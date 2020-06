Tutkimuksen mukaan elokuva- ja tv-alalla on myös työtehtävien sukupuolittumista. Kuvassa tv-studio Taideteollisessa korkeakoulussa huhtikuussa 2011.

Uusi tutkimus kertoo syrjinnän olevan Suomen elokuva- ja tv-alalla yleistä. Lisäksi alan työolosuhteiden todetaan verottavan etenkin naisten jaksamista elokuva- ja tv-työn parissa.

Suomen elokuvasäätiön tilaaman ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toteuttaman tutkimuksen mukaan työllistymiseen vaikuttavaa syrjintää on kohdannut yli 40 prosenttia vastaajista, joita oli yhteensä 400.

Erityisesti syrjintää kokevat alalla toimivat naiset. Johonkin ominaisuuteen liittyvää syrjintää on kokenut naisista 56 prosenttia ja miehistä 25 prosenttia. Yleisintä syrjintä ja sen sukupuolittuneisuus on elokuva-alalla, missä 70 prosenttia naisista ja 33 prosenttia miehistä on kohdannut syrjintää.

Syrjintä näkyy tutkimuksen mukaan asenteellisuutena sen suhteen, millaisia töitä pääsee tekemään ja saako työyhteisöissä mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.

Syrjinnän ohella elokuva- ja tv-alan työskentelyolosuhteet koettelevat kyselyyn vastanneita. Yli kolmasosa naisista kokee, että heillä ei ole voimavaroja toimia alalla. Miehillä vastaava osuus on kuudennes.

Alalle tyypillisiin olosuhteisiin kuuluvat esimerkiksi työjaksojen vaihtelut ja epäsäännölliset työajat, joiden sovittaminen omaan elämäntilanteeseen on vaikeaa. Ongelmiin kuuluvat myös työn heikko organisointi ja puutteellinen työlainsäädännön noudattaminen esimerkiksi työaikojen ja työturvallisuuden suhteen.

Tutkimuksen mukaan syrjintää kokevat useimmin elokuva-alalla työskentelevät naiset. Kuvassa elokuvastudio Taideteollisessa korkeakoulussa.

Elokuva- ja televisioalan tasa-arvoa edistävän yhdistyksen Women in Film and Television Finlandin (WIFT) puheenjohtaja, näyttelijä Elina Knihtilä pitää tutkimustuloksia järkyttävinä.

”Luvut ovat todella karut. Uskoisin, että jokaiselle meidän alallamme työskentelevälle on nyt selvää se, että jotain pitää tehdä”, Knihtilä toteaa.

Erityisen huolestuttavaa Knihtilän mukaan on se, että vuonna 2017 levinneen #metoo-kampanjan jälkeen moni on kuvitellut alan tasa-arvotilanteen parantuneen.

”Tilanne ei keskustelukerhoja pitämällä parane. Nyt pitäisi oikeasti alkaa tekemään toimenpiteitä. Kampanjan myötä tehtiin monenlaisia ohjeistuksia, joita pitää joka kerta aktivoida ja mitata”, Knihtilä sanoo.

WIFT Finland esittää tutkimukseen liittyvässä kannanotossaan, että kaikkien toimijoiden tulee tukea tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta konkreettisin keinoin.

Erityisesti yhdistys vaatii vastuunkantoa portinvartijan roolissa toimivilta tahoilta. Se vaatii rahoittajia ja tilaajia seuraamaan tukemiensa tuotantojen sukupuolijakaumaa.

Rahoittajatahoilla on Knihtilän mukaan tärkeä rooli myös parempien työolosuhteiden toteutumisessa.

”Jos rahoitetaan jotain tuotantoa, niin rahoittajan vastuulla on se, millaisille tuotannoille raha annetaan ja miten siellä on hoidettu työsuojelulliset asiat. Aika kipeä asia on myös se, että näyttelijöillä ei ole edelleenkään voimassaolevaa työehtosopimusta”, Knihtilä sanoo.

Elina Knihtilä.

Knihtilä ja WIFT vaativat myös, että vastuu ei elokuva- ja tv-alalla häviä monipolvisiin rakenteisiin.

”Vastuuketjun on oltava selvä. Alalla tehdään paljon työtä alihankintana, mutta aina on oltava kaikkien tiedossa, kenellä on vastuu”, Knihtilä toteaa.

Tutkimus toteaa myös, että elokuva-alalla vallitsee paikoin jako naisten ja miesten töihin. Osin jako johtuu opinnoissa tehdyistä valinnoista, mutta sukupuolittuminen syvenee myös työelämässä.

Tutkimuksessa todetaan, että esimerkiksi kuvaajiksi tai leikkaajiksi suuntautuneet naiset eivät työllisty miesvaltaisiin kuvauksen tehtäviin läheskään siinä määrin kuin ovat alaa opiskelleet. He ovat miehiä useammin joko siirtyneet alan muihin tehtäviin tai kohdanneet työttömyyttä enemmän kuin vastaaville aloille erikoistuneet miehet.

Myös alan muissa tehtävissä toimivat naiset näkevät toiminta- ja etenemismahdollisuudet alalla heikompina kuin miehet.

Tutkimus on toteutettu osana Suomen elokuvasäätiön tasa-arvon edistämisen toimenpideohjelmaa.

”Työroolien sukupuolittuminen ja syrjintäkokemukset alalla ovat huolestuttavia. Seuraava askel on löytää konkreettisia keinoja tilanteen kehittämiseksi ja esille nostettujen huolenaiheiden korjaamiseksi”, kommentoi elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen.

Saarinen toivoo, että tutkimuksen myötä Suomen elokuvasäätiö ja ammattijärjestöt voivat keskustella alan työskentelyolosuhteista ja niistä toimenpiteistä, joilla voitaisiin edistää tasavertaisuuden kasvua työpaikoilla.

Alalla työskentely houkuttaa kuitenkin epätasa-arvosta huolimatta, sillä tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta haluaa jatkossa työskennellä elokuva- ja tv-alalla. Moni vastaaja myös kertoi lisääntyneen keskustelun alan epäkohdista antavan viitteitä siitä, että toimintakulttuuri on muuttumassa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin valmistuneita vuosilta 2005–2019 viidestä suomalaisesta oppilaitoksesta, joissa tarjottiin tutkimusajankohtana ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoista elokuva- tai tv-alan koulutusta. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä, johon saatiin 400 vastausta.

Yhdenvertaisuuden toteutumisen ohella tutkimus valotti muun muassa työllisyyteen eniten vaikuttavia asioita, vastaajien työmarkkina-asemaa ja työtehtävien vastaavuutta käytyyn koulutukseen.

Vastaajien mukaan suhdeverkostot sekä omat sosiaaliset kyvyt ovat keskeisimpiä työllistymisiä edesauttavia tekijöitä. Verkostojen puutteellisuus taas on tärkein työllistymistä hankaloittanut tekijä.