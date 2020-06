Rock / Blues / Albumi

Bob Dylan: Rough and Rowdy Ways. Sony. ★★★

Bob Dylan on kertonut uuden levyn tekstien syntyneen transsitilassa. Metaforia ei kuulemma ole, mutta dylanologit taatusti niitä sieltä löytävät. Rough and Rowdy Ways on Dylanin ensimmäinen omaa materiaalia sisältävä studioalbumi kahdeksaan vuoteen.

Transsitilan puolesta puhuu ­ainakin se, että albumi on heittämällä vaivattominta ja rennointa Dylania vuosikausiin. Ja miksei olisi: 79-vuotiaalla lauluntekijällä ei ole enää paljoa todistettavaa ja edellisen levyn jälkeen palkintokaappiin on ilmestynyt Nobel-palkinto sanoituksista.

Rough and Rowdy Ways on myös jo Dylanin 39. studioalbumi, ja 2000-luvulla mikä tahansa Dylanin levy on kuulostanut siltä, että tämä voisi olla nyt jo se viimeinen. Jos uransa alkupuolella Dylan keskittyi lauluissaan nykyhetkeen, on hän viime vuodet katsonut lähinnä taaksepäin. Kuin hänellä olisi työhuoneensa nurkassa ikivanha ja loppumaton pökkelö, josta hän raapii lastuja, jotka ovat jääneet höyläämättä aiemmin.

Taaksepäin hän katsoo myös uusimmalla albumilla, kenties korostetummin kuin aiemmin. Koko albumi tuntuu ehdottavan vanhan lauluntekijän teesiä: tämä minun piti vielä sanoa.

Pientä ajankohtaisuutta myös löytyy False Prophetin muodossa. Se on blues rock, jossa Dylan omaksuu väärän profeetan roolin. Sitä ei voi olla lukematta kommentaariksi populismia vastaan. Dylanin kaltaisen amerikkalaisen romantikon lienee vaikeaa katsella Donald Trumpin touhuja.

Dylanin taustabändin rooli on vähentynyt entisestään. Jos ei mennä bluesstandardien mukaan, niin sävellykset ovat korkeintaan viitteellisiä, sovitukset minimalistisia. Dylan ratsastaa aasilla ja vetää perässään narua, jonka toisessa päässä siellä kaukana jossain on bändi. No, ken leikkiin lähtee.

Jos olet aina ollut sitä mieltä, että ”Bob Dylan on paskaa” niin Rough and Rowdy Ways tuskin saa sinua teltanpystytyspuuhiin Dylan-leirin puolelle. On jo liian myöhäistä. Albumi on tehty nimenomaan niille, jotka yhä roikkuvat mukana kaikista Dylanin kampitusyrityksistä huolimatta. Vieläkö muistat Dylanin joululevyn vuodelta 2009, Christmas in the Heart? Jessus sentään.

Bändin vähäisen merkityksen ja musiikillisen turpeuden kautta kuuntelijan huomio ohjataan teksteihin.

Jos edellisellä studioalbumilla Tempest (2012) Dylan omisti Roll on John -kappaleen John Lennonille, nyt on Jimmy Reedin vuoro. Goodbye Jimmy Reed on ehtaa ränttätänttä-bluesia, jossa Dylan on hauskimmillaan pitkään aikaan. Kappaleessa lähdetään jo kiihdyttämään kohti huuliharppusooloa, mutta jätetään se pariin hassuun puhallukseen.

Omistuksena kappale on lopulta aika näennäinen ja Dylanille tyypillinen harhautus, jopa kuittailu. Kun hän heittää hyvästit idolilleen, hän tuntuu käsittelevän ensisijaisesti itseensä kohdistuvia odotuksia: ”I can’t sing a song I don’t understand.” Dylania on pyydetty ­aina selittämään ilmeisen intuitiivisia ja tajunnanvirtaisia tekstejään, joita hän tuskin enää itsekään ta­juaa – jos niissä on mitään tajuamista ollutkaan. Isoa osaa yleisön toivomista lauluista hän ei enää halua keikoilla esittää.

Nyky-Dylanin isoin ongelma on juuri se, että musiikki on liian itsetietoista. Dylan tietää esimerkiksi millä tarkkuudella hänen tekstejään tulkitaan. Tusinaan mahtuu viisikymmentä professoria, jotka yrittävät selittää hänen tekstejään. Tuoreimman The New York Timesin haastattelun tehnyt historian professori Douglas Brinkley yritti taas hakea Dylanin viittauksille selityksiä, pitkälti turhaan.

Itse musiikillinen anti jää ohueksi, kun laulujen yleisöksi tuntuu valikoituvan se porukka, joille jokainen Dylanin teko on kiinnostava. Pitkät esseemäiset tekstit eivät ole Dylanille mikään uusi asia, mutta Desolation Row’ssa oli sentään myös musiikillista intensiteettiä.

Rough and Rowdy Waysin nautinnollisinta puolta edustaa noin 10-minuuttinen meditatiivinen horina, Key West (Philosopher Pirate). Hyvin perinteinen Dylan-kappale, jossa ajetaan Floridan Key Westiin ja siinä matkalla pudotellaan viittauksia ja ajatellaan vähän kaikenlaista. Kappaleessa on sovituksellisesti myös ideaa ja varianssia muuhun materiaaliin nähden: taustalla soi vaimeasti kuoro ja Donnie Herron maalailee harmonikalla läpi koko kymmenminuuttisen.

Sen jälkeen seuraa albumin pääteos, joka on 17-minuuttinen Murder Most Foul. Nurinkurisesti se on Dylanin uran ensimmäinen Bill­boardin listaykkönen. Bändin puolesta se on impressionistista maalailua, tekstiltään se on essee John F. Kennedyn murhasta, joka laajenee tajunnanvirraksi amerikkalaisesta populaarikulttuurista ja Dylanin lempikappaleista.

Jos pitkin 2000-lukua Dylan on valmistellut pitkiä jäähyväisiä, niin kaikkine viitteineen ja kommentteineen Rough and Rowdy Waysissa on lopullisten jäähyväisten tuntua. Saattaa olla myös jo aikakin. Ainakaan juuri uutta sanottavaa hänellä ei vaikuta olevan.

Kriitikon valinnat: Ugandalainen levy-yhtiö julkaisee afrikkalaista outsider-musiikkia ja Maustetytöt valmistelee toista levyä

Kokeellinen / Jazz / Albumi

HHY & The Macumbas: Camou­flage Vector: Edits From Live Actions 2017–19. ★★★★

Ugandalainen Nyege Nyege Tapes on vuonna 2016 perustettu levy-yhtiö, joka keskittyy julkaisemaan kokeellista afrikkalaista outsider-musiikkia. Sen taustalla on Arlen Dilsizianin ja Derek Debrun perustama kollektiivi.

Pieniä editioita julkaiseva yhtiö on saavuttanut nopeasti kulttiaseman ja sen painokset myyvät ripeästi loppuun. Uusin julkaisu on HHY & The Macumbas -yhtyeen kokoelma, joka on koottu viime vuosien keikoilta, ja fyysinen painos jo niin ikään loppuunmyyty.

HHY & The Macumbas yhdistää perkussiivisessa musiikissaan hypnoottisia polyrytmejä elektroniikkaan ja dub-musiikin tehokeinoihin. Flow’n Balloon-lavan ohjelmavastaavan kannattaa olla hereillä.

Rock / Pop / Single

Maustetytöt: Tee se itse.

Is This Art!

★★★★

Maustetytöt valmistautuu julkaisemaan jo toisen albuminsa, vaikka edellinen ilmestyi vasta viime syksynä. Tee se itse on ensimmäinen single myöhemmin tänä vuonna julkaistavalta levyltä.

Kritisoin debyyttilevyä kuvaston yksitoikkoisuudesta mutta kiitin laulujen näkökulmaa, joka poikkeaa popkirjoittamisen keskiluokkaisuudesta. Tee se itse -sinkulla Maustetytöt jatkaa kaikkien vahvuuksiensa parissa.

Kaljaa ei tällä kertaa mainita, mutta estetiikka on tallessa sekä melodian- ja tekstintaju huipussaan. Tavaramarkkinat-viittaus ”on siis kesä” ja lohduton kertoja tarjoavat vähän erilaista kesähittiä Arttu Wiskarin Tässäkö tää oli? rinnalle.

Soul / Indie / Albumi

Moses Sumney: græ.

Jagjaguwar.

★★★★

Kaksi vuotta sitten järisyttävän hyvän keikan Flow’ssa esittänyt yhdys­valtalainen Moses Sumney vakiinnuttaa asemaansa yhtenä kiinnostavimmista nykylauluntekijöistä. Yli tunnin kestävä græ on toistaiseksi kuluneen vuoden viiden vahvimman albumin joukossa.

Sumneyn musiikki on hyvin kehollista: temaattisesti kappaleissa käsitellään kriittisesti esimerkiksi maskuliinisuutta, ja ällistyttävä falsetti tuntuu ravistelevan myös itse artistia. Sumney heittäytyy kuuntelijansa eteen paljaana ja täysillä.

Sumneyn estetiikka muistuttaa rohkeudessaan paljon Solangea, jonka soulissa kappalerakenteet venyvät ja sovitukset ovat runsaita sekä detaljirikkaita. Tupla-albumi Græ on täyteläisesti orkestroitu, ja liikehdintää tapahtuu jazzista ja neo soulista aina kokeellisempaan säröön ja häröön. Yksittäisistä kappaleista kohokohdaksi nousee Virile.

Albumi / Rap

Run The Jewels: RTJ4.

Jewel Runners.

★★★★

Uskallan väittää, että Run the Jewels on parasta mitä rapmusiikissa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. EL-P:n omintakeiset, scifimäiset dystopiabiitit ja Killer Miken ulosanti muodostavat täydellisen liiton. Neljännellä levyllään kaksikko jatkaa loistavien albumien sarjaa.

Run The Jewels on ottanut aina musiikissaan voimakkaasti kantaa, ja tällä kertaa RTJ4 on kylmäävän hyperajankohtainen. Walking in the Snow -kappaleessa Killer Mike räppää: ”And you so numb you watch the cops choke out a man like me / And ’til my voice goes from a shriek to whisper, ”I can’t breathe” / And you sit there in the house on couch and watch it on TV / The most you give’s a Twitter rant and call it a tragedy.”

Kappale on kirjoitettu ennen George Floydin kuolemaa. Tuskin tätä selvemmin voi tulla musiikissa epätasa-arvo ja poliisiväkivalta esille.

Oikaisu 16.6. klo 15.30: Tuorein Dylan-haastattelu ilmestyi The New York Timesissa, ei New Yorkerissa.