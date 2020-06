Helsingin Sanomat

Vinyylilevyjen kauppa on käynyt kuumana viime vuodet, ja nyt Suomen levykauppabisneksessä on uusi trendi. Levykaupoille ei enää riitä pelkästään levy-yhtiöiden julkaisemat levyt, vaan levykaupat ovat alkaneet julkaista nyt entistä enemmän myös omia julkaisujaan.

Levykauppa Äxän toimitusjohtaja Jyri Lipposella on oma levymerkki Lipposen Levy ja Kasetti. Tänä vuonna yhtiöltä tulee Lipposen mukaan noin 70–80 omaa julkaisua. Julkaisutahtiin on merkittävänä syynä se, että hyvin myyviä levyjä ei ilmesty riittävästi.

Kaikki alkoi kokeilumielessä viime syksynä.

”Tunnetaan aika hyvin meidän asiakkaat ja se, mitä ne haluaa. Tajuttiin, että on tosi paljon jokaisesta musatyylistä kotimaisia levyjä, joita ei ole vinyylinä julkaistu”, Lipponen sanoo. Äxän julkaisulistalla on kaikkea Rauli Badding Somerjoesta Kari Tapioon.

Don Johnson Big Bandin esikoislevy Support De Microphones vuodelta 2000 on julkaistu nyt ensimmäisen kerran vinyyliformaatissa.

Testauksen myötä Äxässä todettiin, että levyt käyvät kaupaksi. Esimerkiksi Marko Haaviston & Poutahaukkojen Lamppu palaa -levystä otettu sadan kappaleen painos myytiin heti loppuun.

”Sadan kappaleen erissä tekeminen ei ole taloudellisesti maailman järkevintä, mutta tämä on myös testauskulttuuria. Jos jokin myy sadan kappaleen painoksen heti loppuun, niin tietää että ensi kerran se painos voi olla vähän isompi”, Lipponen kertoo.

Lipposen mukaan Äx olisi koronan takia pahoissa ongelmissa, jos omia julkaisuja ei olisi.

”Ei vaan tule riittävästi uutuuksia. Ollaan niin riippuvaisia siitä, että julkaiseeko joku Metallica tai Sepultura uuden levyn. Kun on omia julkaisuja, niin voi säädellä, että vaikka joka viikko tapahtuu jotain.”

Teknisesti kyse ei ole uudesta asiasta, sillä levykaupat ovat toimineet levy-yhtiöinä myös aiemmin. Esimerkiksi Suomessa Fennica Records ja Keltainen Jäänsärkijä ovat myös julkaisseet levyjä. Mutta tässä mittaluokassa Suomessa tällaista ei ole aiemmin ollut.

Levykaupat keskittyvät julkaisuissaan nimenomaan kotimaisiin uusintapainoksiin.

”Svart Records on tehnyt hienoa työtä pitkään esimerkiksi progressiivisen rockin saralla. Me halutaan julkaista myös artisteja, joita ei mielletä vinyyliformaattiin kuuluviksi, kuten Juha Tapiota ja Lauri Tähkää”, Lipponen sanoo.

Äxän ohella myös helsinkiläinen levykauppa Rolling Records on alkanut tehdä omia julkaisuja.

”Niin kauan kuin olen levykauppaa pyörittänyt niin ideana on ollut, että jossain vaiheessa täytyy näin tehdä”, vuonna 2015 kaupan perustanut Tuomo Konu sanoo.

Konu on myös huomannut, että uusintajulkaisuille on kysyntää. Sellaiset levyt, joita ei ole aiemmin vinyylinä ollut saatavilla, katoavat hyllystä nopeasti.

”Viime aikoina trendi on ollut myös se, että levy-yhtiöt avaa omia levykauppojaan, esimerkiksi We Jazz. Tämä on luonnollinen kehityssuunta, että levykaupat tekevät myös omia julkaisuja, koska meillä on levityskanavat valmiina olemassa”, Konu sanoo.

Myös Konu näkee uusintajulkaisut hyvänä tapana saada myyntiä aikoina, kun ei tule julkaisuja, jotka myyvät vinyylinä paljon. “Esimerkiksi Litku Klemetti, Maustetytöt ja muut indieväen suursuosikit myyvät hyvin vinyylinä.”

Tänä vuonna julkaisuja kertyy Rolling Recordsilla parikymmentä. “Se tuo hyvää vipinää. Monet ulkomaiset julkaisut on nyt poikki. Esimerkiksi Steven Wilsonia myydään paljon, mutta sen levy siirtyi nyt kesäkuulta joulukuulle.”

Linjana on julkaista sellaista musaa, mistä hän itse pitää. ”Se on siisti ajatus, että joku voi joskus 50 vuoden päästä pitää sitä levyä kädessä ja katsoa, että tällainenkin levy-yhtiö on ollut olemassa.”

Levy-yhtiöt käyttävät tätä nykyä myös levykauppiaita eräänlaisina konsultteina. Sekä Konu että Lipponen saavat levy-yhtiöiltä puheluita, joissa kysytään mielipidettä, että kannattaisikohan tällainen levy julkaista myös vinyylinä.

Äx myy julkaisunsa yksinoikeudella omissa kaupoissaan. Vinyylien ohella Äx on alkanut julkaista myös kasetteja. Tänä kesänä tulee 30 albumia käsittävä mökkikasettisarja, sisältäen kaikkea metallista iskelmään. Idea syntyi koronan myötä.

Levykauppa Äxän liikkeiden myynti romahti keväällä, mutta Lipposen mukaan tilanne on saatu pelastettua nettikaupan avulla.

”Koronan takia koko kevät on tehty valtavasti töitä. Siitä jäi vähän päälle, että kesällä on tehtävä vielä enemmän. Ihan puhtaasti tän mökkeilytouhun myötä tuli mieleen, että pitäiskö tehdä sellainen hyvä satsi kasetteja”, Lipponen sanoo.

Lipposen levy ja kasetti julkaisee muun muassa vanhoja Suomi-iskelmiä kasetteina.

Myös kasettien suosio on viime vuosina ollut nousussa. Lipposen mukaan noin puolet kaseteista on myyty jo ennakkoon. Määrät ovat yhä pieniä, sillä kasettien painokset vaihtelevat 60–300 kappaleen välillä. Mutta pelkästään Äxän mökkikasettisarja tekee ison piikin tämän vuoden kasettimyyntiin. Vuonna 2019 Suomessa tilastoitiin kasettimyyntiä vain joitain satoja, joskin kaikki myynti ei näy tilastoissa.

”Kaikki tällainen oma julkaiseminen tuo jotain turvaa tähän hommaan. Kyllä tämä touhu on kasvattanut meidän liiketoimintaa”, Lipponen sanoo.

Vinyylien kasvaneen suosion myötä vinyylitehtaissa on pitkät jonot. Tämä on herättänyt artistien puolelta kritiikkiä uusintajulkaisuja kohtaan, jotka täyttävät tehtaiden tilauskirjat. Mutta sekä Konu että Lipponen sanovat, että ilman uusintajulkaisuja levykaupoilla ei olisi mitään mahdollisuutta selvitä.

”Uusia vinyylejä tehdään silti paljon. Meillekin tulee jatkuvasti viestejä, mutta suurin osa on sellaista kamaa, että sitä ei myydä yhtään kappaletta”, Konu sanoo.

Lipposen mukaan uusien julkaisujen ja uusintajulkaisujen myynti on Äxässä tasaväkistä, Rolling Recordsissa taas uusintajulkaisuja myydään selkeästi enemmän.

Pekka Strengin esikoislevystä vuodelta 1970 on otettu vuosien varrella useita uusintapainoksia.

Kotimaisten julkaisujen tärkeys korostuu suomalaisten levykauppojen kannalta, kun ulkomaisia levyjä saa tilattua myös ulkomaisista verkkokaupoista. ”Jos otetaan Pekka Strengin levystä uusintapainos, niin se on sellainen, että sitä myydään aina. Tulee aina uusia diggareita, joilla sitä ei ole”, Konu sanoo.

Molempien kauppiaiden mukaan uudelleen julkaistavaa riittää. Varmoja myyntihittejä löytyisi, mutta kaikkiin ei ole helppo saada julkaisulupaa. Oikeuksien omistajalta täytyy kysyä, eli yleensä artistilta tai levy-yhtiöltä.

Konun mukaan varmoja myyntihittejä olisivat esimerkiksi Hanoi Rocksin kolme viimeistä levyä sekä J. Karjalaisen Electric Sauna -levyt, mutta toistaiseksi lupia ei ole irronnut.