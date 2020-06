Hollywood on käsitteenä niin tunnettu, että siitä on johdettu monia paikallisiin elokuvakeskuksiin viittaavia nimiä – Bollywoodista Nollywoodiin ja Trollywoodiin. Mutta missä sijaitsee Pollywood, jonka puolalainen ohjaaja ja kirjoittaja Pawel Ferdek (s. 1977) on nostanut juuri valmistuneen dokumenttinsa nimeksi?

Hänen maailmassaan Hol­lywood on yhtä kuin Pol­lywood, sillä sen perustajia olivat ­runsaat sata vuotta sitten puo­lanjuutalaiset maahanmuuttajat, muun muassa Wonsalin ­veljekset eli Harry, Albert, Sam ja Jack Warner sekä ja Szmuel Gelbfisz eli Samuel Goldwyn.

Oman elokuvauransa kanssa tuskaileva Ferdek kertoo dokumentissaan tiivistetysti heidän alkuvaiheistaan ja käy jopa Warner-veljesten entisessä kurjassa kotikylässä.

Mutta pääosassa on sittenkin hän itse. Hän heittäytyy testaamaan, voisiko tuntematon ja rahaton puolalainen toteuttaa unelmansa Hollywoodissa nyt.

Kuuden vuoden aikana kuvattu päiväkirjamainen ja lievästi koominen Pollywood (2020) ei ole toteutukseltaan uutta luova, mutta oikeiden tuottajien ja käsikirjoittajien kohtaamisissa on oma kulmansa ainakin elokuvaharrastajille.

Ja lopussa näyttää, että Ferdek saa kameran eteen haaveilemansa suurimman saaliin, Steven Spielbergin.

Pollywood, HBO