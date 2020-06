Helsingin Sanomat

Maalaustaide

Essi Kuokkanen: Blooming Snakes 26.6. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, suljettu 19.–21.6.

Essi Kuokkanen (s. 1991) maalaa pehmeitä ja alakuloisia hahmoja kirkkaissa väreissä. Teosnimet avaavat arkisen surrealistisia maailmoja: Bad Day For A Dog Walker (2020), Smart Dog (2020), Multi Tasking (2020), Flat Flower (2019) ovat tuokiokuvia jokapäiväisyydestä.

Essi Kuokkanen: Bad Day For A Dog Walker (2020).

Kuokkanen oli vuonna 2018 esillä Anhavan nuorten taiteilijoiden Emerging-näyttelyssä. Tuolloin Helsingin Sanomien kriitikko Harri Mäcklin kirjoitti hänestä kitsin kanssa flittailevana tuoreena nimenä ”nykymaalauksen vakavassa valtavirrassa”.

Kuokkanen yksityisnäyttely Blooming Snakes vahvistaa mielikuvaa humoristisesta ja kitsin kanssa leikkivästä nuoresta taiteilijasta.

Näyttelyssä vilahtelee viittauksia taidehistoriaan ja populaarikulttuuriin kuten Disneyn 50-luvun hahmojen pyöreänpehmeisiin muotoihin. Teoksissa voi nähdä vaikutteita fauvismista avantgardeliikkeisiin ja muotokuvamaalauksen historiaan. Maalaukset ovat oudolla tavalla maagisia: arkisia, mutta samalla naiivin surrealistisia.

Kuokkasen käyttämästä kuvastosta voi tunnistaa erityisesti toritaiteen vaikutuksen: suuret kyyneleet, vettyneet silmät ja tunteissa vellomisen. Tunnetta korostetaan vahvoilla väreillä. Teoksessa Holding a Cloud (2020) luonto muodostaa kuvattavan hahmon taakse näyttämömäisen tilan. Maisemassa makaa kauttaaltaan keltainen olento, joka pitelee käsivarren mitan päässä itsestään purppuraa alakulon pilveä.

Essi Kuokkanen: Smart Dog (2020).

Humoristista ja kitsimäisen hempeää tunnemaisemaa on erityisesti musiikkiaiheisissa teoksissa. Murheellisen muusikon päätä silittää hänen oma instrumenttinsa pienikokoisessa Lute Playerissä (2020). Omassa sisäisessä tunnemaisemassaan viihtyy myös Man Contemplaiting Important Stuff (2018), jonka myrkynvihreä hahmo piirtelee sanaa ”me” – minä – rantahiekkaan.

Teoksia tekee mieli tutkia läheltä. Moni niistä on jotain muuta kuin miltä näyttää. Kuokkasen materiaalivalintoina on välillä perinteinen öljyväri tai feminiiniin ja lapsekkaaseenkin ilmaisuun liitetty vesiväri.

Toisinaan rinnastetaan hiiltä ja lyijykynää, pohjamateriaalina voi olla kangas tai paperi. Silti kaikki on maalausmaista ja nopeasti katsottuna on vaikea hahmottaa, millä tekniikalla teokset on tehty.