Helsingin Sanomat

”Euroviisuedustaja!” hihkaisee baariin sisään astellut asiakas.

Tottuneesti Kari Aalto ottaa tilanteen haltuun ja käy tervehtimässä hihkaisijaa.

Vuonna 2015 Suomen euroviisuedustajan Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeen solistina ollut Aalto kertoo, että hänet bongataan kadulla vieläkin lähes päivittäin.

Euroviisuvuosi oli Kari Aallon mukaan kiireistä aikaa ja myllytys jatkui vähän sen jälkeenkin.

Arki alkoi rauhoittua viimeistään siinä vaiheessa, kun punk-yhtyeen perustaja Pertti Kurikka täytti 60 vuotta ja ilmoitti siirtyvänsä eläkkeelle. Siihen loppuisi myös Pertti Kurikan Nimipäivät.

”Me muut ajattelimme, että jaahas. Se on Pertti, eikä Pertin päätä saa käännettyä”, Aalto sanoo.

Punk-bändin jälkeen jäsenet ovat jatkaneet musiikin ja muun taiteen tekemistä omilla tahoillaan.

Kaksi vuotta sitten yhtyeen jäsenet perustivat yhdessä Pertin valinta -nimisen taidegallerian ja ”sekotavarakaupan”, jossa myydään muun muassa marginaalista musiikkia ja taidetta.

Punk-vimman laannuttua Aalto kertoo alkaneensa yhtäkkiä kirjoittaa reggaesanoituksia, joita he alkoivat yhdessä tuottaja Hannu Pikkaraisen kanssa työstää kappaleiksi.

Kappaleita tuli lisää, kunnes lopulta kesäkuun alussa Kari Aalto & Rastakarai -yhtye julkaisi kymmenen kappaleen pituisen albumin.

”Tässä sitä nyt sitten ollaan yllättäen reggaemuusikkona!”

Poikkeuksellinen koronakevät ja alkukesä ovat muuttaneet myös Aallon sekä hänen kahdeksanhenkisen Rastakarai-yhtyeensä suunnitelmia. Keikkoja ei järjestetä, ja tulevia varten harjoittelu piti lopettaa, sillä diabetesta sairastava Aalto on riskiryhmää.

Yllättäen tulleella lomallaan hän kertoo viettäneensä paljon aikaa puistoissa, koska baarit eivät olleet auki.

Koronakevään vuoksi Kari Aalto & Rastakarai -yhtyeen harjoitukset ovat olleet jäissä, mutta elokuussa alkaa kappaleiden treenaaminen esityskuntoon.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan levyn piti tulla ulos jo aiemmin keväällä, mutta se lykkääntyi koronaviruksen vuoksi. Levy oli onneksi ehditty saada purkkiin jo ennen epidemiaa.

Elokuussa on tarkoitus aloittaa kappaleiden harjoittelu esityskuntoon ja aloittaa keikkailu.

Lähitulevaisuuden haaveena olisi päästä keikalle myös ulkomaille. Reggaemusiikin juurille Jamaikalle Aallon mielestä ”olisi vielä joskus kiva päästä”.

”Kaveri kertoi eilen, miten Jamaikalla paikalliset vastaavat kysymykseen ’onko kaikki hyvin?’, mutta en nyt muista, mikä se oli. Mutta se oli lyhyt ja ytimekäs sana.”

Täysin uudenlaisesta aluevaltauksesta ei kuitenkaan ollut kyse. Reggae on musiikkityyli, josta Aalto kertoo innostuneensa jo nuorena.

Vähän alle parikymppisenä hän kertoo pyörineensä porukoissa, joissa kuunneltiin ”hippimusiikkia” eli reggaeta.

Erityisesti Peter Toshin ja Bob Marley & The Wailersin musiikki tekivät häneen vaikutuksen. Sittemmin hän tutustui muun muassa Helsingin Kalliossa asuviin kenialaisiin, jotka kuuntelivat ja soittivat reggaeta.

Aallon mielestä reggae ja punk eivät ole kovin kaukana toisistaan.

”Nää uudet reggaekappaleenikin on aika sanomallisia. Reggaessa asiat sanotaan iloisemmalla tavalla kuin punkissa.”

Historiassa on muitakin esimerkkejä punk- ja reggaemusiikin sopusoinnusta. Brittipunkin aikakaudella muun muassa The Clash ja The Slits ovat ammentaneet vaikutteita reggaesta. Suomalaisittain itsestään selvä esimerkki on Pelle Miljoona eri yhtyeineen.

1970-luvun lopulla The Sex Pistols -yhtyeen keulahahmo, Johnny Rottenina tunnettu John Lydon värvättiin Virgin Records -levy-yhtiön avuksi palkkaamaan uusia punk- ja reggaemusiikkia yhdistäviä kykyjä.

Aalto arvelee, että punk- ja reggaemuusikot ovat tulleet hyvin toimeen, koska heitä yhdistävät samanlaiset aatteet, vaikka musiikki onkin hyvin erilaista.

”Sätkä palaa suussa, sätkä palaa puussa. Istutaan alkoholi kädessä puistossa. Hölistään ja pölistään”, Aalto riimittelee.

Kari Aalto innostui reggaemusiikista jo nuorena, kun hän ensimmäistä kertaa tutustui Peter Toshin ja Bob Marleyn musiikkiin.

Punk- ja reggaemusiikin lisäksi Aalto on tehnyt aiemmin myös rockabilly-tyyliä Hot Eggs -yhtyeen kanssa. Laulaja toteaa tykkäävänsä 1900-luvun puolivälin ja sen jälkeisten vuosikymmenten nuorisokulttuurista.

”Pidän myös vanhoista amerikkalaisista ja englantilaisista autoista”, Aalto sanoo ja esittelee kättään koristavaa tatuointia V8-moottorista.

Hän luki jo nuorena aihepiirille omistautuneita lehtiä. V8, Tuulilasi ja Vauhdin maailma olivat tarkassa luvussa. Onnen päivät -tv-sarja sekä elokuvat, kuten Svengijengi ’62 ja Kuumaa vahaa, saivat hullaantumaan aikakaudesta vielä enemmän.

Uudella levyllä osoitetaan kunniaa myös toiselle jo edesmenneelle motoristille, Motörhead-yhtyeen keulakuvalle ja Aallon idolille Lemmy Kilmisterille.

Aalto alkaa intoilla omistamastaan Motörheadin levystä, jolla kuuluu moottoripyörän rouheaa kaasuttelua. Myös Motörhead-fanitus juontaa juurensa kauas Aallon nuoruuteen, kun hän kuunteli veljensä kasetille äänittämää konserttitaltiointia.

Uutisoinnit Yhdysvalloissa virinneistä mielenosoituksista ja rasismikeskustelu saavat Aallon mietteliääksi.

”Toi rasismi on huono ja ikävä asia, se ei oo kliffaa, että toisia tapetaan tai haukutaan tai pahoinpidellään, se ei oo todellakaan kiva homma.”

Rastafarien ja reggaemusiikin sanoman mukaisesti myös Aalto haluaa julistaa yhteisymmärryksen ilosanomaa.

”Kaikkien pitäisi rakastaa toisiaan ja tulla toistensa kanssa toimeen, vaikkei kaikenlaisista ihmisistä pitäisikään”, Aalto miettii.

”Niinku englanniksi kuuluu: Love and peace!”