Tietynlainen dystopia tämäkin. Kuusiosainen ranskalaissarja Petoksen hinta (2020) kuvaa maailmaa, jossa kasvoton korporaatiovalta jauhaa ihmisen koneistossaan ja sylkäisee ulos, kun kaikki saatavissa oleva hyöty on saatu irti.

Alain Delambre, 57-vuotias entinen pk-yrityksen henkilöstöpäällikkö, on parinkymmenen vuoden työuran jälkeen saanut potkut korkean ikänsä vuoksi. Viimeiset kuusi vuotta hän on etsinyt töitä, tehnyt surkeasti palkattuja hanttihommia ja luisunut kohti köyhyyttä ja syvenevää masennusta. Omanarvontunne ja usko tulevaisuuteen ovat jo kadonneet. Seuraavaksi on lähdössä asunto, sitten vaimo, jota äreäksi ja äkkipikaiseksi muuttunut mies pelottaa.

Onni näyttää kääntyvän, kun suuri teknologia-alan konserni etsii rekrytointiammattilaista erikoiseen tehtävään. Pestiin kuuluu etsiä lavastetun panttivankitilanteen avulla konsernin sisältä sopivan paksunahkainen johtaja jakamaan potkuja yli tuhannelle duunarille, jotta osakkeenomistajat saadaan tyytyväisiksi. Delambre pistää kaiken peliin, perhettään myöten, sillä työpaikka näyttää viimein olevan käsien ulottuvilla. Kaikki on kuitenkin vain silmänlumetta.

Kun Delambre ymmärtää tulleensa jälleen kerran nöyryytetyksi, sokka irtoaa. Alkaa eräänlainen kujanjuoksu, rankka päivä ranskalaisittain.

Tarinan vahvuus ei ole sen uskottavuudessa, vaan ennemmin sen peittelemättömässä yhteiskuntakritiikissä. Delambren suulla saarnataan, miten yhteiskunta on pettänyt sen sääntöjä kuuliaisesti noudattaneet. Jos suunta ei muutu, yhteiskunta saa tuta seuraukset. Sarjan pessimistinen maailmankuva ei tarjoa juuri valonpilkahduksia.

Pääosassa ahtaalle ajettua Delambrea esittää Éric Cantona. Hän on jo pitkään tehnyt vakavaa uraa näyttelijänä, mutta entisen korskean futistähden aura istuu tiukassa. Vanhan maineensa vuoksi hän tosin sopii erityisen hyvin oikeuden omiin käsiinsä ottavan Delambren rooliin.

Kuusiosainen sarja perustuu Ranskan tunnetuimpiin nykydekkaristeihin lukeutuvan Pierre Lemaitren alkuperäisteokseen, joka ilmestyi 2013, maailmaa ravistelleen talouskriisin jälkilöylyissä. Sen suomennos ilmestyi 2019.

Petoksen hinta, Netflix