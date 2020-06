Suomen suurin elokuvafestivaali Rakkautta & Anarkiaa on tarkoitus järjestää hyvin pitkälti samassa laajuudessa kuin ennenkin, koronapandemiasta huolimatta.

Festivaalin tiedottajan Janne Sundqvistin mukaan elokuvia on hieman vähemmän kuin normaalisti, mutta näytöksiä tulee olemaan enemmän.

Suomen suurin elokuvafestivaali järjestetään 17.–27. syyskuuta nyt 33. kertaa.

Sen sijaan vielä tässä vaiheessa on epäselvää, kuinka paljon saleihin voidaan ottaa yleisöä.

”Todennäköisesti saleja ei voida ottaa täyteen vielä syyskuussa. Varaudumme siihen, että silloin on vielä voimassa katsojamääriä koskevia rajoituksia”, Sundqvist sanoo.

Hänen mukaansa festivaalilla seurataan tarkasti pandemiatilannetta ja toimitaan sen mukaan. ”Tällä hetkellä on vielä hyvin epävarmaa, mikä tilanne on syyskuussa”, Sundqvist sanoo.

Turvallisuusjärjestelyt tulevat olemaan tämän vuoden Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla joka tapauksessa normaalia tiukemmat, jotta yleisölle olisi turvallista seurata elokuvia.

Rakkautta & Anarkiaa paljasti myös ohjelmiston ensimmäiset elokuvat. Ohjelmassa on muun muassa tunisialaisen Mehdi Barsaouin draama A Son (2019), saksalaisen Sandra Wollnerin androiditarina The Trouble With Being Born (2020) sekä ranskalaisten Jean-François Laguionien ja Xavier Picardin animaatio The Prince’s Voyage (2019).

Keväällä perutun Season Film Festivalin koko ohjelmisto pyritään esittämään osana Rakkautta & Anarkiaa -festivaalia.

Festivaali tiedottaa tulevista erityiskäytännöistä tarkemmin loppukesästä.