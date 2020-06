Englannin Bristolissa kivikasvoinen patsas orjakauppias Edward Colstonista kammettiin kaupunkia halkovaan Avonjokeen. Lontoon parlamenttiaukiolla seisovan entisen pääministerin Winston Churchillin patsaaseen kirjailtiin spraymaalilla ”rasisti”.

Tutkimusmatkailija Kristoffer Kolumbuksen patsas puolestaan pulahti uimaan järveen Yhdysvaltain Virginiassa. Minnesotassa se vedettiin kumoon, ja Bostonissa patsaalta lähti pää irti.

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen puhemies, demokraattipuolueen Nancy Pelosi, vaati viime viikolla, että sisällissodan aikaisten etelävaltioiden johtajien patsaita poistettaisiin kongressin istuntorakennuksesta. Yksi sisällissodan keskeisiä syitä oli orjuuden käyttö etelävaltioissa.

Sysäyksenä viime viikkojen kulttuurikeskustelulle ovat olleet Yhdysvaltain Minneapolisista maailmalle levinneet rasisminvastaiset mielenosoitukset. Protestit saivat alkunsa, kun tummaihoinen George Floyd kuoli poliisin otteissa pidätystilanteessa 25. toukokuuta.

Mielenosoittajat viskasivat Edward Colstonin patsaan jokeen Bristolissa.

Patsaiden lisäksi osuutensa kritiikistä ovat saaneet muutkin kulttuurituotteet, kuten elokuvat ja tv-sarjat.

Suoratoistopalvelu HBO Max kertoi viime viikolla poistavansa tilapäisesti Tuulen viemää -klassikkoelokuvan palvelustaan. Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC ilmoitti poistavansa Pikku-Britannia-komediasarjan suoratoistopalveluista.

Molempia hyllytyksiä yhdisti niiden sisältämät rasistiset kohtaukset. Kahdeksalla Oscar-pystillä palkittua Tuulen viemää -elokuvaa on jo pitkään kritisoitu orjuuden ihannoinnista ja rasistisista ennakkoluuloista.

Komediasarja Pikku-Britanniassa vaaleaihoinen näyttelijä David Walliams maalaa kasvonsa ja esittää tummaihoista ihmistä. Kyse on niin sanotusta blackface-perinteestä, jonka juuret yltävät 1800-luvun amerikkalaisiin näytelmiin. Valkoihoiset näyttelijät maalasivat niissä kasvonsa kenkälankilla ja esittivät stereotypisoituja tummaihoisia hahmoja. Se oli huumoria, joka perustui pilkkaamiseen.

Mielenosoittajat ovat purkaneet patsaisiin vuosisatoja patoutunutta turhautumista sosiaalisesta eriarvoisuudesta.

Viime päivinä on herännyt kuitenkin myös keskustelua siitä, että patsaiden kaataminen ja tv-sarjojen poistaminen saattaa olla myös hieman liioiteltua historiaan kajoamista.

Mitä vanhoille, rasismia sisältäville elokuville, tv-sarjoille ja muille kulttuurituotteille, pitäisi oikeastaan tehdä?

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkija Emmi Lahtinen huomauttaa, että patsaat ovat julkisessa tilassa olevia taideteoksia. Ne ovat kannanottoja, jotka kertovat, mille osuudelle ihmiskunnan historiassa annetaan painoarvoa.

”Historian vuoksi vähemmistöjen edustajille ei juurikaan ole pystytetty patsaita”, Lahtinen sanoo.

Kristoffer Kolumbuksen patsas töhrittiin Virginiassa Yhdysvalloissa.

Nykyään vanhojen elokuvien ja tv-sarjojen sisältöä perataan läpi tarkemmalla silmällä kuin ennen. Se kertoo muutoksesta ihmisten asenteissa ja siinä, mitä pidetään nykyään hyväksyttävänä ja mitä ei.

Menneisyydeltä ei kuitenkaan pitäisi sulkea silmiään.

”Historia on, mitä on. Siitä pitäisi oppia ja osata kyseenalaistaa sitä”, sanoo Lahtinen.

Hänen mukaansa oppiminen ja kyseenalaistaminen eivät välttämättä vaadi teoksien pyyhkimistä pois historian sivuilta. Tärkeämpää on ongelmallisten puolien näyttäminen ja tiedostaminen.

Sasha Huber itsenäisyyspäivän vastaanotolla Presidentinlinnassa vuonna 2019.

Samalla kannalla on nykytaiteilija Sasha Huber.

Hänen mielestään on tärkeää, että ihmisiä opetetaan siitä, millaisessa ajassa vanhat elokuvat on tehty ja millaisia ongelmallisia puolia niissä on. Olennaista on ottaa huomioon useita eri näkökulmia.

Esimerkiksi Washington Post -lehden tietojen mukaan HBO Maxista tilapäisesti poistettu Tuulen viemää -elokuva on tarkoitus palauttaa katsottavaksi, kun sen yhteyteen on liitetty afroamerikkalaisen tutkijan analyysi elokuvan historiallisesta paikkansapitävyydestä.

Elokuvien ja sarjojen esittämättä jättäminen juuri nyt, kun mielenosoitukset ovat käyneet kiivaina, osoittaa Sasha Huberin mielestä kunnioitusta niitä kohtaan, joita sisältö loukkaa. Se osoittaa, ettei tilannetta haluta pahentaa ja että yritykset ottavat kantaa tasa-arvoisuuden puolesta.

”Monet valkoiset ovat alkaneet ymmärtää, että rasismia pitää vastustaa ja että maailman pitäisi olla tasa-arvoisempi. Vaikka se voisi olla vähän idealistisesti ajateltu”, Huber sanoo.

Tuulen viemää -elokuva poistettiin tilapäisesti suoratoistopalvelusta sen sisältämän rasismin vuoksi. Kuvassa Clark Gable, Olivia de Havilland ja Vivien Leigh (oik).

Ohjelmien ja elokuvien paniikinomaisella poistamisella on kääntöpuolensa, toteaa The Guardian -lehti. Silloin huomio kääntyy pois varsinaisesta ongelmasta eli siitä, etteivät etniset vähemmistöt tai heidän näkökulmansa pääse esille.

Emmi Lahtisen mukaan elokuvat, tv-sarjat ja patsaat pitää huomioida omassa historiallisessa kontekstissaan. Tällöin ne pitää voida myös kyseenalaistaa ja asettaa kriittiseen tarkasteluun.

Tuulen viemää -elokuvan poispyyhkimisen sijaan Chicagon yliopiston elokuvatieteiden professori Jacqueline Stewart kehottaa CNN:n artikkelissa päinvastoin katsomaan klassikkoelokuvan.

Hänen mielestään elokuvan tulisi olla katsottavissa, koska se osaltaan kertoo rasistisista malleista, joita yhteiskunnassa on esiintynyt. Lisäksi Stewartin mukaan elokuva on esimerkki valkoihoisten korostuneesta roolista populaarikulttuurissa.

Patsaiden ja rasististen elokuvien poistamisella voidaan viestittää, ettei enää nykyään vastaava sisältö olisi yleisesti hyväksyttyä.

”Kyse ei ole kostamisesta, vaan siitä, että ihmiset haluavat tasa-arvoa”, Sasha Huber sanoo.

Menneisyyden sijaan on helpompaa muuttaa tulevaisuutta.

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Armando Iannucci toteaa The Guardian -lehdessä, että koronaviruksen aiheuttama viihdeteollisuuden pysähtyminen pitäisi käyttää mahdollisuutena niin sanotusti ”uudelle alulle”.

Kun tv-tuotannot polkaistaan jälleen käyntiin hänen mukaansa tummaihoisia ja muita etnisiä vähemmistöjä tulisi työllistää tasavertaisesti muiden kanssa.

”Se riippuu ohjaajista, roolittajista, tuottajista ja edustajista, että sata prosenttia näyttelijälahjakkuudesta on saatavilla”, Iannucci sanoo.

Myös Sasha Huber toteaa, että etnisten vähemmistöjä edustavia näyttelijöitä pitäisi palkata rooleihin, jotka normaalisti menevät valkoihoisille. Eikä hänen mukaansa asiasta pitäisi tehdä erikseen numeroa.

”Elokuvien valkopesu pitäisi lopettaa ja palkata tummaihoisten roolien mukaisia näyttelijöitä. Olisi myös tärkeää nähdä näyttelijöitä laajemmin erilaisista taustoista”, Huber sanoo.