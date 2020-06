Helsingin Sanomat

Shaker Heights on Clevelandin kyljessä sijaitseva mallikaupunki, jossa säännöt säätelevät pihanurmen korkeuttakin. Richardsonit ovat mallikaupungin malliperhe. He asuttavat hulppeaa kartanoa ja vuokraavat toista taloaan.

Little Fires Everywhere -draamasarjan alkaessa kartano palaa. Kahdeksassa osassa kerrotaan takaumana, miten tilanteeseen on päädytty.

Tapahtumaketju saa alkunsa, kun yksinhuoltajaäiti Mia Warren (Kerry Washington) ja tämän teinitytär Pearl (Lexi Underwood) asettuvat Richard­sonien vuokralaisiksi. Neljän teinin äiti Elena Richardson (Reese Witherspoon) suhtautuu heihin aluksi kuin hyväntekijä, mutta ajan myötä kohteliaisuudet karisevat, asenteet törmäävät ja salaisuudet alkavat paljastua.

Tarinan pohjana toimivassa Celeste Ngin hittiromaanissa ei puhuta ihonväreistä, mutta tv-sarjassa valkoisten Richard­sonien ja mustien Warrenien suhteeseen kasautuvat myös laajemmat yhteiskunnalliset jännitteet. Samalla tarinaan lisätään onnistuneesti sähköä.

Liz Tigelaarin luoma sarja kertoo pohjimmiltaan äitiydestä ja siitä, miten kaupungin naiset täyttävät äitiyden säännöt – tai epäonnistuvat siinä. Se muistuttaa Big Little Lies -sarjaa, sillä molemmissa vauraat idyllit romahtavat sisältäpäin ja naisten avittamana.

Little Fires Everywheren kerronta muuttuu hetkittäin melo­dramaattisen osoittelevaksi, ja Elenan hahmo paisuu välillä pirullisiin mittoihin. Pinnan alla kytevässä erimielisyydessä ja pinnistellyssä suvaitsevaisuudessa on kuitenkin ajankohtaista imua, siitäkin huolimatta, että tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1997.

Little Fires Everywhere, Amazon Prime (K16).