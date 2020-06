Jätin laatusarja Successionin kesken.

Ihmiset olivat ikäviä ja tekivät toisilleen kurjia asioita. Sitten fiksut tutut vihjaisivat, että Successionin käsikirjoitus on aivan ylivertaista.

Uskoin heitä, aloitin katselun uudelleen alusta ja sarja vei mukanaan. Miksi mieleni muuttui? Olinko perso olemaan kuin kaikki muut, katsomaan ja puhumaan siitä mistä muutkin?

Aluksi en nähnyt ensimmäistä jaksoa pidemmälle. Näin siinä pelkkää ikävää. Miksi katsoa ruudulta kurjuutta, jos voi seurata samaan aikaan vaikka lasten iloista leikkiä tai muistella oman nuoruuteni mainetekoja. Succession pisti ajattelemaan traumoja.

Successionia on verrattu Dallasin ja Dynastian kaltaisiin tunnettuihin saippuasarjoihin ja tietenkin Shakespearen Kuningas Leariin. Sen päähenkilöissä on nähty mediakeisari Rubert Murdochia ja Sumner Redstonea sekä Donald Trumpia ja kaikkein mainittujen sukuja ja lähipiiriä. Miksipä ei, mutta minusta sarjan viesti on jotakin karseampaa kuin näköiskuvat pohatoista.

Successionin on kerrottu myös kuvaavan valtaa ja etenkin vallanhimoa kuten Learissa, jossa kuningas laittaa lapsensa kisaamaan suosiostaan. Sitäkin sarja on, kamppailua perheyhtiön omistuksesta, mutta ennen kaikkea Succession kertoo hyväksikäytöstä.

Succession kertoo traumoista, ja niitä kuvataan sarjassa toistuvasti ja paljastavimmin seksin kautta.

On järjestelmällistä hyväksikäyttöä, on alamaisia ja herroja, on esittelypuolisoita ja prostituoituja sekä myös rahalla ostettuja toimistorottia, joille näytetään ovea, jos huvittaa.

On unholaan työnnettyjä ruumiita, hiljaiseksi ostettuja uhreja ja ikävyyksien lakaisemista maton alle. Ammattiliittoon ei saa liittyä eikä kyseenalaistaa mitään. Erinomaiseksi sarja nousee, koska kirjoittajien, ohjaajien ja tuottajien tiimi näyttää vallanpitäjät ja hyväksikäyttäjät kokonaisina pyrkimyksineen ja haavoittuvuuksineen. Succession tuo näkyväksi hyväksikäytön mekanismin.

Väitetään, että Successionin kaltaisten profiilisarjojen katselu on keskiluokkaista eli pikkuporvarillista. Oopiumia kotisohville.

Minäkin istun mukavasti jalat rahilla, vasen käsi lasilla ja oikea kaukosäätimellä, kun eteeni loihditaan uskomaton näytelmä, jossa rahaeliitti rikastuu viihdyttämällä kansaa ja ostamalla riitasielut hiljaiseksi. Katson ja ihailen Jeremy Strongin ja Holly Hunterin kaltaisten näyttelijöiden työtä. Pidän sarjaa loistavana.

Olenko samalla unohtanut taloudellisen epätasa-arvon kansainvälisesti ja paikallisesti sen, että autoni vakionopeudensäädin on rikki? Kyllä vain. Puhuivat mukaan leikkiin kuin kuningas Lear.