Helsingin Sanomat

Romaani

Johanna Vuoksenmaa: Pimeät tunnit. Otava. 320 s.

Johanna Vuoksenmaa on yksi Suomen rakastetuimmista käsikirjoittajista ja ohjaajista. Hänen viime aikojen tunnetuimpia töitään ovat televisiossa usean kauden ajan pyörineet sarjat Klikkaa mua ja Ex-onnelliset. Molemmissa Vuoksenmaa on ollut mukana ohjaajana ja yhtenä käsikirjoittajana.

Romaanin kirjoittaminen on Vuoksenmaalle uusi aluevaltaus, ja heti alkuun voi todeta, että hänen faninsa eivät taatusti tule pettymään Pimeät tunnit -esikoisteokseen. Kuten aina Vuoksenmaan töissä, tälläkin kertaa keskiössä ovat ihmissuhteet ja perheen sisäinen dynamiikka. Mutta kun tv- ja elokuvakerronnassa henkilöiden ajatukset ja tunteet on pitänyt näyttää toiminnan tai dialogin kautta, romaanissa Vuoksenmaa pääsee nyt suoraan hahmojensa pään sisään, ja se on ihan mahtavaa!

Pimeät tunnit kertoo hämeenlinnalaisen perheen elämästä kahden keväisen kuukauden aikana. Kehykset tarinalle tarjoavat punatiilinen omakotitalo sekä vuoden 1977 sähkölakko.

Perheen isä ja toinen kertoja Esa on töissä sähkö­laitoksella ja sään­nöstelee energian jaka­mista: joka toinen tunti sähköä saa kau­pungin itä­puoli ja sen aikaa länsi­puolella eletään kynttilän­valossa ja toivotaan, etteivät pakasteet ehdi sulaa. Eeva-äiti on hammaslääkäri, jonka työtä lakko häiritsee ihan konkreettisesti, kun pora sammuu hetkellä, jolloin asiakkaan suussa ammottaa kraatteri. Eevaa tosin tuntuu aviopuolisossa ärsyttävän moni muukin asia kuin tämän ammatti. Lisäksi perheeseen kuuluu ylioppilaskirjoituksiin osallistuva poika ja 12-vuotias tytär Pauliina.

Pauliina on romaanin toinen minäkertoja, ja ainakin minulle hän nousi romaanin päähenkilöksi ja kiinnostavimmaksi tarkkailijaksi, ohi isänsä ja 47-vuotiaan miehen näkökulman.

Lapsikertojan käyttäminen aikuisille suunnatussa proosassa on harvinaista, ja tuntuu valitettavasti usein epäuskottavalta tai kömpelöltä. Toki siinä ovat hienosti onnistuneet muun muassa Mari Mörö (Kiltin yön lahjat), Kreetta Onkeli (Ilonen talo) Marjo Niemi (Juostu maa) ja Anna-Stiina Storm (Me täytytään valosta), mutta heidän tarinoitaan yhdistää synkkyys. Lapsi on niissä ikään kuin todistamassa aikuisten kriisiä, ja hyvin usein uhri.

Vuoksenmaan Pauliina on toista maata, ja varmasti juuri siksi niin riemastuttava hahmo. Hän on peloton, oikeudenmukainen ja toimelias tyttö, joka ei vielä täysin ymmärrä aikuisten maailmaa, mutta selittää sitä omalla tavallaan – välillä epärationaalisesti ja huhuihin perustuen, mutta silti itselleen eheäksi. Vaikka ympärillä tapahtuu surullisiakin asioita, ne eivät häntä muserra. Minäkertoja Pauliinassa on hippunen Peppiä, jopa Supermarsu-kirjojen Emilian asennetta – ja tämä on kehuva vertaus, sillä molempien huumori on hienovireistä ja oivaltavaa.

Romaanissa kuvataan hienosti lapsen mieltä siinä kummallisessa vaiheessa, jossa ei enää olla lapsia, muttei vielä lähelle täysikasvuisiakaan. Barbileikit eivät ihan vielä ole päättyneet, mutta muovinukeissa alkaa ihmetyttää, ettei heillä ole lainkaan sukupuolielimiä tai karvoitusta. Liikuntatunnin jälkeen pukuhuoneessa kaikki tietävät, kuka käyttää jo rintaliivejä – eikä hitaasti kehittyvien osa ole tässä kisassa helppo. Kun Pauliina on aiemmin rakastanut turvallisen kaukaa Jeesusta, Bonanza-televisiosarjan Joeta ja Juice Leskistä, nyt ensirakkauden kohteeksi nousee isoveljen kaveri tosielämästä.

Vuoksenmaa on aiemmin Helsingin Sanomien haastattelussa kertonut halunneensa romaanissaan tutkia seksuaalisuutta. Se on aika rohkeaa tänä aikana, joka tunnetaan monista ”huonoin seksikohtaus kirjallisuudessa” -kilpailuista. Pimeät tunnit -romaani kuvaa pakottomasti esiteinin tutkimusmatkailua omaan ruumiiseensa, ja vaikken ole elänyt keski-ikäisen miehen päässä ja ruumiissa, näkisin, että Vuoksenmaan romaanin kertoja onnistuu kuvaamaan uskottavasti myös tämän halua. Se toki on helpompaa, kun kulttuurinen kuvastomme on sitä täynnä jo entuudestaan.

Kirjailijan vankka ammattimaisuus ja tausta elokuvan ja television puolelta näkyy tarinan tarkassa rytmityksessä, näkökulmien vaihdoissa ja yksityiskohtien runsaudessa. Kaikkinensa romaani on kuin suloinen nostalgiatrippi yhtenäiskulttuurin Suomeen. Pauliina suunnittelee koulukavereidensa kanssa tanssikoreografioita Abban kappaleisiin ja vaihtaa tunnollisesti kuulumisia Suosikin kirjeenvaihtopalstalta löytämänsä kirjeenvaihtokaverin kanssa. Datsunin autoradiossa soi Fredi sekä Kari Tapion Viisitoista kesää ja kodeissa kaikki katsovat televisiosta Lauantaitansseja – lapsetkin, vaikka ovat nukahtaa lähetyksen ääreen – koska sieltä ei tule mitään muutakaan. Sotien traumat näkyvät vielä puhumattomuutena ja isoisinä, jotka ovat joko liian ankaria tai vetäytyneet kokonaan omiin oloihinsa.

Hurmaavan lukuromaanin tunnistaa siitä, että se pitää otteessaan koko ajan. Tämän Vuoksenmaa taitaa, sillä hämeenlinnalaisen perheen jäseniin kiintyy, ja lukijan mieltä vaivaavat viimeiset juonenpätkät solmitaan yhteen vasta kirjan viimeisillä sivuilla. Tarinan sävy on asteen synkempi kuin Vuoksenmaan televisiosarjojen, mutta silti sen parasta antia on sen lämmin huumori, joka kiteytyy erityisesti 12-vuotiaan päähenkilön ajatuksissa ja raikkaassa tavassa havainnoida ympäröivää maailmaa.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.