Helsingin Sanomat

Ilta on vaihtunut yöksi Tampereen Telakalla. Dj Kallio on miksaamassa seuraavaa kappaletta, kun korvan juuressa nuori mies kröhäisee ja hihkaisee: ”Meininki on ihan kuin Ornette Birks Makkosessa!”

Suosittujen Soul Power -iltojen dj-isännällä on mennä pasmat sekaisin kriittisellä hetkellä. Hän sattuu nimittäin olemaan myös dj:n työstä surrealistisesti kertovan Ornette Birks Makkonen -sarjakuvan tekijä.

Sitä vieressä hihkuva nuori mies ei tosin tiedä ennen kuin Kallio kertoo sen hänelle.

Seuraavaksi on asiakkaan vuoro hämmentyä. Tosielämän kohtaus on kuin Ornetten sivuilta.

Sarjakuvien käsikirjoittajana ja kustantajana elämäntyönsä tehnyt tamperelainen Pauli Kallio on ammentanut sarjakuvakäsikirjoituksiinsa aina aineksia omasta elämästään: Lyhenevään kesään lapsuudesta Pohjois-Pohjanmaan Nivalassa, Maalaispunkin päiväkirjaan teini-iästä Nivalan ensimmäisenä punkkarina, Kramppeihin ja nyrjähdyksiin opiskeluvuosista Tampereella ja FC Palloseuraan kokemuksistaan kotikaupungin puulaakijouk­kueessa.

Jälkimmäiseen liittyy kuusikymppisen ainoa tämän hetkisen elämän suurempi yksittäinen harmistus. Intohimoisena jalkapalloihmisenä tunnettu Kallio joutuu jättämään tänä kesänä treenit ja pelit väliin.

”Tänään kootaan koronatauon jälkeen Gotham City FC:n rivit, mutta polveni takia en pääse mukaan. Joudun luovuttamaan pelipaidan eteenpäin.”

Kuluneena keväänä Kallio on joutunut kokemaan muitakin luopumisia, sillä hänen isänsä menehtyi hiljattain. Yhdessä oman kuusikymppisetapin kanssa tapahtunut on saattanut ei-nostalgikon erikoiseen tilanteeseen: katsomaan omaa historiaa silmästä silmään.

Osa samaa menneisyyden tutkimusprosessia on ensi syksynä ilmestyvä Kallion koko uran kattava Ammatti: käsikirjoittaja -antologia.

Nivalan ensimmäisen punkkarin elämän käännekohta löytyi Pirkanmaalta. Oriveden opiston kirjoittajalinjan lukuvuosi 1981–82 käynnisti merkittävän tapahtumaketjun.

Kallion kämppäkaverina opistolla asui Alivaltiosihteeri-ryhmän tuleva jäsen Pasi Heikura. Saman vuosikurssin opiskelijoista ystäväksi muodostui myös rocklehti Rumban tuleva perustaja-päätoimittaja Rami Kuusinen.

Heitä kaikkia yhdisti muutamia vuosia aiemmin syttynyt innostus punk-kulttuuriin ja puuhastelu omatekoisten pienlehtien parissa. Kalliokin oli jo lukio­ikäisenä ottanut ensiaske­liaan kirjoittajana punk-lehti Hilseen sivuilla. Kun Hilse lopetti, Kallio päätti perustaa oman lehden.

Kallion koko uraa ja elämää määritellyt punainen lanka, Suuri Kurpitsa, oli syntynyt.

Oriveden jälkeen Kallio asui silloisen tyttöystävänsä ja Suuren Kurpitsan toisen voimahahmon Reija Niemisen kanssa Rumbaansa perustamassa olleen Kuusisen kämppäkaverina Helsingin Konalassa pari vuotta.

Näin myös Kallio päätyi luontevasti rockin ajankohtaislehden ensimmäiseen nimekkääseen kirjoittajatroikkaan, johon kuuluivat Pasi Heikuran lisäksi muun muassa Simo Frangen, Jyrki Lehtola ja Pekka Haavisto.

Kallio ei kuitenkaan kokenut Helsingin rock-maailmaa omakseen. ”Siihen liittyi paljon sellaista poseeraamista ja muka-cooliutta. Sarjakuvapiireistä löytyi paljon maanläheisempää väkeä!”

Kallio haki Tampereen yliopistoon lukemaan kirjallisuustiedettä ”lähinnä päästäkseen pois hanttihommista”.

Kun Rumba-lehti ryhtyi etsimään omaa sarjakuvaa, Kallio loi yhdessä piirtäjä Christer Nuutisen kanssa kaupunkilaisten humanistiopiskelijoiden elämää kuvaavan Kramppeja & nyrjähdyksiä -sarjan. Sarja sai siivet alleen, kun Helsingin Sanomat osti sen sunnuntaisivuilleen.

Vähitellen Kallio huomasi, että sarjakuva voisi olla päätyö jopa niinkin pienellä kielialueella kuin Suomessa. ”Syntyi oivallus, että tekemällä eri piirtäjien kanssa sarjakuvia eri lehtiin, olisi mahdollista luoda paletti, jolla voisi elää. Sen jälkeen en ole enää pähkäillyt muita vaihtoehtoja.”

Kramppeja & nyrjähdyksiä -sarjan pitkäaikaisin julkaisija on ollut Suomen Kuvalehti, jossa se ilmestyi yli vuosikymmenen ajan vuoteen 2018 asti.

Kramppien jääminen vaille kotipesää on ollut Kalliolle harmistuksen paikka.

”Kun joutuu luopumaan hahmoista, jotka ovat iso osa omaa elämää, se on jopa raskaampaa kuin jalkapallosta luopuminen! Kramppien kirjoittaminen on ollut minulle keino ottaa maailmaa haltuun, joten toivon pääseväni jatkamaan sitä jonain päivänä”.

Päivälehtisarjojen hiljenemisen myötä Kallio on joutunut asemoimaan tekemistään uusiksi. On jäänyt aikaa panostaa jo kauan sitten pienlehdestä aktiiviseksi kustantamoksi kasvaneeseen Suureen Kurpitsaan.

”Olen järkiperäistänyt toimintaa. Kun esimerkiksi julkaisimme Ville Pynnösen Rakas Riksu -albumin vuosi sitten, Riihimäen kaupunki osti puolet painoksesta. Tällaisten yhteishankkeiden avulla voimme toteuttaa sisällöllisesti kiinnostavia projekteja ilman taloudellista riskiä.”

Kurpitsasta on muodostunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Suomen arvostetuin nousevien sarjakuvakykyjen hautomo, jonka tallissa taidettaan tekevät muun muassa Aino Louhi, Reetta Niemensivu, Jukka Tilsa, Juliana Hyrri ja monet muut.

Tampereen Annikinkadun puutalokortteliin sijoittuvalla Minä, Mikko ja Annikki -albumillaan suuren yleisön tietoisuuteen läpilyönyt Tiitu Takalo on jo kalastettu WSOY:lle.

Suuri kustantamo on Pauli Kalliolle puolestaan paikka, jossa hän ei osaa nähdä itseään.

”Suuren Kurpitsan kautta voin tehdä mitä haluan, milloin haluan ja niin paljon kuin haluan.”

Käsikirjoittaja Pauli Kallio tekee muistiinpanoja missä vain, tässä Tampereen Telakan terassilla.