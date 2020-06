Helsingin Sanomat

Brittilaulaja Vera Lynn on kuollut 103-vuotiaana, kertovat useat brittimediat. Lynn oli viimeisiä elossa olleita sota-ajan viihdyttäjiä.

BBC:n mukaan Lynnin perhe vahvisti tämän kuolleen torstaiaamuna sukulaisten ympäröimänä. Hän oli syntynyt vuonna 1917.

Lynnistä tuli Britanniassa toivon symboli jopa kahteen otteeseen elämänä aikana: ensimmäisen kerran toisen maailmansodan aikana ja nyt uudelleen koronapandemian aikaan.

Vera Lynnin asema johtui pitkälti hänen laulamastaan We’ll Meet Again -kappaleesta, jonka hän levytti vuonna 1939. Ross Parkerin sanoittama ja Hughie Charlesin säveltämä kappale sai ensiesityksensä suositussa radio-ohjelmassa, ja vuotta myöhemmin Lynn sai myös oman radio-ohjelman nimeltä Sincerely Yours, Vera Lynn.

We’ll Meet Again -laulun ympärille tehtiin myös samanniminen elokuva, jossa Lynn esitti viihdyttäjää.

Hyvin tunnettuja ovat myös hänen laulamansa kappaleet The White Cliffs of Dover ja There’ll Always Be An England.

Kappaleiden on sanottu luoneen toivoa ja hälventäneen pelkoja natsi-Saksaa vastaan taistelleessa Britanniassa.

Lynn sai sota-aikana kutsumanimen The Forces’ sweetheart, ”joukkojen kullannuppu”. Hän vieraili sodan aikana ympäri maailmaa sotineiden brittisotilaiden luona, esimerkiksi Egyptissä, Intiassa ja Burmassa.

Suosio jatkui 1950-luvulle asti. Lynn kiersi ahkerasti ympäri Eurooppaa, ja vuonna 1952 hänestä tuli ensimmäinen Yhdysvaltain listakärjen saavuttanut brittiartisti. Saavutus onnistui Decca Recordsin julkaiseman kokoelman Auf Wiederseh’n Sweetheart avulla.

Keuhkolaajentumasta kärsineen Lynnin kiertäminen väheni 1960-luvulla, mutta hän esiintyi silti taajaan esimerkiksi BBC:n ohjelmissa.

Vuonna 2009 julkaistu Lynnin kokoelma-albumi We’ll Meet Again – The Very Best of Vera Lynn nousi Britannian albumilistan kärkeen. Lynnistä tuli siten vanhin elävä artisti, joka on ollut kyseisen listan ykkösenä.

Vuonna 2017 Vera Lynn täytti sata vuotta ja häntä juhlistettiin monin eri tavoin. Esimerkiksi Doverin kuuluisiin valkoisiin kallioihin Ison-Britannian rantaviivalla, Lynnin kuulun laulun kohteeseen, heijastettiin hänen nuoruudenkuvansa.

Huhtikuussa hän päätyi jälleen uutisiin, kun kansalle koronapandemian aikana puhunut kuningatar Elisabet lainasi puheensa päätteeksi Lynnin kuulun laulun sanoja. ”Tapaamme vielä”, kuningatar lausui koko Britannialle rauhoittaakseen pandemiasta pelästynyttä kanssa.

Puhe oli hyvin harvinaislaatuinen tapaus, sillä kyseessä oli vasta neljäs kerta, kun kuningatar piti vastaavan kriisipuheen.

Brittilehdistössä puhe sai ylistystä ja sitä kuvailtiin kansaa yhdistäväksi. Viimeistään loppusanat saivat monen britin tunteet pintaan.

We’ll meet again kuultiin tänä keväänä myös voitonpäivänä 8. toukokuuta, kun koronaviruksen vuoksi koteihinsa määrätyt britit kutsuttiin laulamaan kappaletta yhdessä.

BBC aikoo esittää torstai-iltana erikoisohjelman Vera Lynnin kunniaksi. ”Hän oli monille rakas, mutta sen lisäksi hän oli toivon symboli sodan aikana sekä osa kansallista historiaamme, ”sanoi BBC:n pääjohtaja Tony Hall.

Britannian pääministeri Boris Johnson tviittasi torstaina heti Lynnin kuolinuutisen saatuaan Lynnin merkityksestä kansakunnalle.

”Dame Vera Lynnin viehätysvoima ja maaginen ääni lumosivat ja kohottivat maatamme sen pimeimpinä hetkinä. Hänen äänensä osuu myös tulevien sukupolvien sydämiin.”