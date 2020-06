Helsingin Sanomat

Flyygelin koskettimista lähtee soljuva ääni. Se tuo mieleen kesäisenä aamuna lempeästi metsäpolun varrella virtaavan puron.

Ääneen sotkeutuu syntetisaattoreista lähtevä värinä. Välillä kuulostaa siltä kuin lintu ujeltaisi kaukaisuudessa haikeasti.

On keskiviikkoaamu, ja jazzpianisti ja säveltäjä Sid Hille pitää improvisaatiokonserttia Temppeliaukion kirkossa. Tila on tullut hänelle tutuksi, sillä viimeisen 18 vuoden aikana hän on pitänyt jo lähes 500 soolokonserttia samassa paikassa. Jokainen keikka on ollut täysin improvisoitu.

Miten muusikko kykenee inspiroitumaan samasta tilasta kerta toisensa jälkeen?

”Sitä minäkin ihmettelen”, naurahtaa Hille.

Hetken pohdinnan jälkeen hän toteaa, että yleisön läsnäolo, paikan akustiikka ja kirkon flyygeli saavat inspiraation heräämään. Sen jälkeen musiikki imaisee hänet intensiivisesti mukaansa ja hän siirtyy meditatiiviseen tilaan.

Variaatiota keikkojen sisältöön tuo myös eri soitinten käyttäminen. Hillen instrumenttina on piano, mutta improvisoidessaan hän hyödyntää muitakin soittimia. Keskiviikon konsertissa flyygelin kaverina olivat kaksi syntetisaattoria ja theremin. Hille taiteilee thereminin soimaan milloin kaihoisan ujeltavasti, milloin sumutorven ääntä muistuttavalla tavalla.

Hille kuvaa jazzia ja klassista musiikkia sekoittavaa improvisointiaan keskusteluksi tilan ja itsensä kanssa. Jokin nuotti tai musiikillinen ajatus johdattaa häntä siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mielessä ei pyöri niinkään se, minkä sävelen, soinnut tai melodian hän seuraavaksi valitsee. Näiden sijaan ajatuksena saattaa olla, että seuraavaksi vuorossa voisi olla jotakin paksua, jännittävää tai yksinkertaista.

Inspiraatio saattaa löytyä hieman yllättävistäkin asioista. Kun yhtäkkiä jonkin ajatuksen toteutus epäonnistuu, mokasta syntyy uusi idea.

”Olen oppinut hyväksymään ja odottamaan innolla niitä juttuja, joita ennen vanhaan kutsuttiin virheiksi. Ne ovat parhaita, sillä ne antavat musiikille potkua ihan uuteen suuntaan.”

Esimerkiksi keskiviikon konsertissaan Hille sai kesken improvisointinsa ajatuksen, että seuraavaksi hän antaa syntetisaattorin johtaa musiikkia. Sujuva siirtymä flyygelin keveän lempeästi virtaavasta aihelmasta syntetisaattoriin epäonnistui, koska äänenvoimakkuus kasvoi vahingossa huomattavasti.

Hille tekikin yhtäkkisestä volyymihypystä seuraavan musiikillisen aiheen. Siinä voimakasääninen syntetisaattori ja hiljainen piano kävivät vuoropuhelua.

Voit katsoa keskiviikon konsertin tallenteen täältä:

Sid Hillelle improvisointi ei ole pelkästään intohimo, vaan se on osa hänen elämänfilosofiaansa.

”Improvisaatiossa kaikki mitä tuli tehtyä pitää hyväksyä. Sen kanssa pitää elää.”

Virheiden hyväksymisen lisäksi keikan pitäminen vaatii läsnäoloa ja heittäytymistä. Hän kertoo nauttivansa epävarmuudesta, sillä siitä voi syntyä jotakin yllättävällä tavalla kaunista.

Hetkessä eläminen, läsnäolo, rehellisyys itselleen ja omien tekemistensä hyväksyminen assosioituvat ehkä useammin meditaation ja joogan maailmaan kuin improvisointiin. Meditaatio ja jooga ovatkin olleet läsnä Hillen elämässä siitä saakka, kun hän täytti 13.

Korona pakotti pianistin muuttamaan keikkakäytäntöjään, kun Temppeliaukion kirkkoon ei voinut päästää yleisöä.

Maaliskuussa Hille sai spontaanin idean striimata keikkansa Facebookiin. Kevään ja alkukesän aikana hän on videoinut konserttejaan sosiaaliseen mediaan. Facebook-konserttien suosio yllätti hänet täysin.

Hille odotti, että yhden keikan striimausta ja siitä tehtävää tallennetta katsottaisiin yhteensä noin 200–300 kertaa. Arvio perustui siihen, miten paljon kollegat ja kaverit olivat saaneet katselukertoja samankaltaisille videoilleen.

Parhaimmillaan yksittäistä suoraa striimausta ja siitä tehtyä tallennetta on katsottu yhteensä yli 200 000 kertaa. Katsojia on kertynyt muun muassa Thaimaasta, Japanista, Indonesiasta ja Etelä-Amerikasta asti.

Ennen kesälomille jäämistä tiedossa on vielä yksi striimattava keikka. Hille toivoo, että syksyllä konserttiyleisö voisi palata Temppeliaukion kirkkoon sankoin joukoin. Keskiviikon konsertissa yleisöön oli päätynyt muutama kuuntelija.

Hille ei ole vielä päättänyt, jatkaako hän striimauksia syksyn konserteissaan. Yleisön köhiminen, kuiskailu ja liikuskelu kirkossa keikan aikana saattaisi heikentää liikaa videoiden äänenlaatua.