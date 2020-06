Camp Fire -maastopalo tuhosi Paradisen ja vahingoitti pahoin Magalian pikkukaupunkia. Kuva on otettu kaupunkien välimaastosta.

Marraskuun 2018 maastopalo Kaliforniassa muistetaan presidentti Donald Trumpin väitteestä, että suomalaiset ehkäisevät metsiensä palamisen haravoimalla. Trump oli ymmärtänyt presidentti Sauli Niinistön vähän väärin.

Tahaton huumori on tässä kohtaa sysimustaa. Amerikkalainen tiededokumentti Liekkien keskellä muistuttaa, että Camp Fire -nimellä tunnetussa Kalifornian historian pahimmassa maastopalossa kuoli 86 ihmistä ja tuhoutui 19 000 rakennusta. Maan tasalle palaneen Paradisen pikkukaupungin 26 000 asukkaasta vain noin 4 000 on sittemmin palannut takaisin.

Ilmastonmuutoksen seurauksena Kaliforniassa on käynyt ku­ten Australiassa: maastopalokaudesta on tullut kutakuinkin vuoden mittainen. Osavaltion kymmenestä pahimmasta maastopalosta kuusi on koettu lähivuosina.

Sinne tänne siirtyilevän dokumentin harvinaisin vierailu teh­dään palolaboratorioon, jossa pienoismallin avulla selvitetään, miten tuuli levitti tulen nopeasti ylämäkeen. Metsänhoitoakin kat­sotaan. Asiantuntijan toiveissa on harvahko, puistomainen puusto.

