

”Paula oli silloin vasta 35-vuotias ja pohti, viittaako teksti vanhempaan, iäkkäämpään naiseen”, Nieminen sanoo ja lisää, että lopulta Koivuniemikin tuli siihen tulokseen, että kappale on loistava.

Laulusuorituksena Aikuinen nainen on hyvin haastava. Siinä on laajalla alueella liikkuva melodia ja kaksi nousevaa modulaatiota.

”Paulan komeasta laulusuorituksesta huolimatta sitä oli aluksi tuskaisaa tehdä. Nauhoituksissa hän väänsi itkua, kun kappale menee niin korkealle”, Nieminen muistelee.

Koivuniemi teki noihin aikoihin lähinnä tanssilavakeikkoja. Aikuinen nainen oli valssiksi liian hidas tanssittava, ja laulu pudotettiin pois ohjelmistosta.

Kulttimaineeseen kappale nousi vasta myöhemmin karaoken ja radiosoiton myötä. Laulun omaksuivat ensin noin kolmekymppiset naiset.

”Teksti puhutteli joitain naisryhmiä niin voimakkaasti, ettei haitannut, vaikka kappaletta on aika vaikea laulaa”, Niminen sanoo.

Tekstissä puhujana on itsevarma nainen, joka asettaa rajoja parisuhteelle ja on päästämässä irti rakastetustaan täysin omin ehdoin, Nieminen kuvailee.

”Aikuinen nainen ei ole lainkaan julma eikä synkkä kappale, ei sanoituksiltaan eikä sävellykseltään. Slaavimolli-iskelmistä se erottuu myös duurisävellajinsa vuoksi.”

Edelleen, 38 vuotta kappaleen julkaisun jälkeen, Aikuinen nainen on karaokesuosikkien kärjessä ja saa paljon radiosoittoa. Koivuniemi saattaa esittää Aikuisen naisen keikoilla jopa pariin otteeseen, ja ihmiset osaavat sanat ulkoa.

Niemisen mukaan Paula Koivuniemen tulkinta kappaleella on omaa luokkaansa, ”iskelmälaulajattarista Suomen komein laulusuoritus”.

Paula Koivuniemi kertoo Ilta-Sanomissa 13. maaliskuuta vuonna 2000, että Aikuisen naisen sanoma oli 1980-luvulla aikaansa edellä:

”Aikuinen nainen on enemmän tätä päivää kuin vuotta 81, jolloin levytin sen. Silloin itsenäinen, omillaan toimeen tuleva ja vahva nainen ei ollut niin muotia kuin nykyään. Enkä itsekään oikein sisäistänyt sitä siihen aikaan. Olin vielä aika vihreä, ja elin niin kovin toisenlaista aikaa kuin nyt.”

Nykyään naisen kypsästä rakkaudesta kertovaa kappaletta eivät rakasta vain aikuiset naiset vaan aivan kaikenlaiset ihmiset.

”Se on valtava voimabiisi mulle. Se on mulle itselle ja se on mun yleisölle. Kyllä siinä tulee vähän tämmönen, että naiset pärjää myöskin tässä maailmassa ja me pärjätään yhdessä. Mutta sen muoto on muuttunut hyvin paljon, sitä laulaa lapset, viisivuotiaat lapset, 15-vuotiaat tytöt, kaikki pojat, kaksikymppiset ja miehetkin”, Paula Koivuniemi kommentoi laulun merkitystä Iskelmä-Suomi-sarjassa.

Kappale on erään tutkimuksen mukaan myös homomiesten ylivoimainen suosikki, tutkija Olli Heikkinen kertoo Iskelmä-Suomessa.

”Kyseessä on laulu, joka ei syntynyt nopeaksi hitiksi eikä kulunut nopeasti pois vaan kasvoi hitaasti asemaansa. Joskus kaikki vain osuu kohdalleen, oikea teksti oikeaan aikaan oikealle solistille. Se on hieno laulu, edelleen”, Esa Nieminen summaa.

