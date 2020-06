Helsingin Sanomat

Ruotsalaisen Aase Bergin Akka-romaani on pahan olon kuvaus.

Romaani

Aase Berg: Akka (Haggan). Suom. Jyrki Kiiskinen. Siltala. 311 s.

Nuoret vihaiset miehet ovat älykköjä ja vanhat vihaiset miehet mielensäpahoittajia. Vihaiset naiset ovat iästä riippumatta pahasuisia akkoja. Mistä akka on tehty, paljastaa ruotsalainen runoilija Aase Berg (s. 1967) romaanissaan Akka.

Romaani on sähäkkä ja ­aggressiivinen. Viimeisimpänä mieleen jää kuitenkin, syyttäköön jokainen akka itseään onnettomasta kohtalostaan. Miksi hän uskoi mieheen kaikesta lukeneisuudestaan ja tiedostamisestaan huolimatta?

Romaanissa kerrotaan Akasta, rakkauden pettämästä naisesta, ja Thelmasta, joka on syvärakastunut Victoriin, valloittajaan ja voittajaan. Kyse on siis samasta naisesta mutta eri ­aikoina.

Kirjaansa kirjoittava Akka alleviivaa, ettei hän kirjota yhdestä miehestä, yhdestä Victorista, vaan miehistä, jotka pettävät ­aina.

Kirjailija muistuttaa, ettei hän aio lukea lukijalle valmiiksi rivien välejä. Mitä lie hän sinne kirjoittanut, mutta oivaltavimmillaan romaani on rakastajattaren tarinana.

Viisikymppinen mies haluaa kokea vielä kerran elävänsä, ennen kuin aikoo ryhtyä vanhaksi. Nelikymppinen nainen etsii elämänsä miestä. Mies puhuu ja tekee kauniita asioita, mutta hänellä ei ole aikomustakaan jättää vaimoaan.

”Rakastajatar on miehen backstage. Avioliitto on näyttämö”, kirjoittaa Berg. Akka tietenkin keksii kirjoittamaansa romaaniin – tähän Akkaan – halventavia nimityksiä vaimosta. Mutta Thelma ei olisi halunnut kuitenkaan mitään niin paljon, kuin istahtaa vaimon paikalle.

Toki Thelma olisi rakentanut erilaisen liiton miehen kanssa, mutta miehen oli valittava ”onnellisen kaaoksen” ja ”tylsän turvallisuuden” välillä. Hän valitsi viimeksi mainitun ja Akka alkoi kirjoittaa katkeraa romaania päätyen ajatukseen, että ”puolikuollut avioliitto tarvitsee rakastajattaria pysyäkseen pystyssä”.

Aase Berg on monessa suhteessa tarkkanäköinen. Kaikki ha­luavat valtaa ja vapautta, mutta perinteisesti niitä on ollut vain miehillä – ruotsalaisessakin yhteiskunnassa. Naiset ovat kantaneet vastuun ja kantavat yhä, mutta nykyään valta ja vapaus kiinnostavat enemmän. Kaikesta tasa-arvokeskustelusta huolimatta sukupuolten välille ei ole julistettu rauhaa.

Berg joutuu kertomuksissaan välillä sivupoluille ja pohtii feminismiä, valitusblogeja ja #metoo-liikettä. Äitiyttä ja kasvatusta hän tarkastelee Anna Wahlgrenin Lapsikirjan (1983) kautta. Tietokirjailijan tyttärellä Felicia Feldtillä oli paljon sanottavaa tästä kasvatusgurusta teoksessa Näkymätön tytär (2013).

Akka on kuin kameleontti. Välillä on menossa rakkausromaani, jossa nukutaan ”iholäheisyydessä hikisinä”. Välillä taas yhteiskunnallinen pamfletti, jossa läiskitään sinne ja tänne. Syvyyttä haetaan antiikin myyteistä, nykyromaaneista ja elokuvista – ainakin heittelemällä erilaisia nimiä, jolloin lukija saa ryhtyä kirjailijan hommiin. Mitä näistä nyt pitäisi ymmärtää?

Akka on oksennus, pahanolon kuvaus. Mutta se on myös hätähuuto, täynnä lakonisia toteamuksia malliin ”rakastajatar päätyy aina pahnanpohjimmaiseksi”.

Miksi naiset edelleen rakentavat oman satuprinssinsä ja vielä uskovat luomukseensa? Naiset tarvitsevat itsetuntoa, jota miehillä on riittämiin, mutta ­eivät narsismia, jota miehillä on vielä enemmän, olen lukevinani niistä rivien väleistä.

Thelman kaltaiset nelikymppisetkin ovat jo menetettyä sukupolvea ja ehkä siksi romaanin loppupuolella on raikasta, kun tytär ehdottaa, että hänen äitinsä ryhtyisi lesboksi, koska miesten kanssa asiat eivät suju.

”Jätkät ovat ällöttäviä, ne ei osaa edes puhua”, jatkaa tytär ja kertoo menevänsä naimisiin ja hankkivansa erimunaiset kaksoset tyttöystävänsä kanssa. He hankkivat yhteisen spermanluovuttajan, yli 180-senttisen, tummahiuksisen ja sinisilmäisen.

Akan on pakko kysyä, ”miten se unelma pääsee geeneihin”. Ehkä tytär luettelee luovuttajan mitat kiusoitellakseen äitiään ja tämän sukupolvea. Siksi Akka on viisas ja hauskakin romaani osoittaessaan, miten naisilla on itsellään vielä montaa kliseistä unelmaa ruopattavana.