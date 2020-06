Helsingin Sanomat

Kirsti Paakkanen, 91, on Marimekon entinen omistaja. Nyt hänen elämästään suunnitellaan elokuvaa.

Tuntematon sotilas -elokuvan rahoituksen keränneet sijoittajat ovat ostaneet yhdessä Otavan kanssa Elokuvayhtiö Suomi 2017 oy:n. Yhtiö tuotti vuonna 2017 ilmestyneen Tuntemattoman sotilaan.

Uusi yhtiö kantaa nimeä Aurora Studios ja se keskittyy kotimaisten pitkien elokuvien kehittelyyn, rahoitukseen ja levitykseen.

”Suomessa ei ole kuin pari isompaa levittäjää, eikä kukaan keskity yksinään kotimaiseen elokuvaan”, Aurora Studiosin hallituksen puheenjohtaja Ari Tolppanen sanoo.

Aurora Studiosin omistavat pääomasijoittaja Ari Tolppanen, investointipankkiiri Ari Lahti ja Otava. Elokuvayhtiö ei ole osa kirjojen kustantamiseen keskittyvää Otava-konsernia, vaan itsenäinen toimija.

Elokuvayhtiö haluaa olla mukana tuotannossa ja rahoituksessa läheisessä yhteistyössä tuottajan kanssa alusta alkaen.

”Ei ole itseisarvo, kuinka paljon pääsemme vaikuttamaan, vaan se, että saamme elokuvan aikaan”, Tolppanen sanoo.

Uusi elokuvayhtiö on jo tehnyt optiosopimuksia kirjojen elokuvaoikeuksista. Elokuva on tekeillä muun muassa yritysjohtaja Kirsti Paakkasesta. Tarina perustuu Ulla-Maija Paavilaisen kirjoittamaan Suurin niistä on rakkaus – Kirsti Paakkasen tarina -kirjaan. Teos ilmestyi tänä vuonna.

Nyt Aurora Studios etsii elokuvaan sopivaa tuottajaa, käsikirjoittajaa ja ohjaajaa. Ensi-ilta on odotettavissa parin vuoden sisällä.

Sopimus on tehty myös näyttelijä-käsikirjoittaja Emmi Pesosen syksyllä 2020 ilmestyvästä esikoisromaanista Maailman kaunein sana, joka kertoo uusperheen arjesta.

Molemmat elokuvat perustuvat Otavan kirjoihin. Aurora Studiosin hallituksen puheenjohtajan Tolppasen mukaan se on ollut puhdas sattuma.

”Olemme yhtä lailla kiinnostuneita muiden kustantajien kirjoista.”

Otava haluaa edistää Otavan kirjallisen johtajan ja Otavan Kirjasäätiön pääsihteerin Minna Castrénin mukaan kirjallisten maailmojen monikanavaisuutta.

”Hyvät tarinat kiinnostavat niin kirjoina kuin elokuvinakin. Kasvupotentiaali tulee monia eri teitä pitkin”, Castrén sanoo HS:lle.

Uuden elokuvayhtiön toimitusjohtajana aloittaa elokuussa Antti Toiviainen. Sisältöjohtajana toimii elokuvantekijä Roosa Toivonen.