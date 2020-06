Helsingin Sanomat

Jeff Bezos on Amazon-verkkokaupan perustaja ja toimitusjohtaja sekä suurin omistaja.

Joillain ihmisillä menee aina vaan hyvin.

Kesäkuun alussa uutistoimisto Bloomberg kertoi maailman rikkaimman ihmisen eli Jeff Bezosin omaisuuden kasvaneen tänä vuonna yli 30 miljardia euroa. Kasvua selittää se, että korona-aikaan amerikkalaiset eivät ole lähteneet kotoaan kauppoihin vaan tekevät tilauksensa mieluummin verkosta. Bezos on Amazon-verkkokaupan perustaja, toimitusjohtaja ja suurin omistaja. Hän omistaa Amazonista tällä hetkellä noin 11 prosenttia.

Bezosin ja Amazonin tarina saa yhä ällistyttävämpiä piirteitä. Niitä selvittelee Ulkolinjan erinomainen ohjelma Jeff Bezos ja Amazonin valta (2020). Kaksiosaisen kokonaisuuden ensimmäinen osa nähdään nyt ja toinen ensi viikolla.

Amerikkalainen ohjelma on PBS-kanavan tutkivan journalismin lippulaivan, Frontlinen (1983–) tuotantoa. Sen jaksoja nähdään kiitettävän usein Ulkolinjassa.

Nyt esitettävässä dokumentissa nähdään Amazonin kasvu 1990-luvun nettikirjakaupasta 2020-luvun monialaiseksi jättiläisyritykseksi. Amazon on tähdännyt aina nimenomaan markkina­osuuden kasvattamiseen, ja strategia on ollut olennainen syy sen menestykselle. Ja mitä ylivertaisempi asema, sitä tehokkaammin yritys on voinut sanella ehtoja muille.

Toinen menestyksen syy on ohjelman mukaan se, että Amazon on taitava keräämään dataa kuluttajista ja ohjaamaan heitä ostopäätöksiin. Amazonin yrityspuheessa korostetaan voimallisesti kuluttajan tyytyväisyyttä.

Ohjelman asenne on tiukka ja kriittinen, mutta se ei sisällä dramaattisia tehokeinoja, joita näkee usein esimerkiksi suomalaisissa tutkivan journalismin ohjelmissa. Sävy pysyy rauhallisena ja asiallisena myös silloin, kun esitetään kriittisiä kysymyksiä.

Mullistavia uusia paljastuksia ei ole tiedossa. Ennemminkin vain käydään läpi kaikki Amazonin epäilyttävimmät puolet ja skandaalit.

Ensimmäisessä jaksossa käsitellään muun muassa suuryrityksen työturvallisuusongelmia sekä tiukkaa ammattiyhdistys­vastaisuutta. Toisessa jaksossa kerrotaan esimerkiksi Amazonin tarjoamien turvallisuuspalveluiden varjopuolista ja pohditaan, onko Amazon jo liian iso ja voimakas.

Aivan erityistä syvyyttä tuovat monet Amazonin entisten työntekijöiden haastattelut. Esimerkiksi entinen tuoteturvallisuuspäällikkö Rachel Johnson Greer puhuu sitä, miten Amazon ei ole vastuussa tuotteista, joita jokin toinen taho myy kuluttajille sen kautta.

Entinen johtava tekoälytutkija Anima Anandkumar taas sanoo, ettei Amazonin tarjoamaa kasvojentunnistusteknologiaa ole testattu kunnolla ja että sitä voidaan käyttää arveluttavilla tavoilla.

Nykyään Amazon myös esimerkiksi tuottaa tv-sarjoja, tarjoaa pilvipalveluja yrityksille ja myy tekoälyllä varustettuja kaiuttimia. Monet suuryritykset pelkäävät, että Amazon laajenee seuraavaksi kohta niiden alueelle. Amazonin valta ja samalla Jeff Bezosin valta voi kasvaa vielä ennennäkemättömäksi.

Yhden ohjelmassa esitetyn kriittisen kannan mukaan Amazon tekee jo nyt suurta hallaa innovaatioille. Kun joku hakee ­uudelle idealleen rahoitusta, rahoittajat kysyvät nykyään, miten tämä tulee pärjäämään Amazonille. Vastaus on usein, että ei tule pärjäämään.

Frontline antaa myös amazonilaisten vastata kritiikkiin perusteellisesti. Hyvin esitetyissä vastauksissa korostuvat asiakkaiden palvelemisen tärkeys ja tekninen edistys.

Suhtautuminen Facebookin ja Amazonin kaltaisiin suuryrityksiin on teema, jonka voi arvata puhuttavan entistä enemmän lähivuosien amerikkalaisessa politiikassa. Pitäisikö Amazon hajottaa?

Nähtäväksi myös jää, mitä kaikkea Jeff Bezos tulevaisuudessa aikoo yhä kasvavalla valta-asemallaan tehdä.

Ulkolinja: Jeff Bezos ja Amazonin valta 1/2 TV1 To 18.6. klo 22.15 ja su 21.6. klo 23.15 ja Yle Areena.