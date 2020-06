Helsingin Sanomat

Roger Daltrey esiintyi Helsingissä The Whon paluukiertueella vuonna 2007.

Kauan eläköön rock-legendoja synnyttävät ilkeät rehtorit ja opettajat: Heitä kuuluu kiittäminen myös The Who -yhtyeen ja etenkin sen laulaja Roger Daltreyn tarinasta.

Yhden 1900-luvun merkittävimmän rock-kokoonpanon solisti nimesi omaelämäkertansa Thanks a lot Mr. Kibblewhite: My story (suomeksi ”Kiitos paljon, herra Kibblewhite: Minun tarinani”) hänet 15-vuotiaana koulusta erottaneen rehtorin mukaan.

Suomessa Bazarin julkaiseman kirjan nimeksi on valittu yhtyeen hittibiisin mukaan My Generation – Rocklegendan omaelämäkerta. Sekin on kuvaava otsikko kirjalle, joka lähtee liikkeelle sodanjälkeisen Iso-Britannian harmaasta ilmapiiristä ja Daltreyn kuvauksesta isänsä traumatisoituneesta sukupolvesta.

Keskelle sotaa ja työväenluokkaa vuonna 1944 syntynyt Daltrey kertoo kirjassa lapsuudesta ja nuoruudesta, jossa tappelut olivat arkipäivää ja moni ystävä ajautui rikollisuuteen. Sitä ja rocktähden villiä elämää Daltrey kuvaa mutkattomasti ja rehellisesti.

Daltrey koki läheisten bändikollegojen kuoleman ja selviytyi masennuksesta palatakseen lopulta lavoille Peter Townshendin ja uuden kokoonpanon kanssa. Kiitoksen saa Kibblewhiten ohella moni muukin.