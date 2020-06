Arkkitehtuuri

Merkittävimpiin arkkitehteihimme 1900-luvun alussa kuulunut Uno Ullberg (1879–1944) on jäänyt suurelle yleisölle tuntemattomaksi. Hänen päätuotantonsa jäi nimittäin rajan taakse.

Viipurin lisäksi Ullbergin töitä on Sortavalassa, Käkisalmella ja muualla rajan takaisessa Karjalassa. Rakennuksia on jäljellä paljon, mutta niiden kunto vaihtelee.

Ullbergin elämäntyöstä on odotettu kokonaiskatsausta, ja sellainen on nyt nähtävillä. Arkkitehtuurimuseo ja Uno Ullberg -seura ovat toteuttaneet yhteistyönä merkittävän näyttelyn ja julkaisun suomalais-venäläisen tutkijayhteistyön pohjalta.

Uno Ullberg poseerasi valokuvassa noin vuonna 1908.

Näyttely ja kirja selvittävät paitsi Ullbergin uraa, myös Viipurin vaiheita ja 1900-luvun alkuvuosikymmenten arkkitehtuuria. Viipuri tuli tuolloin Suomen toiseksi suurimmaksi kaupungiksi, ja sillä on merkittävä osa suomalaisen funkiksen nousussa.

Uno Ullberg toimi viimeiset vuotensa eli vuodet 1936–1944 Lääkintöhallituksen yliarkkitehtina Helsingissä, jossa Bensowin talo, Svenska Handelshögskolan sekä Lastenklinikka ovat hänen töitään. Ullberg suunnitteli myös Mäntän taidemuseon, sairaalat muun muassa Ouluun ja Kemiin, Outokummun pääkonttorin, Vaasan Onkilahden koulun sekä Sorsakosken tehdasalueen Leppävirralla.

Viipurin taidemuseo ja taidekoulu vuodelta 1930 on Ullbergin päätöitä. Se toimii edelleen. Siellä on Eremitaasin näyttelytila sekä lasten taidekoulu, mutta sisätiloja on järjestelty uudelleen. Tutkijat ehdottavat taidemuseon palauttamista alkuperäiseen muotoonsa suomalais-venäläisenä yhteistyönä.

Valtaosa näyttelyn aineistosta löytyi Arkkitehtuurimuseon jopa kansainvälisestikin merkittävistä arkistoista. Näyttelyn kuratoi filosofian tohtori Petteri Kummala.

Uno Ullberg -seura on koonnut joukon suomalaisia ja venäläisiä kirjoittajia selvittämään arkkitehdin vaiheita ja teoksia. Yhteistyö saanee jatkoa, jos Pyöreän tornin restauroinnista neuvostoaikana vastanneen Viktor Dmitrijevin ehdotus Viipurin taidemuseon ja taidekoulun korjaamisesta yhteistyössä toteutuu.

Sanomalehti Karjalaista varten Ullberg suunnitteli kirjapainon ja liiketiloja.

Siitä kannattaisi luoda yhteinen suomalais-venäläinen projekti Viipurin kirjaston malliin.

Ullbergin töitä on säilynyt sodista huolimatta Karjalassa melko paljon, mutta rakennusten kunto vaihtelee.

Ullbergin toimeliaisuus on hämmästyttävää. Hän näyttää laajoine verkostoineen vaikuttaneen kaikkialla. Hän oli mukana niin taide-elämässä kuin pankkimaailmassakin. Hän sai merkittäviä toimeksiantoja suoraan liikemiehiltä, esimerkiksi Hackmanin suvulta. Mutta hän osallistui myös arkkitehtuurikilpailuihin, varsinkin uransa alussa, jolloin hänellä oli yhteinen toimisto opiskelutoverinsa Axel Gyldénin kanssa vuosina 1906–1909.

Pyöreä torni 1500-luvulta on noussut Viipurin symboliksi. Yleisöllä ei ollut pääsyä sisälle ennen kuin Ullbergin muutostyöt olivat valmistuneet 1920-luvulla. Silloin torniin tehtiin ravintolat ja kokoustilat.

Yleisöltä aiemmin suljetusta 1500-luvun Pyöreästä tornista tuli Viipurin tunnus Ullbergin restaurointi- ja muutostöiden seurauksena 1920-luvulla. Taidemuseo ja taidekoulu, yksi Ullbergin päätöistä, on nykyään Eremitaašin näyttelykäytössä.

Ullbergin opiskeluaikoina ei vielä opetettu kaavoitusta. Kuitenkin hänen panoksensa Viipurin kaupunkirakenteeseen on huomattava ja hän ideoi sitä elämänsä loppuun asti, jälleenrakennusta myöten.

Kun Ullberg toimi Viipurin kaupunginarkktitehtina vuosina 1932–36, oli kaavoittajana suomalaisen lähiörakentamisen uranuurtaja Otto-Iivari Meurman.

Uno Ullberg oli paljasjalkainen viipurilainen. Hän meni taidekouluun 12-vuotiaana ja opiskeli yhtä aikaa muun muassa Hugo Simbergin kanssa. Myöhemmin hän teki paljon yhteistyötä esimerkiksi Topi Vikstedtin ja Bruno Tuukkasen kanssa, jotka maalasivat Viipurin pyöreän tornin historiallisen aineiston. Kansalaissodan jälkiselvittelyissä hän pelasti taidemaalari Väinö Kunnaksen leiriltä ja kuolemantuomiolta.

Uno Ullberg suunnitteli Pamppalaan myös oman asuntonsa ja toimistonsa. Kerrostalo on vuodelta 1924.

Ullbergin sulava ja täysin luontevalta näyttävä siirtyminen vuosisadan alun jugendista klassismin kautta funktionalismiin ilmenee museon näyttelystä. Funktionalistina hän vaikuttaa Alvar Aallon tavoin itsenäiseltä. Hän näyttää olleen varsin hyvin selvillä kansainvälisistä virtauksista, esimerkiksi brittiläisestä puutarhakaupunkiaatteesta. Osan virikkeistä hän hankki pitkillä matkoillaan eri puolille Eurooppaa.

Ullberg osallistui Gyldénin kanssa kilpailuihin, esimerkiksi Helsingin rautatieasemasta vuonna 1904. Kilpailu oli jo tuolloin nuorten arkkitehtien tärkein mahdollisuus päästä käsiksi suuriin töihin. Myöhemmät työt, kuten Karjalaisen liiketalon ja pankit Sortavalaan, Ullberg sai suhteillaan suorina tilauksia.

Ullbergin ja Gyldénin merkittävin teos, Viipuriin vuonna 1909 valmistunut myöhäisjugendiin kuuluva Hackmanin graniittinen toimisto- ja asuintalo, säästyi sodissa.

Hackmanin liiketalo Viipurissa on Ullbergin ja Gyldénin yhteisen toimiston ajalta. Se säästyi melko hyvin sodan tuhoilta.

Turkua on totuttu pitämään suomalaisen funktionalismin tyyssijana Aallon ja Erik Bryggmanin ansiosta. Mutta Uno Ullbergin ansiosta Viipuri oli epäilemättä jokseenkin yhtä merkittävä, ja Viipurissa varhaista funktionalismia on säilynyt enemmän kuin Turussa sodista huolimatta. Vuosisadan alun ihanteisiin, niin myös Ullberginkin, kuului myös työväen asuinolojen parantaminen.

Rouhialan vesivoimala oli moderni, uudenaikainen rakennus, jonka funktionalismi oli esikuvana sodanjälkeisellekin voimalarakentamiselle esimerkiksi Aarne Erville.

Jääskessä sijaitsevasta, vuonna 1937 valmistuneesta Rouhialan funkis-voimalasta huhuttiin, että juuri sitä neuvostopuoli havitteli talvisodassa. Voimala oli esikuvana sodanjälkeiselle vesivoimalarakentamiselle. Ullberg suunnitteli myös muun muassa kirkkoja, kouluja ja kulttuurirakennuksia.

Ullbergilla tuntui olevan yhteys vähän kaikkeen arkkitehtuuriin liittyvään. Hän oli perustamassa Suomen Arkkitehtiliittoa, hän kirjoitti aktiivisesti, teki aloitteita ja osallistui RKP:n edustajana kunnallispolitiikkaankin.

Tutkija Kimmo Sarjen arvion mukaan Ullberg on tunnetumpi Venäjällä kuin Suomessa. Hänen tuotannostaan on säilynyt yllättävän paljon. Tuotanto on inventoitu ja odottaa korjaamistaan, ehkä venäläis-suomalaisena tutkija- ja rakentajayhteistyönä. Ullbergistä on tehty toinenkin näyttely, joka on kiertänyt Murmanskissa, Karjalassa ja Pietarissa.

Ullberg-seuran tutkimus­projekti on merkittävä, ja sen tuloksena on syntynyt kirja, joka valitettavasti ei ehtinyt ilmestyä näyttelyn alkuun. Julkaisu on hyvin toteutettu ja vetävästi kirjoitettu teos, jonka luin pdf-versiona. Toivottavasti Arkkitehtuurimuseossa päästään pian siihen, että julkaisut ilmestyvät näyttelyiden auetessa.

Luettelot ovat yhtä tärkeitä kuin näyttelytkin. Niissä kerrotaan tutkimustyö, johon näyttelyt perustuvat, ja ne myös jäävät jälkipolville. Pian ilmestyvässä kirjassa on kattava luettelo Ullbergin tuotannosta.

Uno Ullberg – Suomen viipurilaisin arkkitehti. Arkkitehtuurimuseo (Kasarminkatu 24) Näyttely on avoinna 23.8. asti, ti–su 11–18, ke 11–20.

Uno Ullbergin akvarelli Venetsiasta. Hän osallistui Viipurin taidekoulun toimintaan sekä oppilaana että opettajana.

Topi Vikstedtin piirros kuvaa hyvin vauhdikasta Ullbergia.