Laulaja-lauluntekijä Bob Dylan puhuu harvinaisessa haastattelussa George Floydin väkivaltaisesta kuolemasta, koronaviruspandemiasta ja uudesta levystään.

The New York Times julkaisi perjantaina Dylanin haastattelun, joka on ensimmäinen laatuaan ainakin neljään vuoteen.

Historian professori-kirjailija Douglas Brinkleyn tekemästä haastattelusta käy ilmi, että 79-vuotias Dylan seuraa edelleen tarkasti aikaansa ja maailmantilaa.

Dylan teki useita protestilauluja kansalaisnoikeusliikkeen hahmoista ja valkoisten lynkkaamista mustista 1960–1970-luvuilla. Tällaisia kappaleita ovat muun muassa George Jackson, Only a Pawn in Their Game ja The Lonesome Death of Hattie Carroll.

Bob Dylan on järkyttynyt George Floydin kuolemasta:

”Tunsin rajatonta kuvotusta katsoessani, kuinka George Floyd kidutettiin hengiltä”, Dylan sanoo ja jatkaa:

”Se oli enemmän kuin rumaa. Toivotaan, että Floydin perhe ja koko kansakunta saavaat pian oikeutta.”

Bob Dylan sanoo, että kuluneen vuoden myllerrykset ovat huolestuttavia merkkejä siitä, mihin maailma on menossa.

”Ilmassa on paljon enemmän ahdistusta ja hermostuneisuutta kuin aikoinaan”, Dylan toteaa.

Dylanin mielestä median huomiotalous nostaa esiin ja korostaa kauhistuttavia ja masentavia uutisia. Seksi, väkivalta ja politiikka kiihottavat meitä, mistä seuraa pahan olon kierrettä.

Laulaja on pysytellyt viime kuukaudet eristyksissä kotonaan koronavirusepidemian vuoksi. Hän on ajatellut viime aikoina ihmisten kuolevaisuutta ja maailmanloppua.

”Äärimmäinen ylimielisyys voi johtaa katastrofaalisiin seuraamuksiin. Ehkä olemme tuhon partaalla.”

Dylan kertoi haastattelussa 19. kesäkuuta julkaistavan albuminsa Rough and Rowdy Ways teemoista ja tekoprosessista. Kyseessä on Dylanin ensimmäinen uutta materiaalia sisältävä albumi kahdeksaan vuoteen.

Laulaja kertoo yllättyneensä siitä, että levyn single, 17 minuuttia kestävä John F. Kennedyn murhasta kertova kappale Murder Most Foul on hänen ensimmäinen kappaleensa, joka nousi Billboard-listan kärkeen.

Sanoituksistaan Nobel-palkinnon saanut Dylan kertoo, että uuden levyn tekstit ovat aiempaa suorempia, metaforia ei juuri ole. Hänen mukaansa kappaleissa ei ole käytetty improvisaatiota, mutta tekstit ovat syntyneet eräänlaisessa ”transsitilassa”. Rivit ovat suoraan alitajunnasta poimittuja, Dylan kuvailee.

Levyllä on runsaasti viittauksia jazz- ja blues-muusikoihin, kirjailijoihin sekä historiallisiin ja fiktiivisiin henkilöihin. Esimerkiksi I Contain Multitudes -nimisellä kappaleella hän mainitsee Anne Frankin, Indiana Jonesin ja Rolling Stonesin.